中方派遣監視氣球入境美國軍事重地，美方評估後決定不擊落

美方日前表示，在西部城市蒙大拿州上空發現中製高空監視氣球，企圖收集美方敏感資訊，原先政府本打算將其擊落，但考量到氣球危害不大，加上擊落的碎片恐造成民眾傷亡，最終決定暫緩行動，並以軍用飛機隨時掌握氣球動向。

監視氣球入境軍事重地，美方封鎖機場準備軍武應對

綜合《路透社》、《BBC》及《衛報》報導，美國近期發現蒙大拿州上空出現正在飛行的高空監視氣球，美方確信該氣球隸屬於中國所有，目的是用以收集美方的軍事資訊。事實上，該氣球已經從阿留申群島跨越加拿大，抵達了美國蒙大拿州，顯然已經飛行不少距離。

雖然蒙大拿州人煙稀少，但卻是美國重要的軍事基地，位於蒙大拿州的馬爾姆斯特羅姆空軍基地擁有150座洲際導彈的彈道發射口，甚至全美僅有三座核導彈發射口，其中一座就位列於此。

由於蒙大拿州重要的軍事地位，使美國政府發現高空監視氣球後，立即於2日下午1點30分至3點30分，封鎖蒙大拿州比林斯洛根國際機場的所有空中運輸活動，同時軍方也準備F-22戰鬥機在內的軍事武器，以準備將氣球擊落。

經審慎評估後，美方暫不考慮擊落氣球

自從監視氣球進入美國領空後，美國政府時刻以軍用飛機注意著氣球的動向，不過由於氣球的位置遠高於民用空中運輸的高度，因此當局判定，尚未對地面人員或軍事基地產生威脅。

美國五角大廈發言人Patrick Ryder表示：

「美國政府已經發現並持續追踪一個正在美國上空飛行的高空監視氣球。經過評估，氣球目前的飛行高度遠高於商用空中交通，因此認為不會構成軍事或人身威脅。」

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）也在2日召開會議，討論氣球事件的發展，一名國防部高級官員表示，美軍領導人原先考慮在蒙大拿州上空擊落氣球，不過後來擔心擊落的碎片會對民眾造成威脅，因此作罷。

該名官員表示：

「我們正在與民政當局協調，以清空危險區域周圍的空間。但即使採取了這些保護措施，軍事指揮官判斷，擊落氣球對民眾造成傷害的風險仍然太大，所以最後我們沒有採取行動。」

除了各項安全的考量外，美國當局也認為雖然氣球飛越蒙大拿州的敏感設施，但初步研判，氣球獲取的資訊似乎從衛星就能取得，監視氣球對竊取重要資料的效益不大，中國人應該無法從中獲取任何好處。

目前美國政府官員並未透露其他與氣球相關的細節，例如：飛行的高度、追蹤的時長、當前位置等，但已經向中國外交部提出嚴正的抗議，中方對此則未作任何回應。

中美近年衝突加劇，專家擔心氣球事件會越發頻繁

事實上，中國及美國從台灣的衝突及新疆人權迫害，到香港反送中都有明顯的立場差異，此外，中國默認俄羅斯入侵烏克蘭、拒絕控制北韓不斷擴大的導彈計畫，及中美雙方對貿易及技術的競爭，都讓兩國近年的關係變得相當緊張。

中央情報局局長伯恩斯（William Burns）曾在一次談話中提到，「中國是美國當前面臨最大的地緣政治挑戰。」

另外，美國國防部聲明中也指出，監視氣球穿越美國領空已經不是第一次發生，在過去幾年裡就發生了幾次，不過這次的情況似乎比以往持續更久，這也是這次氣球事件引起美方注意的主要區別。

《衛報》則引述軍事專家說法，高空氣球的價格比間諜衛星更便宜，而且又難以被雷達發現，甚至遭擊落後還可能在空中停留數天，此外，高空氣球不僅具有監視功能，還能搭載炸彈對地區造成傷害，因此他認為，未來幾年高空氣球的使用率將會大幅提升。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範