「治癒」或「致鬱」（下）：要如何快樂？

文：高中生看世界／施宜蓁

一位和大多數同學沒有太大差別的高中生，過著學校和家裡兩點一線的枯燥生活，結束了無新意又令人疲憊的一天後，他抒發這些壓力的方式就是坐在電腦桌前打電動，彷彿精神時光屋，幾乎感受不到時間的流逝，等回過神來才驚覺原來已經接近凌晨了。

每當心情好、心情不好時，大腦就會自動反應，身體也不知不覺就回到了這個無比熟悉的地方，像毒品一般令人上癮，遊戲裡的世界就是他的一切。但其實他的理性也知道，這不是長久之計，沉迷在虛擬的遊戲裡並不會幫他改變他現在的生活。他很困惑，要怎麼做才能擁有幸福的人生。

快樂有公式？

人們終其一生都在尋找快樂的方法，就算是已經活過大半輩子的成人，也不一定能透徹領悟。每個人都在找尋屬於自己的解答。使用搜尋引擎進行搜尋，能找到許多文章和影片資料，教導如何做、做什麼才能讓我們快樂，但悲傷焦慮的人們彷彿絲毫沒有減少。而這個命題過於巨大和廣泛，並沒有所謂的正確答案，因此本篇文章僅提供一些線索或靈感，希望能為對幸福感到迷茫與困惑的讀者們帶來一點啟發。

什麼是快樂？如何能定義快樂呢？

事實上，快樂對每個人來說都不盡相同。但如果要描述快樂，通常我們都會使用正向積極的詞彙，如：笑容、愉悅、歡樂等，是一種與悲傷、難過相對的情緒。

正向心理學之父，馬汀塞利格曼（Martin E. P. Seligman），在他的著作《真實的快樂》中，提出了快樂的公式。快樂被分成了「暫時性快樂」與「持久性快樂」，顧名思義，「暫時性快樂」是一種即時滿足的快樂，獲得如金錢、美食、商品等，當下會立即感受到快樂，與「外在動機」相對應，而這種快樂卻容易消退；與之相對的「持久性快樂」，則是在創造與尋找意義的過程中得到的，像是學習、挑戰、承受等，當下不一定會感到快樂，可一旦完成便會獲得持久的幸福感，與「內在動機」相呼應。若兩種類型的快樂達到平衡，人們便能獲得長期的快樂。

H=S+C+V，H指的是長期的快樂，S描述快樂的範圍，馬汀認為快樂有「天生基值」，不論是情緒上升或下降，過一段時間便會回復到此值，且每個人的天生基值不大相同。

S占比50%，表示在影響我們快不快樂的因素中，有50%是已經被決定好了，人們很難改變它，只能接受並了解到「天生悲觀並不是我的錯」；C指的是外在影響快樂的因素，如：金錢、健康、人際關係等。在缺乏此條件下，必然很難得到快樂（例如每天為了三餐愁苦時），但在擁有基本生活條件下，對快樂的影響不大，只占比10%；而真正重要的是V，足足占了40%。與C相對，V指的是內在影響快樂，具體可以專注於「對過去釋懷」、「對現在知足」，以及「對未來樂觀」，將內心的不快樂變成快樂。

整體環境所帶來的無力感

整篇文章花了這麼多的篇幅來說明快樂，但多數人其實都知道遵循內在價值，會帶來美好生活。當被問到什麼是人生中最重要的事情，個人成長與人際關係通常會在前二名。即使如此，這個已經被垃圾價值觀所綁架的社會，並不會讓人們用能呼應內在價值的方式過著有質感的生活、工作、參與經濟活動與社區，而明明了解卻無法實現的無力感使人們更加沮喪。

因此，人們轉往更加輕鬆、易取得的快樂，也衍生了許多的新時代文明病，如酒精使用障礙、物質成癮障礙……等，且已被列入《精神疾病診斷及統計手冊》中。藉由外在因素獲得即時性的滿足，在其退潮之前趕緊再次獲得快樂，如此循環下去，變成了壞掉的快樂。到最後，尋求快樂的目的遂成了阻止不快樂的發生。

我們對快樂有常見的謬誤，認為解決不快樂就等於得到了快樂，其實不然。當煩惱暫時被解決了，大腦不知道該如何處理這種不快樂被降低的感覺，於是以為是提高了快樂。如果想獲得真正的快樂，就必須察覺到此刻的自己是否身處於這種假象的快樂之中。

通往幸福之道

納森鄧肯（Nathan Dungan），一位美國中年男子，從事金融業多年，為客戶提供投資意見。某一天，他與一位中學教師聊天，對方談及其學生家庭不算富裕，但這些孩子卻熱切地想購買並擁有一些物品，他問納森能不能與孩子聊聊金錢觀念。

但納森此時更好奇的是，為什麼青少年渴望這些東西？有Nike勾勾的運動鞋和一般鞋子究竟有什麼差別？為何這些差異會大到讓孩子產生焦慮呢？既然青少年如此，那成人呢？

為了尋找答案，他開始一項進行研究，與共60位的青少年和其家長展開一場討論。開始時，納森發下一張試卷，上面有一串問題，沒有標準答案，只希望受試者思考這些問題。

當對話持續深入探討時，大家很快就發現消費通常與購買物件本身無關，而是某種會讓人開心的心理狀態：渴望與期待。其中的兩個問題：「你的錢都花在哪裡？」與「你真正珍惜的是什麼？」在討論過程中，大家明顯地看到了答案的落差，並開始思考，為什麼人們累積金錢，但卻不是花在他們認為最重要的東西上？

到此為止，活動目的是為了讓受試者質疑長期被餵養的垃圾價值觀，接下來才是最重要的部分。納森向受試者說明了外在與內在價值的差異，並請他們列出屬於他們的內在價值，也就是其認為重要的事——重要的原因在其本身，而不是可以從中獲得什麼。接著他又問：如果依循這些價值，生活會有什麼不同？受試者們開始討論，他們現在有空間，可以想想人生真正想要什麼，以及如何達成目標。