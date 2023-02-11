「自然產 vs. 剖腹產」到底該如何選擇？生產流程、優缺點一次看

文：奶糖爸媽

自然產跟剖腹產哪個比較好，這是每位媽咪都會考慮到的問題，會害怕自然產的劇痛、擔心剖腹產會留疤，到底該如何選擇，奶糖爸媽這篇就來跟大家分享自然產與剖腹產的流程及優缺點，讓各位爸媽們了解這兩種生產方式的差異，生產前先預習一下就不會那麼緊張囉。

1. 認識自然產

自然生產是一般產婦優先考慮的生產方式，不藉外力將胎兒由陰道娩出，產程即將開始之徵兆包括：陣痛、落紅、破水等，如有上述徵兆出現，即可知道產程即將開始。從進入產程開始到完成生產，初產婦的時間平均在32小時以內，第二胎以上則平均23小時以內，確切時間因人而異，產後需住院觀察約兩天。

1-1. 醫院待產時機

第一產程「潛伏期」，子宮規律性收縮，感覺疼痛或腰酸，初產婦每3至5分鐘1次，經產婦每3至7分鐘1次，每一次疼痛約30秒至1分鐘，且胎頭壓迫直腸肛門處會出現便意感，可能伴隨少量暗紅色分泌物，這種情況進行內診時，子宮頸開口會介於2至3公分之間，建議入院待產。

越接近分娩時刻陣痛就會越強烈，且收縮時間會拉長，頻率也會增加，等到子宮頸開口達到10公分及胎頭下降，就可進行生產了。但陣痛也有分假陣痛與真陣痛，有陣痛發生時請先分辨清楚再就醫，避免到醫院或診所時被退貨喔。

【假性陣痛】

比較像女性經痛的感覺，子宮收縮頻率並不規則，且陣痛的強度與收縮時間不會逐漸增加，陣痛的部位通常會集中在下腹或鼠蹊部，改變姿勢、走動或服用止痛藥可以減輕疼痛，子宮頸並不會有變化。

【真性陣痛】

產程開始的徵兆，子宮收縮頻率規則，且陣痛的強度與收縮時間會逐漸增加，陣痛部位通常集中於下背部及腹部，無法透過改變姿勢或走動而減輕疼痛，子宮頸也會逐漸擴張變薄。

1-2. 生產流程

【第一產程】「開指」

子宮頸擴張4公分以前，稱為第一產程「潛伏期」， 從子宮頸4公分擴張到10公分的期間，稱為第一產程「活動期」，此階段陣痛會更密集，約每1至3分鐘陣痛1次。從活動期開始到子宮頸全開10公分結束，初產婦約在10小時以內完成，經產婦約在8小時以內完成。

【第二產程】「分娩」

從子宮頸全開到胎兒娩出，此階段稱為第二產程，此時陣痛時間會延長，每次持續60至90秒，當寶寶的頭逐漸下降，會壓迫到骨盆，出現想排便的感覺時，要配合宮縮的頻率正確發力，並聽從醫護人員指示憋氣、用力，才能把寶寶往下推，每次大約15秒左右，直到胎兒順利娩出為止。通常初產婦會在2小時內分娩，經產婦在45分鐘內分娩。

【第三產程】「清潔、縫合」

胎兒出來後到胎盤及胎膜娩出，此階段為第三產程，寶寶出來後的30分鐘內會經過幾次宮縮將胎盤及胎膜娩出，若經過一小時還未娩出，為防止胎盤組織殘留子宮，造成產後出血或感染，會經由醫師徒手剝離。等待的同時，醫師會將會陰撕裂傷或會陰剪開後的傷口做修補，並由醫護人員將寶寶稍作清潔後，將寶寶放到媽咪懷裡，感受著媽咪的溫度及心跳。

【第四產程】「觀察」

觀察及檢查媽咪的產後狀況，此階段為第四產程，術後醫護人員會將媽媽推至恢復室觀察1至2小時，需檢查媽咪子宮收縮情形、排尿、產後出血等，確保媽咪情緒穩定、身體狀況無異常後，就可由護理人員及家屬陪伴回病房休息。

1-3. 優點與缺點

【優點】

產後只需住院觀察1~2天，復原速度較快。

降低嬰兒罹患持續性肺動脈高血壓和某些呼吸系統疾病的風險。

能立即接觸到剛出生的嬰兒與親餵母乳。

孕婦能降低母體大量出血、內臟損傷等問題。

能降低嬰兒日後有氣喘、食物過敏、乳糖不耐症等問題。

日後再次懷孕生產，自然產的時間可能縮短，更快生下寶寶。

【缺點】

無法確定寶寶出來的時間，容易緊張、焦慮。

會陰可能在生產時撕裂或進行會陰切開術，三個月內性交可能感到疼痛。

生產過程中出現臍帶受壓或其他問題，寶寶可能會缺氧。

媽媽骨盆狹窄或寶寶很大，生產時可能會傷到尾骨。

女性日後有尿失禁或盆腔器官脫垂的機率較高。

2. 認識剖腹產

剖腹產顧名思義就是以剖開腹部的方式生產，將產婦進行半身麻醉後，透過手術的方式切開腹部，將胎兒、胎盤等直接取出，再縫合傷口，手術後需住院觀察約5天。剖腹產又分為自願性與非自願性剖腹產，自願性剖婦產是可以自然產的情況，孕婦仍選擇自費進行剖腹產手術。

非自願性剖腹產則是孕婦不適合自然產，基於讓母體與胎兒都平安健康的首要目標下，經由醫師評估後採用剖腹產手術，且在特定因素下非自願性剖腹產手術是有健保給付的。

2-1. 特定因素

胎兒窘迫、產程進展不良、胎位不正、催生失敗、子癇前症、骨盆畸形、嚴重內科疾病、胎兒異常、愛滋病陽性者、妊娠高血壓、心臟疾病、胎兒體重小於1500公克或胎兒體重大於4000公克等因素。上述狀況均有健保給付，若有其他因素無法自然產者，請詢問醫師健保相關問題。

2-2. 生產流程

【第一步】「麻醉」

進入開刀房後，麻醉科醫師會先確認病史、血液數據等是否正常，再進行麻醉，而剖腹產麻醉都是產婦意識清醒的半身麻醉。

【第二步】「剃毛、導尿管」

打完麻藥後，需要將手術相關部位毛髮剃除，避免藏汙納垢造成手術感染，因剖腹產麻醉後尿道括約肌鬆弛，無法控制小便，需要放置導尿管。

【第三步】「劃刀、取出胎兒」

產婦下腹約陰毛邊緣位置劃刀，橫向劃一個約12公分的切口，並層層切開皮膚、腹膜層、子宮肌肉層、羊膜等，打開子宮腔將寶寶取出後，再剪斷臍帶。

【第四部】「切口縫合」

子宮腔清理乾淨，取出胎盤、血塊後，醫師會按照切開的順序縫合，從子宮內膜層、腹膜、肌肉筋膜、皮膚等，從裡到外大約要縫合7層。

【第五步】「術後觀察」

將媽咪移至恢復室等待1至2小時，觀察及檢查媽咪的術後狀況，檢查心跳、血壓、呼吸等，確認生命徵象穩定後，就可由護理人員及家屬陪伴回病房休息。

2-3. 優點與缺點

【優點】

可避免寶寶延遲生產。

事先知道寶寶出生時間，能減少壓力和焦慮。

可降低產程傷害，骨盆損傷和其他併發症的風險。

若患有性病或病毒感染，能有效降低寶寶感染的風險。

【缺點】

產婦必須住院觀察約5天，且恢復速度較慢。

日後再次懷孕生產，有前置胎盤和植入性胎盤問題的風險很高

無法立即與嬰兒接觸，術後容易感到不適，更難親餵母奶。

可能造成術後傷口紅腫、發炎、發癢等不適症狀，且傷口會留疤。

增加子宮破裂和腸功能下降的風險。

上述兩種生產方式都需經由醫師專業評估才能進行，不管是自然產還是剖腹產，只要媽咪和寶寶健康平安就是好方法，奶糖爸媽祝福每位媽咪都能順利生產。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航