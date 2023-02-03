2023台灣燈會試營運4大熱門QA：何時亮燈、廁所在哪裡、集章抽獎活動怎麼玩？
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台灣燈會睽違23年回歸台北市舉辦，觀傳局表示，1日試營運首日，許多民眾已經搶先進入光、源、未來3大展區欣賞燈飾，有4個問題常在服務台被詢問，包含何時亮燈、廁所在哪裡、集章抽獎活動怎麼玩，還有主燈展演的時間為何。
（中央社）2023台灣燈會1日開始試營運，台北市觀傳局蒐集首日4個常見問題替民眾一次解惑。觀傳局指出，燈飾會在開展期間每天下午5時至晚間10時亮燈，廁所可利用既有場館公廁或流動廁所。
台灣燈會睽違23年回歸台北市舉辦，觀傳局表示，1日試營運首日，許多民眾已經搶先進入光、源、未來3大展區欣賞燈飾，有4個問題常在服務台被詢問。
Q1：台灣燈會何時亮燈？
觀傳局指出，首先是燈會日期、範圍及亮燈時間。其中，光展區位於東區商圈，源展區則是松山文創園區，未來展區在信義商圈，中央展區包含國父紀念館及北市府廣場；5日至19日的開展期間，燈飾每天下午5時至晚間10時亮燈。
Q2：公廁、流動廁所在哪？
其次是廁所位置，觀傳局說明，捷運國父紀念館站1號出口外、國父紀念館西側停車場、府前廣場近市議會兩側及四四南村後方公園等有增設6處流動廁所，民眾也可利用展區內既有場館或捷運站、地下街等處的公廁。
Q3：集章抽獎活動怎麼玩？
再者是電子集章活動執行辦法，觀傳局表示，此項活動分為主線任務及支線任務，支線任務包含4大展區4點、十二行政燈區1點及特約店家1點，每項任務皆有各自獎勵，集滿6點還可以獲得主線任務的抽獎券，獎品為iPhone 14 Pro Max手機。
觀傳局提醒，集章活動須先下載並註冊台北通APP，詳細集章地點可以參考燈會官網或台北通APP電子集章頁面。
Q4：主燈何時展演？
最後是特色燈飾及舞台表演時間。觀傳局介紹，位於國父紀念館的主燈「玉兔壯彩」將從5日起每天晚間6時至晚上9時30分每半小時展演一次；位於松菸的「臺北兔給樂」則從即日起每天晚間5時至晚上9時30分每半小時展演一次，還有台北101「閃耀夢想」與市府副燈「台北NEXT！」共演、原住民族燈區「與祖靈對話的路徑」等展演。
觀傳局表示，此次燈會搭設3大舞台，包含台北101水舞廣場的光源舞台、香堤廣場的未來舞台、松菸1號倉庫的多元舞台，演出時間及內容各有不同，節目表可上燈會官網查詢。
觀傳局指出，此次燈會共設置18個服務台及帶著服務站標誌的走動旅服員，平日至少會有72名志工及工作人員值班，假日更至少會有92人服務旅客。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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