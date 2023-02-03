泰國警察形象一直都負面的嗎？泰國警察地位如何從備受敬仰到一落千丈
我們想讓你知道的是
台灣藝人安于晴遭泰國警察勒索的事情最近在泰國相當火紅，雖然泰國警察收錢的事情不算是「新聞」，但仍然有不少泰國當地人相信仍有善良守法的警察存在。 由於泰國政界中有不少人是警官出身，如前總理戴克辛，以及近代歷史中有相當具代表性的人物存在，如被改編成電影《神探坤潘》三部曲的「坤潘塔拉腊差德」，因此泰國人民在過去其實是相當敬重警察。不過，隨著2020年爆發學運後，泰國年輕世代目睹了警察的暴行後，開始有所改觀。
台灣藝人安于晴遭泰國警察勒索的事情最近在泰國相當火紅，原本一直否認的泰國警察後來也改口承認收錢，而讓泰國警察承認收錢的關鍵，在於泰國前眾議員丘威·賈蒙威薩（Chuwit Kamolvisit，ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์）的爆料，關於這位眾議員的背景，可參考作者泰太寫的《泰國史上最強爆料王Chuwit，從情色產業闖入政壇的他與警察之間的愛恨情仇》 。
雖然泰國警察收錢的事情不算是「新聞」，但仍然有不少泰國當地人相信警方不會無故找碴，同時強調也有善良守法的警察，這讓我想到當年台灣發生太陽花學運期間，我帶著泰國朋友來到台灣旅遊，那時聊到不少台灣的年輕族群對打壓學運的警察相當反感，也讓我好奇泰國人對警察的感覺如何。有點意外的是，幾位來自曼谷的朋友都認為泰國警察相當好，這讓當時已聽聞不少泰國警察會跟觀光客拿錢或臨檢吃案的我相當意外，但隨著後續對泰國歷史發展的認識與瞭解後，才明白原來泰國警察的歷史中，也有相當具有代表性的人物存在。
泰國警察的地位與執法過當的爭議
在19世紀朱拉隆功大帝的「朱拉維新」中，警察與軍隊制度的推動是形塑一個現代化國家的關鍵，軍隊是對外武力的展現，警察則是對內治理的展現，因此泰國警察的階級與軍隊相同，除了沒有五星上將以外，基本的：將（1-4星）、校（1-3星）、尉（1-3星）等都相同，而傳統社會的觀念上，警察跟軍人一樣都是受人尊敬的階級。
在泰國選舉公報上，有軍警背景的候選人也會特別強調其軍警階級，例如：泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra， ทักษิณ ชินวัตร，又譯他信、塔辛）就是警察中校，在他踏上從商與從政前是畢業於泰國警官學校。在泰國社會中，若想提升階級，不是考軍校就是考警校，與華人社會中「好男不當兵」文化相當不同。（關於泰國軍人社會地位，可參考《軍人為職業的家族還會獲得專屬姓氏？談為何「傳統上」泰國軍人有崇高地位》）
不過戴克辛算是泰國歷屆總理當中少數有警察背景的，執政期間也是泰國警察影響力更大的重要時期，其中最有名的政策，就是2003年3月推動的掃毒行動。當時戴克辛為打擊泰國毒品氾濫，使得泰國警察濫權狀況更加嚴重，最終戴克辛也不得不處理過度執法的警察，但即便如此，其支持者仍認為此政策是利大於弊的必要之舉。
正面形象—泰國警界的傳奇「神探坤潘」
神探坤潘改編自泰國傳奇警察中將「坤潘塔拉腊差德（ขุนพันธรักษ์ราชเดช）」的生平事蹟，坤潘是泰國南部洛坤府人，出生於1903年拉瑪五世時代後期，歷經拉瑪六世至九世期間，最後在2006年以103歲高齡逝世。
坤潘擔任警察期間曾追捕的惡徒包含：中部地區的法虎（เสือฝ้าย）、瓦虎 （เสือหวัด）、雍虎 （เสือย่อง）、彭虎（เสือผ่อน）、硍虎（เสือครึ้ม）、榜虎（เสือปลั่ง）、挀虎 （เสือใบ）、黑豹（เสือดำ）、肥虎（เสืออ้วน）、晃虎（เสือไหว），南部地區的瑪黑栓虎（เสือมเหศวร）、格拉虎（เสือกลับ）、尚虎（เสือสัง）等超過十位當年泰國最兇惡的罪犯，也因此獲得相當多的稱號，其中最有名的稱號來自坤潘所使用的紅劍，因紅劍之名剛好與泰國歷史上鄭信大帝的愛將披耶披猜（พระยาพิชัย）相同，因此也象徵著坤潘的武藝相當高強。
註：在泰語中兇猛至極的犯罪者及惡徒皆稱為「老虎（เสือ）」，發音：ㄙㄜㄚˊ
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