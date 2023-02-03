如何在澳洲長達1400公里的廣闊地區，找到一枚藥丸大小的銫-137放射性膠囊？
我們想讓你知道的是
西澳州科廷大學副教授稱讚這一發現是科學的勝利：你知道它會發射伽馬輻射，所以顯然需在路邊尋找具有強烈伽馬射線的東西......果然，這正是他們發現它的地方。「這是監管的失敗，但我認為他們找到它的方式真的很酷。」
1月25日，當礦業公司力拓集團（Rio Tinto）上報了一枚銫-137放射性膠囊失蹤時，西澳洲州當局面臨著一項看似不可能完成的任務。
搜尋人員必須在一條長達1400公里的路線上找到一個豌豆大小的膠囊。該線路從澳洲北部的古戴－達里（Gudai-Darri）礦區延伸到珀斯市中心北部的一個倉庫。
當局迅速採取行動，動員專業搜救人員尋找膠囊，消防員也被要求從他們通常的夏季任務中抽身而出。
全國各地的專家都被召集而來，包括核科學專家、應急管理機構和輻射防護官員。
當局認為，該膠囊是1月12日從一個輻射測量儀上掉了下來，當時該儀器正被從力拓礦區運往珀斯東北郊的一個儲存設施。
他們認為，可能是運輸過程中的振動導致螺栓鬆動，導致膠囊從外殼和卡車的縫隙中掉落。
銫-137膠囊通常用於採礦中的輻射測量儀，以測定某些物質的密度。但如果人接觸到它，可能會導致嚴重燒傷，並使人體暴露在相當於每小時10次X射線的輻射下。
在向公眾通報這一威脅之前，當局於1月26日開始在珀斯和紐曼礦區周圍進行搜索。
1月27日，當局發布了緊急健康預警，告知公眾放射性膠囊帶來的風險。衛生當局向任何可能遇到該膠囊的人發出簡單的指示：遠離它。
「它同時發出β射線和γ射線，所以如果你靠近它，你可能會皮膚受傷，包括灼傷。」該州首席衛生官安迪・羅伯遜（Andy Robertson）警告說。
當局擔心它可能已經卡在了一輛過往汽車的輪胎裡。
到1月27日，搜索隊全力尋找這個小膠囊，但他們並非用眼睛尋找，而是用便攜式輻射測量儀。測量儀被用於偵測半徑20公尺以內的放射性物質。
「我們不是試圖靠視力找到這個小膠囊。輻射設備將有望引領我們找到它。」一名警方發言人在第二天說。
警方把注意力集中在卡車行駛的GPS路線上，以及靠近珀斯都市區和高密度地區的地點。
1月28日，在一名居民報告了蓋革計數器（一種用於測量放射性的設備）的異常活動後，警方將大北部公路（Great Northern Highway）沿線的一個地點列為重點。
但這次搜索無功而返。
第二天，向澳洲聯邦政府要求的額外資源獲批，負責搜索工作的人員開始計劃下一階段的工作。隨著新設備進入西澳州，並於1月30日投入使用，搜索工作開始加速進行。
該州緊急服務部門的事故控制員達里爾・雷（Darryl Ray）將政府提供的新工具描述為「專門的輻射探測設備」。
當地媒體報導說，搜索人員使用的新設備包括輻射門戶監視器和伽瑪射線光譜儀。
輻射門戶監視器檢測伽馬輻射，其通常用於機場掃描個人，以確保旅客身上沒有放射性物質。伽瑪射線光譜儀則檢測輻射強度。
達里爾・雷表示，這種新的探測設備可以安裝在車輛上，這樣就可以從時速約50公里的移動車輛上進行搜索。
「走完原路線大約需要5天時間，估計有1400公里，工作人員將沿著大北部公路南北行駛。」他說。
但到1月31日結束時，該膠囊仍不見蹤跡。
消防和緊急服務部表示：「到目前為止，已經搜索了660多公里，感謝所有機構的支持。」
而在次日，當政府透露在當地時間周三的11點13分，在離公路邊僅兩米的地方發現了該膠囊時，幾乎不可能完成的目標達成了。
當局表示，搜救人員「真的完成了大海撈針」。
儘管當局不願透露發現放射性膠囊的確切地點，但官員稱這是「可能出現的最好結果」。
當地媒體報導稱，它是在距離紐曼約74公里的地方被發現的，也就是距離礦區約200公里。
當局稱，似乎沒有人被膠囊所傷，而且它似乎沒有從墜落的地方移動。
消防和緊急事務專員達倫・克萊姆（Darren Klemm）表示，通過一開始就用於檢測放射性的調查設備配合物理定位膠囊的專門設備，使一輛以70公里/小時的速度行駛的汽車發現了它。
在對膠囊上的序列號進行檢查後，搜索人員確認它是正確的。
西澳州科廷大學副教授奈傑爾・馬克斯（Nigel Marks）稱讚這一發現是「科學的勝利」。
「你知道它會發射伽馬輻射，所以顯然需在路邊尋找具有強烈伽馬射線的東西......果然，這正是他們發現它的地方。」
馬克斯博士補充說，許多「孤兒放射源」丟失後，通常無法找到。
「這是監管的失敗，但我認為他們找到它的方式真的很酷。」
澳洲放射學委員會（Australia's Radiological Council）主席現在將調查膠囊最初是如何被放錯地方的。
該報告的結果將決定是否對力拓集團提出指控。
在膠囊被發現後，力拓集團首席執行官西蒙・特洛特（Simon Trott）表示，該公司將「全力配合」調查。
他補充說，如果政府提出要求，力拓將為搜索行動買單。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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