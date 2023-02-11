「治癒」或「致鬱」（下）：要如何快樂？
我們想讓你知道的是
我們對快樂有常見的謬誤，認為解決不快樂就等於得到了快樂，其實不然。當煩惱暫時被解決了，大腦不知道該如何處理這種不快樂被降低的感覺，於是以為是提高了快樂。如果想獲得真正的快樂，就必須察覺到此刻的自己是否身處於這種假象的快樂之中。在這裡，美國一位從事金融業多年的中年男子納森鄧肯，做了一項有趣的問卷調查，讓大眾想想，人生真正想要什麼，以及如何達成目標。
文：高中生看世界／施宜蓁
一位和大多數同學沒有太大差別的高中生，過著學校和家裡兩點一線的枯燥生活，結束了無新意又令人疲憊的一天後，他抒發這些壓力的方式就是坐在電腦桌前打電動，彷彿精神時光屋，幾乎感受不到時間的流逝，等回過神來才驚覺原來已經接近凌晨了。
每當心情好、心情不好時，大腦就會自動反應，身體也不知不覺就回到了這個無比熟悉的地方，像毒品一般令人上癮，遊戲裡的世界就是他的一切。但其實他的理性也知道，這不是長久之計，沉迷在虛擬的遊戲裡並不會幫他改變他現在的生活。他很困惑，要怎麼做才能擁有幸福的人生。
快樂有公式？
人們終其一生都在尋找快樂的方法，就算是已經活過大半輩子的成人，也不一定能透徹領悟。每個人都在找尋屬於自己的解答。使用搜尋引擎進行搜尋，能找到許多文章和影片資料，教導如何做、做什麼才能讓我們快樂，但悲傷焦慮的人們彷彿絲毫沒有減少。而這個命題過於巨大和廣泛，並沒有所謂的正確答案，因此本篇文章僅提供一些線索或靈感，希望能為對幸福感到迷茫與困惑的讀者們帶來一點啟發。
什麼是快樂？如何能定義快樂呢？
事實上，快樂對每個人來說都不盡相同。但如果要描述快樂，通常我們都會使用正向積極的詞彙，如：笑容、愉悅、歡樂等，是一種與悲傷、難過相對的情緒。
正向心理學之父，馬汀塞利格曼（Martin E. P. Seligman），在他的著作《真實的快樂》中，提出了快樂的公式。快樂被分成了「暫時性快樂」與「持久性快樂」，顧名思義，「暫時性快樂」是一種即時滿足的快樂，獲得如金錢、美食、商品等，當下會立即感受到快樂，與「外在動機」相對應，而這種快樂卻容易消退；與之相對的「持久性快樂」，則是在創造與尋找意義的過程中得到的，像是學習、挑戰、承受等，當下不一定會感到快樂，可一旦完成便會獲得持久的幸福感，與「內在動機」相呼應。若兩種類型的快樂達到平衡，人們便能獲得長期的快樂。
H=S+C+V，H指的是長期的快樂，S描述快樂的範圍，馬汀認為快樂有「天生基值」，不論是情緒上升或下降，過一段時間便會回復到此值，且每個人的天生基值不大相同。
S占比50%，表示在影響我們快不快樂的因素中，有50%是已經被決定好了，人們很難改變它，只能接受並了解到「天生悲觀並不是我的錯」；C指的是外在影響快樂的因素，如：金錢、健康、人際關係等。在缺乏此條件下，必然很難得到快樂（例如每天為了三餐愁苦時），但在擁有基本生活條件下，對快樂的影響不大，只占比10%；而真正重要的是V，足足占了40%。與C相對，V指的是內在影響快樂，具體可以專注於「對過去釋懷」、「對現在知足」，以及「對未來樂觀」，將內心的不快樂變成快樂。
整體環境所帶來的無力感
整篇文章花了這麼多的篇幅來說明快樂，但多數人其實都知道遵循內在價值，會帶來美好生活。當被問到什麼是人生中最重要的事情，個人成長與人際關係通常會在前二名。即使如此，這個已經被垃圾價值觀所綁架的社會，並不會讓人們用能呼應內在價值的方式過著有質感的生活、工作、參與經濟活動與社區，而明明了解卻無法實現的無力感使人們更加沮喪。
因此，人們轉往更加輕鬆、易取得的快樂，也衍生了許多的新時代文明病，如酒精使用障礙、物質成癮障礙……等，且已被列入《精神疾病診斷及統計手冊》中。藉由外在因素獲得即時性的滿足，在其退潮之前趕緊再次獲得快樂，如此循環下去，變成了壞掉的快樂。到最後，尋求快樂的目的遂成了阻止不快樂的發生。
我們對快樂有常見的謬誤，認為解決不快樂就等於得到了快樂，其實不然。當煩惱暫時被解決了，大腦不知道該如何處理這種不快樂被降低的感覺，於是以為是提高了快樂。如果想獲得真正的快樂，就必須察覺到此刻的自己是否身處於這種假象的快樂之中。
通往幸福之道
納森鄧肯（Nathan Dungan），一位美國中年男子，從事金融業多年，為客戶提供投資意見。某一天，他與一位中學教師聊天，對方談及其學生家庭不算富裕，但這些孩子卻熱切地想購買並擁有一些物品，他問納森能不能與孩子聊聊金錢觀念。
但納森此時更好奇的是，為什麼青少年渴望這些東西？有Nike勾勾的運動鞋和一般鞋子究竟有什麼差別？為何這些差異會大到讓孩子產生焦慮呢？既然青少年如此，那成人呢？
為了尋找答案，他開始一項進行研究，與共60位的青少年和其家長展開一場討論。開始時，納森發下一張試卷，上面有一串問題，沒有標準答案，只希望受試者思考這些問題。
當對話持續深入探討時，大家很快就發現消費通常與購買物件本身無關，而是某種會讓人開心的心理狀態：渴望與期待。其中的兩個問題：「你的錢都花在哪裡？」與「你真正珍惜的是什麼？」在討論過程中，大家明顯地看到了答案的落差，並開始思考，為什麼人們累積金錢，但卻不是花在他們認為最重要的東西上？
到此為止，活動目的是為了讓受試者質疑長期被餵養的垃圾價值觀，接下來才是最重要的部分。納森向受試者說明了外在與內在價值的差異，並請他們列出屬於他們的內在價值，也就是其認為重要的事——重要的原因在其本身，而不是可以從中獲得什麼。接著他又問：如果依循這些價值，生活會有什麼不同？受試者們開始討論，他們現在有空間，可以想想人生真正想要什麼，以及如何達成目標。
Tags：
要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。