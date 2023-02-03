英國、歐洲央行同步升息2碼歐股收高，合庫金董事長雷仲達：Fed上半年可能停止升息
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美國聯準會（Fed）昨天升息1碼（0.25個百分點）以冷卻通膨後，歐洲中央銀行與英格蘭銀行今天一如預期地宣布升息2碼，在投資人消化升息消息之際，歐洲主要股市今天都收高。合庫金控董事長雷仲達昨天分析，預估聯準會貨幣決策將轉趨審慎，今年上半年可能停止升息，經濟可以稍微「喘口氣」。
英國央行升息2碼，連續第10度上調利率
（中央社）全球競相應對通膨飆升之際，英國央行今（3）日宣布升息2碼（50個基點），將基準利率提高至4%，符合市場預期，這也是英國對抗生活成本危機的連續第10度升息。
英格蘭銀行（Bank of England）貨幣政策委員會今天在例行會議上以7比2通過將利率上調至4%，達到2008年底以來的最高水準。這個升息幅度符合多數經濟學家的預期。
英格蘭銀行還預測，今（2023）年經濟衰退狀況將較先前預測更為溫和，且許多已開發經濟體的通膨「可能」已觸頂。
根據會議紀錄，隨著能源價格回落，目前仍逼近40年高點的英國通膨率預計將在2023年上半年「逐漸」下降。
經濟學家認為，隨著通膨開始放緩，這可能是英國央行最後一次大幅升息。
歐洲中央銀行（European Central Bank）今天也召開貨幣政策會議，會中一如市場預期，決議升息2碼。
美國則開始減緩激進升息的步調。聯邦準備理事會（Fed）昨天將關鍵利率提高1碼（0.25個百分點），目前利率區間在4.50%至4.75%。
歐洲央行如預期升息2碼，3月料將再祭相同升幅
（中央社）歐洲中央銀行今天一如預期地再度升息2碼（50個基點），並且暫定下個月至少再調升一次同樣幅度的利率。
最新升息舉措使得歐洲中央銀行（ECB）3大主要利率來到2.50%至3.25%區間。
歐洲央行表示：「管理委員會有意於3月召開下一次政策會議時再次升息50個基點，然後將會評估貨幣政策後續作法。」歐洲央行並稱，將「堅守」升息路線以冷卻通膨。
諸如COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、俄羅斯侵略烏克蘭導致能源危機等因素，導致歐元區突然出現一波高通膨，歐洲央行已經以創紀錄速度升息加以因應。
英國與歐洲央行升息2碼，歐股收高
（中央社）美國聯準會（Fed）昨天升息1碼（0.25個百分點）以冷卻通膨後，歐洲中央銀行與英格蘭銀行今天一如預期地宣布升息2碼，在投資人消化升息消息之際，歐洲主要股市今天都收高。
倫敦FTSE 100指數上漲59.05點或0.76%，以7820.16點作收。
法蘭克福DAX指數勁揚328.45點或2.16%，收在15509.19點。
巴黎CAC 40指數揚升89.16點或1.26%，收7166.27點。
合庫金雷仲達：Fed上半年可能停止升息
（中央社）合庫金控董事長雷仲達昨天分析，美國聯準會現已升息18碼、效果逐漸顯現，由於「沒人願意把整個經濟打趴」，預估聯準會貨幣決策將轉趨審慎，今年上半年可能停止升息，經濟可以稍微「喘口氣」。
雷仲達昨天接受媒體聯訪表示，起初各界對今年經濟有點不放心，但國際貨幣基金（IMF）上修全球經濟成長，意味看到「最近物價好像有下來，消費量能有起來」。
雷仲達說，他原認為今年經濟或許會比去年稍微差一點，下半年經濟可能優於上半年，但根據IMF最新看法，今年不見得會比去年差，美國升息循環上半年可能會結束，經濟可望稍微「喘口氣」，現在他對經濟前景是持比較樂觀態度。
聯準會這波升息循環已調高利率18碼，雷仲達認為，逐漸看到成效，但有時升息帶來的影響會延遲，聯準會等各國央行不會想把經濟「打趴」，將開始轉趨審慎、且戰且走；如果後續勞動市場、薪資水準都看到一些效果，再次收斂升息幅度或直接停止升息，都不無可能。
房市展望方面，雷仲達說，量縮是可以確定的，儘管建材成本有降下來，但缺工問題仍在，土地價格還是偏高，降價空間不會很大，要低到讓年輕人買得起房子、不太可能，價格下跌幅度則視各地區，比如蛋黃區難有降價空間。
雷仲達分析，今年房市仍存在買賣雙方對於價格的認知有差距、政府打炒房政策是否見效、房貸利率提高，以及《平均地權條例》部分條文修正通過等4大不確定性；他認為，《平均地權條例》」修正限制私法人購屋，將對豪宅市場帶來一定程度影響。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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