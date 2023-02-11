「治癒」或「致鬱」（上）：隨處可見的紓壓小物，究竟是心靈良藥抑或是商人的財富密碼？
我們想讓你知道的是
多數人用盡一生追逐空虛的外在目標，考好成績、找到高薪工作、晉升自己的階級、穿好衣、開好車、擁有一間豪宅。人們用這種方式來讓自己感覺更好。但事實上已有多個研究指出，愈受物質與外在動機影響，人就越容易感到焦慮，作者將重視物質的價值觀為「垃圾價值觀」。既然物質主義的價值觀會使人感到憂鬱與焦慮，那為何人們還不斷追求這些令人不快樂、沮喪的事呢？有個社會科學實驗能提供線索。1978年，兩位社會科學家將一群四到五歲的兒童分成兩組......
文：高中生看世界／施宜蓁
一位和大多數同學沒有太大差別的高中生，過著學校和家裡兩點一線的枯燥生活，每天早晨鬧鈴響起，揭示了無新意的一天。早上睡眼惺忪地抄寫著老師在黑板上所寫下的意義不明的筆記，「叮叮叮……」鈴聲響起，吃完稱不上好吃也還能勉強吞嚥下去的午餐、睡了短暫到讓人想修改校規讓時間更長的午覺後，坐在椅子上盯著白紙黑字的試卷，又浪費了50分鐘的時間，偶爾體育課到操場上有氣無力地繞著跑道走動。日復一日。
唯一他能夠稍微感受到自己還是個有機生命體的時刻，就是擺上最近剛購買的療癒小物，把課桌裝飾得賞心悅目的瞬間。各種漂亮的便條紙、長得怪可愛的捏捏樂玩具、顏色繽紛的小小擺飾用品……等，全都以其最適合的角度放置在其最滿意的位置，妝點著周遭的黑暗。偶爾他會有一種錯覺：他來到學校的原因，只是為了從其中獲得一點點療癒感、一些能感知到自己還在生活的信號。
究竟這些紓壓小物有著什麼魔力？又真的能如其顧名思義，釋放壓力、讓人變快樂嗎？
療癒感從何而來？
比起學生，在職場上會更常看到上班族的辦公桌上擺滿著所謂的紓壓小物，用來紓解工作帶來的不安情緒與長期壓力。
台安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典認為，辦公室玩具藉兩種管道達成撫慰效果：一是隔離作用（Isolation），面對壓力源先別急著處理，暫時將注意力放在玩具上，使思緒獲得喘息空間，可以脫離負面情緒的流沙坑；二是透過投射作用（Projection），把玩具比擬為壓力來源，經由玩來發洩不愉快，苦中作樂防止心情惡化。
我們能藉由小物紓解壓力，那麼回到一個更深層、更廣泛的議題討論，人們從中獲取的快樂是真正的快樂嗎？ 關於這點的討論，我們必須先了解造成現代高壓社會的原因。
垃圾價值觀
隨著近年來對於心理健康的越發重視，有更多的聲音集中在憂鬱症的討論。TED Talk千萬人氣演講作家——英國記者約翰海利（Johann Hari），18歲吞下人生第一顆抗憂鬱劑，到31歲停止吃藥為止的13年期間，對醫生告訴他的說辭——「憂鬱症是起因於大腦的血清素濃度不足，需要用藥來修復腦內失衡的化學狀態。」——深深感到懷疑與不解。
秉著記者追根究柢的精神，他花了3年時間，旅行6000多公里，深入採訪了社會科學家、精神科醫師、心理治療師、演化生物學家、社會運動人士、以及深受憂鬱症所苦的人，試圖找到造成憂鬱症的真正成因與解方。
在書中他提到造成憂鬱的其中一項成因：與有意義的價值觀脫節。
1960年代以來，心理學家就知道，驅動行為的動機有兩種。一種是「內在動機」，是指行為純粹出於對事物本身價值的重視，而不是能從中獲得什麼。我去做某件事的原因，是因為我從事時會感到快樂，或許也從來不會想說為什麼必須去做。
另一種價值觀則是完全與之相反的「外在動機」，會為了某種目的與回報，而去從事其實並不喜歡的活動，這些報酬可能是金錢、他人的讚賞、性或地位。人人都有這些互相衝突的價值觀，沒有人完全受其中一種左右。
然而，多數人用盡一生追逐空虛的外在目標，社會整體文化讓我們有這樣的思維——考好成績、找到高薪工作、晉升自己的階級、穿好衣、開好車、擁有一間豪宅……。人們用這種方式來讓自己感覺更好。
但事實上已有多個研究指出，愈受物質與外在動機影響，人就越容易感到焦慮。作者稱這種重視物質的價值觀為「垃圾價值觀」，如同垃圾食物殘害我們的生理健康，而垃圾價值觀扭曲了我們的心靈。鼓吹消費能帶來幸福，看似有理，實則無法滿足人對於通往幸福知足人生之路的需求。
廣告與巨大商機
既然物質主義的價值觀會使人感到憂鬱與焦慮，那為何人們還不斷追求這些令人不快樂、沮喪的事呢？
有個社會科學實驗能提供線索。1978年，兩位社會科學家將一群四到五歲的兒童分成兩組，一組孩子看著某玩具的兩個商業廣告，另一組則無。接著，他們讓這兩組兒童選擇玩伴，其中一個人手裡拿著廣告中的玩具，但他是個壞小孩；另一個男孩人很好，但他沒有玩具。看過廣告的孩子多半會選擇與有玩具的男孩玩，而沒看過廣告的孩子多半則決定和沒有玩具的孩子一起玩。
也就是說，廣告使他們決定跟比較不好的孩子在一起，因為他們認定玩具更加重要。只要兩個廣告即能達成這樣的目的，而我們每天接觸的廣告訊息遠不止兩個。
因此能夠合理懷疑，人們之所以選擇讓人更不快樂的價值體系，廣告在其中扮演了關鍵的角色。它創造了實際上並不存在的需求，並把「少了我們的商品，你就是輸家」的訊息傳遞出去。只要能準確攻擊到人們的情緒弱點，便是一個成功的廣告。
久而久之，當這樣的邏輯在文化中幅散開來時，不用廣告宣傳，人們就會將這樣的價值套在彼此身上。廣告在所有認識的人中形成了群體效應，商品遂成為了階級象徵，我們便奉行著這套準則，努力讀書賺錢，為了買到更多的商品，以此顯示個人的價值。與此同時，商人賺進大筆鈔票，而我們的心正在凋零。
小結
每日肩負著沉重的生活努力地過活，人人壓力都很大，因此「療癒」一直以來都是熱門的關鍵字。筆者認為，這些紓壓小物或許確實有其作用，能讓人轉移注意力，稍微從瀕臨崩潰的情緒沙坑中脫身。
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我們想讓你知道的是
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