泰國影視裡的「龍族」形象：雌性「娜淇」是慾望的象徵，自古流傳與人類男性相愛的傳說
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在泰國文化中，只有龍族裡的雄性納迦有佛教文化的象徵，而雌性的娜淇卻沒有此意涵，比較接近於「欲」的描述，尤其是「愛慾或稱情慾」，這也相當符合傳統上泰國人對於男性與女性的描述，進而形塑出「男」傳佛教的正當性，以及泰國不接受女性成為出家者的合理性。
「納迦」一詞是目前最常用來描述泰國「納迦龍族」的詞彙，不過根據廣州外國語學院編著的《泰漢詞典》，「納迦」是稱呼有雌雄差異的「蛇/龍形物種」，雄性稱為「納（นาค）」，而雌性稱為「娜淇（นาคี）」，例如：2016年最火紅的泰劇《三面娜迦》其泰文名稱就是「娜淇（นาคี）」，而2022年的《淒厲人僧 卡到陰》系列電影泰文名稱都是以「納（นาค）」為主，這都顯示出電影與戲劇本身要探討的主題，而本文也將以上述兩部系列戲劇與電影介紹泰國人所了解的「納迦宇宙」，讓讀者能更清楚雌雄納迦之間的差異。
泰國電視劇中的「納迦」形象
《三面娜迦》是許多華人對泰國納迦文化的初步印象，該劇也被華語世界的網友稱為「泰版白蛇傳」，主題曲〈靈魂伴侶〉（คู่คอง）累積至今已有5.1億的點閱次數，要說當年幾乎所有泰國人都看過那部劇真的不誇張，甚至遠在台灣的泰國新住民與勞工都在追，除了該劇擁有濃厚的泰國東北文化及語言以外，納迦傳說更是吸引許多外國人的目光。
（主題曲「靈魂伴侶 คู่คอง」）
而正如上述所言，該戲劇主要探討的是雌性的納迦，並且以一段泰國東北地區流傳已久的傳說為開端，戲劇主軸是「娜淇」與人類男性的愛情故事，相傳在一千年前的一位人類將軍與「娜淇」彼此相愛，甚至兩人還有了愛的結晶，但後來被迫分開且兩人的小孩還被人類國王殺害，導致「娜淇」為此引洪水滅城為子復仇。
一千年後，在命運的安排之下，轉世後的男主角再度來到「娜淇」所居住的地方，並與即將完成千年修煉的女主在度相遇，相傳「娜淇」只要修煉滿千年就可以幻化成人，但命運捉弄之下又讓當年的所有角色人物再度相聚，而面對自己的愛人遭受生命危險威脅，「娜淇」寧願放棄成為人的機會也要再度拯救自己心愛的人，在整部戲劇的最後也提到泰國東北最有名的「納迦火球節（Naga Fireballs）」，相傳湄公河水中噴出的火球就是「娜淇」所噴出。
在泰國戲劇描述中，「娜淇」就是能為了愛付出一切的角色，雖然與人類男子的相愛不一定能獲得好結果，但這種越是具有挑戰性的愛越能引人注意，除了2016年火紅的《三面娜迦》以外，後續也有電視台開拍不少相關之作，例如：2017年泰國第七台「《納迦環》บ่วงนาคราช」，以及第八台的「《納伽寶石》 或翻成 《偶卿戀凡記》 มณีนาคา」。
而這樣的故事架構也不禁令人想到柬埔寨的神話故事，印度王子柏通（中文部分翻譯為：憍陳如一世）與納迦公主相愛的故事，或許上述這些故事在湄公河流域都廣為流傳，也形塑了人類男性與雌性納迦相愛故事的基本架構。
泰國電影中的「納迦」形象
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