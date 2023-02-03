德州政府擬禁止中俄等特定國民購買不動產，華裔眾議員反對：「我將持續捍衛美國夢」

文：Taylor Mei

美國德州州長艾波特（Greg Abbott）變相提前核准了禁止中國、俄羅斯等特定國家的民眾，購買當地房地產的權力，而此舉也引發部分民主黨人士不滿。德州布洛罕姆（Brenham）的州參議員克洛克霍斯特（Lois Kolkhorst）在透過書面方式，回覆當地媒體《CBS Austin》時指出：「這項法案將非常清楚地強調美國公民，以及擁有合法居留資格者不在此限。」

禁止特定國家民眾在德州買地

這份由克洛克霍斯特本人所提出的SB147法案，旨在阻止來自俄盧斯、中國、北韓、伊朗等國的政府單位、機構及私人企業購買德州州內的土地。針對SB147這項法案，艾波特日前於Twitter上發文表示，若法案通過，他就會簽字讓該法在德州上路。

對於那些可能會受該法案衝擊，而無法在德州置產的民眾，克洛克霍斯特回覆：「法案是在針對俄羅斯、北韓和中國等獨裁政權，而不是那些逃離暴政，想在德州獲得自由的民眾。」

境外人士大買地可能造成的威脅

當艾波特在記者會上被問到該法案所可能衍生的問題時，他表示若SB147通過，相關的規定及措施最終在立法過程中，都還是會進行調整。

對此艾波特說：「我們有一個目標，那就是要去避免可能會減損美國利益的國家及私人單位在德州買農地，或購買其他的不動產。」並說明該法案不會對那些擁有美國國籍，或即將成為美國國民者有影響。

同據《CBS Austin》報導，美國農業部2021年統計資料顯示，在全美各州中，德州是擁有最多境外投資、置產者購買土地的州別。在德州，有527萬英畝的土地所有權屬於境外人士，與第二名的緬因州相比，境外人士購買的土地面積，足足多了160萬英畝。