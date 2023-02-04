何謂「務實的台獨工作者」？拆解賴清德台獨論述五階段

文：曹文堂

現副總統民進黨主席，賴清德過去曾表示自己為「務實的台獨工作者」。而台獨論述並非一刀就可兩切是與非，在中共、台灣內部與美國角度而言若要硬說何謂台獨並且給出結論，可能台灣目前的政治主張大多屬於台獨光譜。

中美建交時期：中美三個聯合公報與九二共識

在三個公報中的《上海公報》中提到：

「國際爭端應在尊重主權、不干涉別國內政等基礎上解決，反對任何國家在亞洲建立霸權或在世界範圍內劃分利益範圍。」

「中華人民共和國政府堅決反對任何旨在製造『一中一臺』、『一個中國、兩個政府』、『兩個中國』、『台灣獨立』和鼓吹『台灣地位未定論』的活動。」

而台灣問題被歸類在一個中國，中美兩方沒有共識所謂一個中國到底是中華人民共和國，或是中華民國。這在美中台三方給予相對模糊的空間，乃至而後馬英九主張九二共識並切聲稱台灣與大陸地區乃「一個中國、各自表述」。

中美關係，則根據三個公報作為綱領之下，九二共識有其會談歷史，可中、台各執一詞，隨後被中華人民共和國方面否定。因為在1992年時雙方未進行官方正式簽署協定文件，只存在非正式的口頭協商與電文往來，九二共識就是沒有共識。

而《建交公報》則是美國認知中華人民共和國是中國唯一合法政府，並非承認，導致《八一七公報》在執行上中美各自有其分歧。

兩國論、一邊一國主張時期：中國共產黨之角度

在李登輝兩國論與陳水扁一邊一國之主張下，2005年中華人民共和國通過《反分裂國家法》表明其對於台灣問題的主張為：

「世界上只有一個中國，中華人民共和國為中國唯一合法代表，台灣屬於中國，中國的主權和領土完整不容分割。維護國家主權和領土完整是包括台灣同胞在內的全體中國人民的共同義務。」

將台灣問題歸於中國內政問題並且主張一個中國，就是中華人民共和國。

至今，中華人民共和國主席習近平也作為政治主張，所謂主張中華民國在台灣、台灣獨立建國更甚者蔣介石反攻大陸，乃至主張台灣是主權獨立的國家，在中國共產黨的政治主張與都屬於台獨行為。

台派最大化，與務實的台獨工作者

至於民進黨，在以《台灣前途決議文》作為綱領的同時，已經冷凍所謂《台獨黨綱》，其主張台灣是一主權獨立國家、台灣並不屬於中華人民共和國，中國片面主張的「一個中國原則」與「一國兩制」根本不適用於台灣，應揚棄「一個中國」的主張，以避免國際社會的認知混淆，授予中國併吞的藉口。

而相對中華人民共和國主張《反分裂國家法》第二條中：「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割。」賴清德做為民進黨主席與中華民國副總統為前提，亦是一種「台獨」，而國民黨主張九二共識也是「台獨」，兩者無論主張一邊一國更甚者一中各表，其實在中共甚至部分國際社會的認知，其實都是台獨！

在賴清德主張自己為「務實台獨工作者」時，由蕭介雲的整理出賴清德的「台獨五階段」，可以得知其脈絡變化：

第一階段：賴曾在2014年台南市長任內訪問上海時，大談台獨主張稱：固然台獨是民進黨的主張，可是在程序上，完全尊重台灣人民的主張。

第二階段：賴清德於2017年的6月5日於台南市議會提出「親中愛台」。他解釋，這是以台灣為核心，向中國大陸伸出友誼的雙手，但他同時強調台獨，認為台獨與親中沒有矛盾。

賴接著在同年6月18日訪問美國時解釋「親中愛台」論，不只是愛台灣，也是向中國伸出友誼的雙手，透過交流來增進瞭解、理解、諒解、和解與和平發展。

第三階段：賴清德於2017年9月26日以行政院身分至立法院備詢時稱，他是主張台灣獨立的政治工作者，也是務實的台獨主義者，「我們已經是主權獨立國家，名字叫中華民國，不會另行宣布台灣獨立。」

賴清德後來以三大重點詮釋何謂「務實」。首先，台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣布台灣獨立。其次，台灣前途由2300萬人民決定，任何人都不能，那怕是總統，其他任何人都不能干預。第三，台灣當前最重要的工作就是發展經濟、建設國家、造福人民，壯大台灣。

第四階段：賴清德2022年11月訪問帛琉時重申，蔡英文的「四個堅持」，應該要在這個路徑上繼續努力，當然要延續蔡路線。

第五階段：在2022年地方選舉過後，賴清德先是從「抗中保台」轉向提出「和平保台」主張，論述「DPP」就是民主（Democracy）、和平（Peace）、繁榮（Prosprity）。

Photo Credit: 中央社

在2020台派最大化的呼籲下，將民進黨推上勝選，主張台灣思維的政黨也進入國會，這些政治光譜中最大化友軍陣線、也兼容並蓄稱之為台派。

務實台獨工作者的脈絡也是較為寬鬆，2024賴清德作為目前檯面上最有可能代表民進黨參選總統的人物，其思維也不難發現將選票最大化，而關於務實台獨工作者的思維，從「台獨五階段」也不再過於模糊不清與備受疑問。

在國際社會與中台關係中，目前的大多數政治主張屬於台獨光譜，在你是不是台獨中的提問中，大多數主張都能說是，對，我是台獨。或許，你也是個務實的台獨工作者。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航