中央銀行副總裁陳南光：貨幣政策走走停停易落入「停滯性通膨」陷阱，央行勿掉以輕心
我們想讓你知道的是
中央銀行副總裁陳南光指出，歷史經驗強烈警告，走走停停、過早放鬆的貨幣政策，只會讓通膨拖延更久，並且更易落入停滯性通膨的陷阱。
（中央社）中央銀行副總裁陳南光近期投書雜誌指出，從歷史經驗來看，走走停停、過早放鬆的貨幣政策，只會讓通膨拖延更久，更易落入停滯性通膨的陷阱，他呼籲央行不可樂觀認定「台灣通膨相對溫和」而掉以輕心。
陳南光指出，雖然各方擔憂央行快速升息，可能對經濟活動造成嚴重打擊。事實上，為因應2021年以來全球通膨急速上升，多國央行已經執行50年來最為同步並且快速的貨幣緊縮政策，至今政策利率累計上調的幅度，也遠大於以往貨幣緊縮時期的早期階段。
2022年期間，歐洲央行、英格蘭銀行、紐西蘭央行、加拿大央行、以色列央行等，都出現政策利率以3碼（1碼為0.25個百分點）、甚至4碼的大幅度升息，以2碼幅度升息者，更是不勝枚舉。
至於利率要升多高，才足以控制通膨預期與通膨，陳南光表示，原則上，終點利率必須有效控制通膨，但其水準高低與各國通膨與金融情勢有關，並無定論。
另一個可參考的指標是實質利率。若能將名目利率調升到使得實質利率轉為正數，較能有效抑制總需求並控制通膨預期。
陳南光指出，歷史經驗強烈警告，走走停停、過早放鬆的貨幣政策，只會讓通膨拖延更久，並且更易落入停滯性通膨的陷阱。2022年6月起，美國聯準會（Fed）一掃之前堅持通膨是短暫性以及2022年3月僅升1碼的消極態度，改採先快後慢式升息，每次升3碼。直到2022年12月，才縮小升息幅度為2碼。
陳南光指出，聯準會的政策行動與宣示也積極從歷史經驗汲取教訓，觀察2022年聯準會在快速升息一段時間之後，確實有助通膨在短時間內穩定下來，通膨與民眾通膨預期也未進一步惡化。
面對通膨，陳南光也提到台灣央行應該扮演的角色。陳南光認為，由於政策性管制以及消費者物價指數（CPI）房租類指數低估等因素，使得台灣通膨看似相對其他國家低，台灣央行切不可樂觀認定「台灣通膨相對溫和」而掉以輕心。
陳南光指出，若央行要能負擔起物價穩定的責任，就必須對通膨與通膨預期走勢有良好掌握；央行除了應儘速強化這方面相關的研究，也應編製更多樣化物價指標，並且進行民眾通膨預期的調查。
在房市部分，陳南光指出，央行在2021年12月後，就沒提出進一步的房市選擇性信用管制措施，但台灣房價在這期間持續暴漲。事實上，先前在疫情期間房價大幅上漲的國家，多數已開始反轉，而台灣房價仍在加速上升中。
陳南光表示，央行應正視其處理高房價的責任，採用適當的政策工具，透過像是選擇性信用管制搭配貨幣政策的組合，以履行穩定金融的法定職責。
新聞來源
延伸閱讀
- 央行列兩大原因重申台灣無「荷蘭病」症狀，楊金龍12月期末考難度高
- 為什麼各國央行都想發行數位貨幣（CBDC）？這跟存在銀行的現金有什麼不一樣？
- 全球唯一14A央行總裁彭淮南卸任，楊金龍上任將面臨5大挑戰
- 台灣貨幣金融改革政策建議書，中研院提4大建議
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。