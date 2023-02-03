日本壽司郎不接受道歉，對舔醬油瓶青少年告到底；日本超商也傳「打工恐攻」，店員惡作劇漏尿嬉鬧

繼壽司郎後日本超商也傳「打工恐攻」，店員惡作劇漏尿嬉鬧

（中央社）日本社群網站近日接連出現迴轉壽司店、烏龍麵店被惡作劇的影片遭到瘋傳，不少業者報警處理。網路最近又流傳，有一名身穿超商制服的女店員與友人在店內嬉鬧漏尿的脫序影片。

日本《週刊女性PRIME》1日報導，這名擔任超商店員的女高中生在店內跟朋友惡作劇，影片近來在網上引發話題。

影片拍攝時間不明，目前已知店家是位於宮城縣的全家便利商店，可以看到女店員把嚼過的口香糖黏在店內鏡子上，及站在收銀台後方疑似漏尿的樣子。

從影片中可以確認，拍攝影片的女性跟女店員在店內高聲喧鬧，研判該時段店長等人可能不在店內。

不僅這間超商，網上也流傳在另一間便利商店7-11內拍攝的影片，可以看到女店員拿著掃具在店內嬉鬧，還拿起熱食區看似薯條的東西大啖，並對鏡頭比出勝利手勢，影片甚至還打上「即使如此還是可以領到時薪」的字幕。

這種因為打工店員的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）被拍攝後上傳社群網站，造成「炎上」（引發批評）的情況，在日本也被稱為「打工恐攻」。

日媒《J-CAST NEWS》報導，近期發生的迷惑行為爭議，除了已知的各大連鎖迴轉壽司店、烏龍麵店外，連咖哩店CoCo壹番屋也受害。

於今（2023）年2月1日到2日上傳社群網站的一段影片中，可以看到一名男子直接拿起CoCo壹番屋店內供顧客免費食用的醃菜「福神漬」，用湯匙挖起大口狂吃。

看到影片的日本網友不安地說，「連CoCo壹番屋也不能去了」。但其實這起迷惑行為在2019年12月已被察覺，並在行為人致歉後解決。

以九州地方為主的連鎖烏龍麵店「資先生烏龍麵」，日前也發生放在桌上的免費食材被顧客惡搞。日媒《ORICON NEWS》報導，業者2日在官網公布因應對策，稱未來若有顧客對桌上免費食材感到不安，店家將分裝在袋子或用小碟子提供給顧客。

針對免費食材遭惡搞，業者表示1日下午已向福岡縣警察局小倉北警察署報案並獲受理。

《朝日電視台》報導，連鎖迴轉壽司店「壽司郎」這次因為被顧客惡搞的影片瘋傳，短短一天股價重挫近5％，市值一度蒸發約168億日圓（約新台幣38億7783萬元）。

壽司郎業者已報警處理，雖然獲行為人及其監護人道歉，但仍堅持繼續從民事及刑事兩方面進行應處。

律師加藤博太郎說，一旦業者無法保護品牌形象，就必須花費相應成本採取許多對策，因此可能對行為人提出數百萬到數千萬日圓損害賠償，「視情況甚至可能提出高達以億日圓為單位的賠償。」

日本壽司郎舔醬油瓶顧客現身致歉，業者告到底：這是威脅食安行為

日本推特近日瘋傳一段迴轉壽司遭人惡搞的影片，行為人在爭議擴大後雖然跟監護人當面向業者致歉，但業者並未接受，除已報警外，「持續從刑事及民事兩方面嚴正因應」立場未變。

日本《產經新聞》、《讀賣新聞》報導，經營連鎖迴轉壽司店「壽司郎」的業者1日表示，遭惡作劇的店家是位於岐阜市的分店「壽司郎岐阜正木店」。

業者表示，所屬員工1月29日在推特上發現這段被瘋傳的影片後，已於1月31日報警處理。

儘管惡搞行為人跟監護人當面向壽司郎方面致歉，但業者拒絕接受。業者認為「這是威脅食安問題的行為，將持續從刑事及民事兩方面嚴正因應。」

被惡搞的壽司郎分店已在1月30日開門營業前，完成茶杯的清潔及更換醬油瓶。未來各分店只要有顧客提出需求，都會採取為顧客更換消毒過的調味瓶及餐具等因應措施。

日本推特最近流傳一段發生在壽司郎分店的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）畫面，可以看到一名男性顧客先拿起醬油瓶舔瓶口，又從茶杯放置處拿起一個茶杯，舔完茶杯杯緣後放回原位，最後是把自己的口水抹在轉盤上的壽司上。

問題影片短短不到1分鐘，就出現上述3項迷惑行為；雖然不知道影片拍攝時間，但近日在日本社群網站廣為流傳，受到關注。

除了壽司郎外，日本另兩家連鎖迴轉壽司店「濱壽司」（HAMA-SUSHI）及「藏壽司」，也都傳出類似遭惡搞的受害案例。

濱壽司已於1月25日報警，藏壽司也向警方諮詢，並修改店內智慧攝影機系統，致力防止類似情況再度發生。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航