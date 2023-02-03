瑞典從嚴修訂反恐法盼爭取土耳其支持，芬蘭過半民意願先加入北約

瑞典拚加入北約將從嚴修訂反恐法，盼獲土耳其支持

（中央社）瑞典2日表示，將從嚴修訂規範恐怖組織成員的法律。數月前瑞典與土耳其達成了打擊恐怖主義協議，以期改變土國對瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的反對態度。

擬議中的修法行動將擴大得以起訴的活動範圍。瑞典司法部長斯特莫（Gunnar Strommer）在記者會說：「這是擴大刑事定罪的作法，矛頭指向恐怖組織內部的諸多活動，而無須具體涉及明確的恐怖罪行。」

依據未來新法的規定，舉凡操作裝備、籌辦開會營地或場所、為表列的恐怖組織烹飪或安排交通運輸都將屬於刑事犯罪。斯特莫強調，新法「與現行法律相較下，適用範圍大幅擴張。」

瑞典去（2022）年11月修訂憲法，使擬議中的法律修正案得以推動；一般認為，這樣的修正案與瑞典保障結社自由的法律牴觸。

瑞典政府打算在3月將相關修法草案送交國會表決，以期使新法在6月生效。

斯特莫表示，到目前為止，任何人的行為除非能牽扯到明確的恐怖行動，否則在瑞典都難以起訴。但在新法實施後，所有形式的參與都會觸法。

斯特莫說，瑞典首都斯德哥爾摩市中心2017年遇襲事件，凸顯了從嚴修法的必要性。當時有一名男子駕駛卡車在一條熱鬧的購物街衝撞行人，造成5人喪生。

但斯特莫又說，近來瑞典遭到的威脅程度已提高，因為丹麥極右派政治人物帕魯丹（Rasmus Paludan）上月在斯德哥爾摩焚燒古蘭經，連同其他事件，瑞典已被視為理所當然的恐攻目標。

瑞典入會案如延宕，民調：過半芬蘭人願先加入北約

在土耳其表示願接受芬蘭單獨先於北歐鄰國瑞典加入北大西洋公約組織後，2日公布的一份民調結果顯示，若瑞典入會案遭到延宕，過半數芬蘭人希望國家先行加入北約。

《法新社》報導，根據芬蘭日報《伊爾塔郵訊》（Ilta-Sanomat）公布的民調，當民眾被問到「芬蘭是否應該等待瑞典」，即使「瑞典入會案的批准費時更久，例如因為受到土耳其反對」。結果有53％的受訪者回答「否」，僅28％的人認為應該等待。

這份民調是委託Taloustutkimus公司所做，於1月30日至2月1日間訪問1021位芬蘭民眾。

受到俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭影響，芬蘭與瑞典在同年5月放棄數十年來的軍事不結盟立場，雙雙申請加入北約。

不過，北約成員國土耳其至今拒絕核准兩國入會案，主要由於瑞典拒絕引渡數十名嫌犯。安卡拉認為，這些人與不法的庫德族戰士及2016年一場失敗的政變行動有關。

除此之外，瑞典警方本月稍早允許在土耳其駐瑞典大使館外舉行的一場抗議活動，當中有極右派激進分子在現場焚燒一本古蘭經，這也引發安卡拉對於瑞典警方的決定做出憤怒反應。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）1月29日清楚區分瑞典與芬蘭過去幾個月所採取的立場。他說：「若有必要，我們對於芬蘭可能有不同回覆。當我們給芬蘭不同的回覆，瑞典將大為震驚。」

芬蘭政府至今強調，芬蘭的優先考量仍是與瑞典一同加入北約。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）1月30日對媒體記者表示：「在芬蘭，我們強烈的願望是與瑞典一起加入北約，過去如此，現在依舊。」「瑞典是我們在國防與外交政策上最緊密的盟友。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航