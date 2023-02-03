中國反對捷克眾議長訪台要求撤銷，捷克準總統：中國政權不友善，歐盟應認清真面目
我們想讓你知道的是
中國外交部發言人毛寧昨（2）日聲稱，中方敦促捷克「個別政客」正視中方「嚴正立場」，「尊重中國的主權和領土完整，撤銷『有關錯誤決定』」。捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）則呼籲歐盟各國擺脫對中國的幻想，明確認識到中國及其政權並不「友善」。
捷克眾議長將訪台，中國表態反對要求撤銷
（中央社）針對捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）3月底將訪問台灣，中國外交部發言人毛寧昨（2）日聲稱，中方敦促捷克「個別政客」正視中方「嚴正立場」，「尊重中國的主權和領土完整，撤銷『有關錯誤決定』」。
捷克與台灣關係近來升溫。先是總統當選人帕維爾（Petr Pavel）與總統蔡英文通話，緊接著艾達莫娃將訪問台灣。中國外交部對此則重彈「一個中國」的舊調，反對捷克與台灣的官方交往。
中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，毛寧在回答媒體詢問時宣稱，台灣議題「是中國的內政，也是中國的核心利益」。中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，堅決反對藉台灣議題「搞政治操弄」。
毛寧聲稱，敦促捷克「個別政客」正視中方「嚴正立場」，「尊重中國的主權和領土完整，撤銷有關錯誤決定，不要向『台獨分裂勢力』一再發出錯誤信號」。
中華民國外交部長吳釗燮1日與艾達莫娃舉行視訊通話，對艾達莫娃3月底將率團訪台表示歡迎，並重申台捷民主夥伴友好關係，同時針對艾達莫娃訪台規畫、近期雙邊關係發展及多項合作議題廣泛交換意見。
艾達莫娃表示，她高度期待訪台之行，也提及帕維爾在大選後即與蔡總統通話，彰顯捷克對台灣的支持及民主陣營團結的力量，相信台捷友好關係將在此基礎上持續推動及深化。
捷克準元首帕維爾：中國政權不友善，歐盟應認清真面目
（中央社）捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）呼籲歐盟各國擺脫對中國的幻想，明確認識到中國及其政權並不「友善」。他指出，在戰略目標和原則方面，中國與西方民主政體難以相容，「這就是我們必須承認的事實」。
他並說，面對與北京利益分歧，捷克將不再如「鴕鳥」一般逃避現實；與台灣進行經濟合作的好處勝過與中國合作，捷克也不會迴避這個事實。
英國《金融時報》（Financial Times）1日刊登發自布拉格與帕維爾的專訪。陸軍將領帕維爾曾任捷克國軍參謀總長，也是史上第一位出身前華沙公約組織國家的北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席，在任期間為2015至2018年。2014年，俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞（Crimea），並逐步軍事占領烏東地區，帕維爾的任命也反映北約和莫斯科的互動變化。
他近日當選後，於台北時間1月30日晚間與總統蔡英文通話，成為歐洲第一位與台灣領導人通話的準國家元首，引發北京抗議並於事前多次試圖阻撓。
帕維爾告訴《金融時報》，與蔡總統通話是台灣方面的提議。不過，儘管北京宣稱他「堅持踩中國的紅線」，帕維爾說，他知道自己的行動可能引發的威脅，但不認為自己違反任何捷中關係原則。
他進一步表示，已準備好在適當時機與蔡總統會面，且期待捷克能強化與台灣的關係。捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）擬於3月訪問台灣；同樣將在3月就任的帕維爾說，艾達莫娃的訪問應能激盪出如何擴大捷台合作的新構想。
俄羅斯去（2022）年2月全面侵略烏克蘭以來，北京持續避免正面批判莫斯科，且未積極促成俄方止戰。帕維爾認為，這揭露了北京的真面目。
他說，毫無疑問，中國有機會對俄羅斯施加強大的影響力，卻未這麼做。
新聞來源
延伸閱讀
- 歐洲首例！捷克準總統帕維爾與蔡英文通話15分鐘，稱「希望未來能與蔡總統見面」
- 捷克總統當選人帕維爾與蔡英文通話，再踩北京政治紅線？
- 不顧北京反對！捷克眾議長艾達莫娃3/25率團訪台，稱台灣是「重要夥伴和投資者」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。