莫迪政府大幅提高投資預算、對中產階級減稅，疫後復甦加劇印度社會不平等
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印度預算的財政赤字——政府的收入和開支之差——約為6.4％，在過去10年印度的平均財政赤字為4-4.5％。根據路透社對經濟學者的一項調查，政府總債務在過去4年當中增加了一倍，對食品和化肥補貼可能會被削減四分之一。印度政府已經中斷了COVID-19時期的免費食品計劃。
在2024年印度大選前的最後一次全面預算中，莫迪政府大幅度提高投資預算，對中產階級減稅。不過專家認為，印度在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後恢復階段的不平等意味著印度社會的最弱勢群體需要得到更多的支持。
經過兩年的疫情， 全世界三分之一的國家處於經濟衰退邊緣，但在2023年印度經濟相對保持良好。
今年GDP目標略有下調，但是預料印度仍然是在兩年保持連續快速發展的主要經濟體。印度增長可能達到6-6.5％，以任何標凖衡量這都是令人矚目的成績。
另外，通脹正在減緩，能源價格也在冷卻，印度全國繼續得到投資，消費開支在逐漸增長。據料印度還會因「中國加一」的全球製造戰略受益，像蘋果這類公司在減少在中國的存在，實現供應鏈多元化的過程中也在謀求加大在印度的產能。
但是專家認為，周三提交國會的印度聯邦預算需要聚焦經濟擴展，讓印度這個亞洲第三大經濟體的發展建立在更廣泛的基礎之上。
不均衡恢復
在最近結束的達沃斯世界經濟論壇上，國際貨幣基金組織的副總裁吉塔・戈皮納特（Gita Gopinath）對政界人士發出簡短的訊息是利用「財政政策向社會最弱勢的部分提供支持」。
儘管印度的GDP預測十分樂觀，但是根據印度經濟檢測中心的數字，印度失業率仍然很高，城市失業率超過了10％。社會不平等正在加劇。
英國慈善機構Oxfam最近發現，佔印度人口1％的最富裕人群擁有印度財富的40％，該發現受到很多關注，許多人指出其統計方法存在缺陷。
但另外一些數據顯示——對價格合理的住房的需求減少，豪華汽車需求量增加，兩輪車的情況有而類似，對高端品牌的消費品的需求大過低端品牌，這預示著疫情後經濟呈K型曲線恢復，富人變得更加富有，窮人變得更加貧窮。
在印度的許多地方是邊遠的農村，困難加劇的跡象都很明顯。
薪酬拖欠
《BBC》記者在西孟加拉的普魯利耶（Puruliya）地區走訪了許多鄉村，看到人們受到封建勢力和邦政府的政治爭鬥的困擾。政府農村就業崗位擔保項目在印度發揮了重要的社會緩衝作用，但是官方數據顯示，該項目中約3.3億沒有的薪酬被拖延了一年才支付 。
桑達拉（Sundara） 和阿蒂亞・薩爾達爾（Aditya Sardar）這對夫婦在甘地國家鄉村就業擔保計劃（MGNREGS）中得到工作，他們曾經花了四個月時間在他們村外挖池塘。他們對BBC記者說為購買事務他們已經背負了許多債務，因為他們的工資被拖欠，他們的兒子也被迫輟學。
在各個部族定居點，類似的貧困事例不勝枚舉。
活動人士尼希爾・迪耶（Nikhil Dey）說，「中央政府阻止向西孟加拉的一千萬工人支付薪酬，拖欠時間超過了一年。在經濟困難，高失業的情況下，這麼做很不人道，最高法院在關於甘地國家鄉村就業擔保計劃的欠薪訴訟裁決中指出，這是強迫勞動。」
這些拖欠現象在西孟加拉特別嚴重，但其他邦業有拖欠薪酬問題。在整個印度的國家就業擔保計劃中，支付拖欠薪酬的總數超過了5億美元。
經濟專家德列澤（Jean Dreze）將這種情況歸咎於政府遏制社會保障開支的做法，這種情況導致每年少發薪酬和拖欠薪酬持續存在，甘地國家鄉村就業擔保計劃的拖欠尤為嚴重，這就導致「惡性循環」。
德列澤說「就業計劃的開支曾經一度上升佔GDP的1％。現在這個數字不到0.5％。如果預算中這個開支數字能重新回到1％，加大對付就業計劃中的腐敗的努力，我會很高興。」
去（2022）年解決農村就業計劃提供的投入減少，預算中購買食品和化肥的補貼有減少，不過實施了輔助性分配 ，擴大了新冠疫情緊急支援項目，減緩了全球地緣政治震蕩帶來的衝擊。
平衡術
不過考慮到莫迪政府處境微妙財政處境，財政部長需要搞平衡，任務艱巨；即在優先對窮人的社會保障的需要，有利於增長的資本開支，以及減少預算赤字不同方面搞平衡。
印度預算的財政赤字——政府的收入和開支之差——約為6.4％，在過去10年印度的平均財政赤字為4-4.5％。根據路透社對經濟學者的一項調查，政府總債務在過去4年當中增加了一倍，對食品和化肥補貼可能會被削減四分之一。印度政府已經中斷了COVID-19時期的免費食品計劃。
現金帳戶赤字擴大，也就是政府的出口收入和支付進口費用的差額在擴大，這是另外一個重要的挑戰。
新加坡最大的商業銀行星展集團的首席經濟師拜格（Taimur Baig）和數據分析師黛西・沙瑪（Daisy Sharma）在最近的報告中說「印度經濟受到外部需求，全球投資者的態度以及地區貿易變化的影響。所有這些表現目前都不看好。」
隨著西方國家進入衰退，對印度出口的需求可能會減少。與此同時國內收緊的財政狀況據料也會抑制國內需求。許多人預料印度中央銀行會在2月份進一步提升利率，然後在今年其餘時候保持利率平穩。
儘管印度的經濟表現好於全球水平，但今年莫迪將面臨棘手的經濟挑戰。印度需要在預算案外繼續進行結構改革，讓有限的資金發揮更大的作用。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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