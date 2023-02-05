【影評】《奇異博士2》如果交給李安執導，能不能成就《臥虎藏龍》的經典？

文：藝能行者

今年金球獎喜劇類最佳女主角由《媽的多重宇宙》的楊紫瓊拿下，她精湛的演技可謂實至名歸，電影本身也受到廣大影迷喜愛。反觀同樣玩了多重宇宙題材的《奇異博士2：失控多重宇宙》，雖然票房表現亮眼，卻沒受到普遍好評。這篇文章沒有要比較兩部多重宇宙電影，而是藉另一部楊紫瓊的代表作、李安在2000年執導的經典電影《臥虎藏龍》，來討論《奇異博士2》，到底是哪些地方沒有滿足到觀眾？

如果還沒看過《臥虎藏龍》，這不影響本篇的閱讀，但建議你可以去看看！

如果還沒看過《奇異博士2》，那強烈建議你先停下來，因為底下滿滿都是雷！

壓抑與解放，控制與失控

把兩部片的情節架構整理出來，就能找到出它們的共通處：主角都處於被動方，為了阻止反派的意圖，不得不展開行動、解決眼前發生的問題。反派的結局，也都是因為理想幻滅，放下了執念。

面對情字，再大的英雄也是莫可奈何。

從角色動機來看，《臥虎藏龍》的慕白雖然決心歸隱，心中卻還有一絲掛念，便是對秀蓮壓抑的情感，以及對江湖的眷戀之情。秀蓮則是堅守中華傳統禮教與江湖道義的規範，遲遲不願對慕白表明心意。因此，當武功高強的嬌龍出現時，挑起了慕白重回江湖的渴望，也為秀蓮帶來極大的威脅。反方的嬌龍毀棄婚約，嚮往從禮教束縛中解放，也不被道義框限，同時，她也與慕白產生特別的情感連結。當嬌龍即將出嫁卻看到青冥劍時，心中的火苗再度被點燃，她渴望那把劍，能夠真正將她帶領到夢想中的江湖。

對應到《奇異博士2》的角色動機，史蒂芬雖然拯救了全宇宙，卻失去了他的摯愛克莉絲汀，甚至必須在對方的婚禮上，忍痛說出「我很幸福」，內心卻無比空洞。 相信每個參加前女友婚禮的寂寞單身男都非常有共鳴。 他多麼希望在眾多拯救世界的方法中，有一種能夠不犧牲自己的感情，留住身邊的愛人。然而，他的個性使然，永遠必須當那個掌控一切秩序的人，無論是在《雷神3》或是《蜘蛛人3》，宇宙的平衡永遠先於內心的平靜。因此當緋紅女巫試圖違反宇宙規範，他就必須挺身對抗這股餛飩混沌的力量。

壓抑只會讓感情更強烈。

相對於想要「控制」一切的奇異博士，緋紅女巫使用的混沌魔法則使一切「失控」。汪達雖然經歷了《汪達幻視》的 心理諮商課程 角色成長，看似已經從創傷中走出來，但是她也因此發現了自己強大的魔法實力。受到黑暗神書與萬達格山的誘導，汪達認知到自己的真實身分，決定吸收艾美莉卡的能力，掌控整個龐大的多重宇宙，去彌補在自身宇宙失去的親情與關愛，也企圖釋放自己凌駕萬物的強大法力。

Photo Credit: 漫威影業 《奇異博士2》緋紅女巫

從故事本身來看，《奇》並沒有太大問題，一些劇情漏洞與前作的情感連貫性不說，至少劇情推展與角色動機都十分有趣，有足夠的張力能夠引發衝突。

很多人詬病的點，在於劇本的雙故事線，翻轉以往的漫威公式，讓反派汪達成為主角，主動引發整起事件。當奇異博士成為陪襯的角色，整部電影就變得像是《汪達幻視》的續作，而不是奇異博士的個人電影。但是讓反派主導故事，並非是真正問題所在。《復聯3》的故事主導權都在敵人薩諾斯手上，整部電影卻仍然能聚焦於這群復仇者的分歧與反抗。而《臥》則更是如此，慕白與秀蓮的每個行動都是嬌龍所挑起的，嬌龍的戲份也不少於其餘兩位，但整部片還是能平衡正反兩方的角色重量，沒有任何人是陪襯。

你打破規則，成了英雄，我打破卻成為敵人？

既然「讓反派成為主角」打破了常規的劇情設定，那為什麼《臥虎藏龍》成為影史經典，《奇異博士2》卻成為平庸之作呢？這可能就必須看看導演是怎麼說這個故事了。

朋友本來就是假的，只不過我懷疑，做我的敵人，你能撐多久。

如果說《臥虎藏龍》的成功之處，是每一場文戲都有如武戲般拳拳到位，而每一場武戲都比文戲更加情感豐沛，那《奇異博士2》就是完全敗在每一場文戲與武戲的著墨上。李安原本就是擅長文戲的導演，自然能夠處理好每個角色間的對話；但是他對於《臥》的武打場面，更是超越極限的要求。當武術指導詢問他武戲要打還是要意境時，李安回答：「 小孩子才做選擇，我全都要！ 能不能打出意境？」我想，這就是為什麼李安能夠成為李安 而不會成韋禮安 。

打出意境，是讓角色在情感到位時，進行最深刻的互動，重點在於情感的完整鋪墊，這正是《奇》所缺乏的。也許是礙於篇幅限制，也許是導演不那麼瞭解角色，觀眾都無法在觀影的當下，去認同角色的真實情感。缺乏情感的推動，角色像是為了劇情需要存在，為了行動而行動、為了打而打。

那接下來，就可以分析看看，如果深究角色的情感面，能不能讓《奇異博士2》變得更好看一點？

Photo Credit: 漫威影業 《奇異博士2》

奇異博士的情感

我想整部片最匪夷所思的，即是到底有什麼理由，驅使史蒂芬奮不顧身去拯救一個剛認識的小女孩？ 難道是羅莉控？ 如果在前半段的劇情，少一些解釋性對白，多去建立兩人的情感關係，也許就不會讓史蒂芬的舉動顯得有些偽善。畢竟，不惜違反宇宙戒律去拯救一個人，這顯然不是真正的英雄之舉。又或者，在劇情的後半段可以揭露，其實史蒂芬保護艾美莉卡，跟汪達有同樣的意圖，因為失去摯愛，想藉由她的能力去尋找其他宇宙的克莉絲汀。這樣的角色性格，不是讓他更具有人性，扣合了情感線，也讓他的行動變得更合理了嗎？

江湖裡臥虎藏龍，人心裡何嘗不是？刀劍裡藏兇，人情裡何嘗不是？