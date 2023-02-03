TNL+ 2023/02/03,
印太

泰國警察形象一直都負面的嗎？泰國警察地位如何從備受敬仰到一落千丈

泰國警察形象一直都負面的嗎？泰國警察地位如何從備受敬仰到一落千丈
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

台灣藝人安于晴遭泰國警察勒索的事情最近在泰國相當火紅，雖然泰國警察收錢的事情不算是「新聞」，但仍然有不少泰國當地人相信仍有善良守法的警察存在。 由於泰國政界中有不少人是警官出身，如前總理戴克辛，以及近代歷史中有相當具代表性的人物存在，如被改編成電影《神探坤潘》三部曲的「坤潘塔拉腊差德」，因此泰國人民在過去其實是相當敬重警察。不過，隨著2020年爆發學運後，泰國年輕世代目睹了警察的暴行後，開始有所改觀。

台灣藝人安于晴遭泰國警察勒索的事情最近在泰國相當火紅，原本一直否認的泰國警察後來也改口承認收錢，而讓泰國警察承認收錢的關鍵，在於泰國前眾議員丘威·賈蒙威薩（Chuwit Kamolvisit，ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์）的爆料，關於這位眾議員的背景，可參考作者泰太寫的《泰國史上最強爆料王Chuwit，從情色產業闖入政壇的他與警察之間的愛恨情仇》 。

雖然泰國警察收錢的事情不算是「新聞」，但仍然有不少泰國當地人相信警方不會無故找碴，同時強調也有善良守法的警察，這讓我想到當年台灣發生太陽花學運期間，我帶著泰國朋友來到台灣旅遊，那時聊到不少台灣的年輕族群對打壓學運的警察相當反感，也讓我好奇泰國人對警察的感覺如何。有點意外的是，幾位來自曼谷的朋友都認為泰國警察相當好，這讓當時已聽聞不少泰國警察會跟觀光客拿錢或臨檢吃案的我相當意外，但隨著後續對泰國歷史發展的認識與瞭解後，才明白原來泰國警察的歷史中，也有相當具有代表性的人物存在。

泰國警察的地位與執法過當的爭議

在19世紀朱拉隆功大帝的「朱拉維新」中，警察與軍隊制度的推動是形塑一個現代化國家的關鍵，軍隊是對外武力的展現，警察則是對內治理的展現，因此泰國警察的階級與軍隊相同，除了沒有五星上將以外，基本的：將（1-4星）、校（1-3星）、尉（1-3星）等都相同，而傳統社會的觀念上，警察跟軍人一樣都是受人尊敬的階級。

在泰國選舉公報上，有軍警背景的候選人也會特別強調其軍警階級，例如：泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra， ทักษิณ ชินวัตร，又譯他信、塔辛）就是警察中校，在他踏上從商與從政前是畢業於泰國警官學校。在泰國社會中，若想提升階級，不是考軍校就是考警校，與華人社會中「好男不當兵」文化相當不同。（關於泰國軍人社會地位，可參考《軍人為職業的家族還會獲得專屬姓氏？談為何「傳統上」泰國軍人有崇高地位》）

不過戴克辛算是泰國歷屆總理當中少數有警察背景的，執政期間也是泰國警察影響力更大的重要時期，其中最有名的政策，就是2003年3月推動的掃毒行動。當時戴克辛為打擊泰國毒品氾濫，使得泰國警察濫權狀況更加嚴重，最終戴克辛也不得不處理過度執法的警察，但即便如此，其支持者仍認為此政策是利大於弊的必要之舉。

GettyImages-1132744305
Photo Credit: GettyImages
泰國前總理戴克辛

正面形象—泰國警界的傳奇「神探坤潘」

神探坤潘改編自泰國傳奇警察中將「坤潘塔拉腊差德（ขุนพันธรักษ์ราชเดช）」的生平事蹟，坤潘是泰國南部洛坤府人，出生於1903年拉瑪五世時代後期，歷經拉瑪六世至九世期間，最後在2006年以103歲高齡逝世。

坤潘擔任警察期間曾追捕的惡徒包含：中部地區的法虎（เสือฝ้าย）、瓦虎 （เสือหวัด）、雍虎 （เสือย่อง）、彭虎（เสือผ่อน）、硍虎（เสือครึ้ม）、榜虎（เสือปลั่ง）、挀虎 （เสือใบ）、黑豹（เสือดำ）、肥虎（เสืออ้วน）、晃虎（เสือไหว），南部地區的瑪黑栓虎（เสือมเหศวร）、格拉虎（เสือกลับ）、尚虎（เสือสัง）等超過十位當年泰國最兇惡的罪犯，也因此獲得相當多的稱號，其中最有名的稱號來自坤潘所使用的紅劍，因紅劍之名剛好與泰國歷史上鄭信大帝的愛將披耶披猜（พระยาพิชัย）相同，因此也象徵著坤潘的武藝相當高強。

註：在泰語中兇猛至極的犯罪者及惡徒皆稱為「老虎（เสือ）」，發音：ㄙㄜㄚˊ

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。