2023/02/03,
環境

基隆四接爭議，台電：東移方案3.0已避開潛堤區珊瑚，盡力保護生態

基隆四接爭議，台電：東移方案3.0已避開潛堤區珊瑚，盡力保護生態
基隆協和電廠｜Photo Credit: 中央社

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基隆四接公投提案引發討論，海委會要求台電提出迴避、補償或替代方案計畫。台電表示，現行3.0東移方案完全避開潛堤區珊瑚，「已經做到極致」，最大化保護海洋生態，將在4月底前補正操船模擬資料，不會另提新版本。

（中央社）基隆四接公投提案引發討論，海委會要求台電提出迴避、補償或替代方案計畫。台電表示，現行3.0東移方案完全避開潛堤區珊瑚，「已經做到極致」，最大化保護海洋生態，將在4月底前補正操船模擬資料，不會另提新版本。

台電基隆協和電廠規劃「以氣換油」，將原有的4部燃油機組改為2部燃氣機組，因此需在外木山海岸填海造陸，建設新的天然氣接收站，外界擔憂當地珊瑚生態受衝擊，民團發起基隆護海四接公投。

海委會主委管碧玲昨（2）日說，已要求台電提出迴避、補償或替代方案計畫，將成立專案小組檢視、評估。

對此，台電發言人吳進忠表示，現在的3.0東移方案「已經做到極致」，原方案填海面積18.6公頃，現在已降至14.5公頃，填方量也從原來的350萬立方公尺，減少到195萬立方公尺，經過調整，可以完全保留海扇及潛堤區珊瑚。

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圖片來源：台電官網
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圖片來源：台電官網
針對基隆四接爭議，台電表示，現行3.0東移方案完全避開潛堤區珊瑚。

台電指出，協和電廠當年為了抵擋海浪，設置人造潛堤，經過數10年的發展，反而成為孕育並保護生態的良好人造棲地；學者研究也發現，高雄永安天然氣接收站是西海岸沙質地形中唯一有這麼多珊瑚生長的地方，證明人造設施可形塑新生態。

台電強調，將持續秉持迴避、縮小、減輕及補償等生態保育策略，持續推動最能夠兼顧生態保育的開發計畫。

吳進忠表示，去（2022）年委託海洋大學進行逾600次操船模擬與水工模擬，結果顯示LNG船、郵輪及貨船等進出港安全無虞，台電也邀請專家學者驗證模擬結果，待第三方驗證會議本月召開完畢，將彙整相關資料，在4月底前補件給環保署，後續環保署才會安排環評專案小組第5次初審會議。

北東電網涵蓋480萬人口，預估至2025年該區域的尖峰負載將超過600萬瓩，但隨著協和舊燃油機組與核二機組陸續除役，2025年僅剩和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口將達470萬瓩。台電強調，新建電源是根本解方，且「以氣換油」可減少96％的空污排放許可量，溫室氣體也可減少52％碳排，可滿足地方期待。

台電也將與港務公司共同研訂LNG船進出港作業安全管理規定，以確保港埠安全及降低營運影響。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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