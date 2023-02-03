中國反對捷克眾議長訪台要求撤銷，捷克準總統：中國政權不友善，歐盟應認清真面目

捷克眾議長將訪台，中國表態反對要求撤銷

（中央社）針對捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）3月底將訪問台灣，中國外交部發言人毛寧昨（2）日聲稱，中方敦促捷克「個別政客」正視中方「嚴正立場」，「尊重中國的主權和領土完整，撤銷『有關錯誤決定』」。

捷克與台灣關係近來升溫。先是總統當選人帕維爾（Petr Pavel）與總統蔡英文通話，緊接著艾達莫娃將訪問台灣。中國外交部對此則重彈「一個中國」的舊調，反對捷克與台灣的官方交往。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，毛寧在回答媒體詢問時宣稱，台灣議題「是中國的內政，也是中國的核心利益」。中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，堅決反對藉台灣議題「搞政治操弄」。

毛寧聲稱，敦促捷克「個別政客」正視中方「嚴正立場」，「尊重中國的主權和領土完整，撤銷有關錯誤決定，不要向『台獨分裂勢力』一再發出錯誤信號」。

中華民國外交部長吳釗燮1日與艾達莫娃舉行視訊通話，對艾達莫娃3月底將率團訪台表示歡迎，並重申台捷民主夥伴友好關係，同時針對艾達莫娃訪台規畫、近期雙邊關係發展及多項合作議題廣泛交換意見。

艾達莫娃表示，她高度期待訪台之行，也提及帕維爾在大選後即與蔡總統通話，彰顯捷克對台灣的支持及民主陣營團結的力量，相信台捷友好關係將在此基礎上持續推動及深化。

Photo Credit: 中央社 圖為2022年立法院組團出訪捷克，捷克眾議院議長艾達莫娃（左）熱情迎接立法院院長

游錫堃（右）一行來訪。

捷克準元首帕維爾：中國政權不友善，歐盟應認清真面目

（中央社）捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）呼籲歐盟各國擺脫對中國的幻想，明確認識到中國及其政權並不「友善」。他指出，在戰略目標和原則方面，中國與西方民主政體難以相容，「這就是我們必須承認的事實」。

他並說，面對與北京利益分歧，捷克將不再如「鴕鳥」一般逃避現實；與台灣進行經濟合作的好處勝過與中國合作，捷克也不會迴避這個事實。

英國《金融時報》（Financial Times）1日刊登發自布拉格與帕維爾的專訪。陸軍將領帕維爾曾任捷克國軍參謀總長，也是史上第一位出身前華沙公約組織國家的北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席，在任期間為2015至2018年。2014年，俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞（Crimea），並逐步軍事占領烏東地區，帕維爾的任命也反映北約和莫斯科的互動變化。

他近日當選後，於台北時間1月30日晚間與總統蔡英文通話，成為歐洲第一位與台灣領導人通話的準國家元首，引發北京抗議並於事前多次試圖阻撓。

帕維爾告訴《金融時報》，與蔡總統通話是台灣方面的提議。不過，儘管北京宣稱他「堅持踩中國的紅線」，帕維爾說，他知道自己的行動可能引發的威脅，但不認為自己違反任何捷中關係原則。

他進一步表示，已準備好在適當時機與蔡總統會面，且期待捷克能強化與台灣的關係。捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）擬於3月訪問台灣；同樣將在3月就任的帕維爾說，艾達莫娃的訪問應能激盪出如何擴大捷台合作的新構想。

俄羅斯去（2022）年2月全面侵略烏克蘭以來，北京持續避免正面批判莫斯科，且未積極促成俄方止戰。帕維爾認為，這揭露了北京的真面目。

他說，毫無疑問，中國有機會對俄羅斯施加強大的影響力，卻未這麼做。

Photo Credit: 總統府提供 via 中央社 總統蔡英文30日與捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）舉行電話會議，帕維爾感謝蔡總統電話致賀。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航