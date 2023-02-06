勿用hardworking、easy-going這種模糊的字描述自己，五招令人驚豔的英文面試說話術
我們想讓你知道的是
英文面試不難，但要在對話中流利又自然的展現與眾不同的新意，就要花一番工夫準備了，本文整理一些英文面試及自我介紹的小撇步，幫助你在眾多求職者中脫穎而出。
勿用廣泛模糊的字描述自己
特別是在問到自己人格特質以及經驗的問題時，總會使用類似的字詞不斷鬼打牆，例如：hardworking, easy-going, enthusiastic等等。這些字詞面試官可能在求職季聽了好幾百次了，而且這些字意義本身太廣泛，無法讓面試官對你更有了解或更有印象。例如：
X :
- hardworking 努力的
- loyal 忠誠的
- professional 專業的
- diligent 用功的
- enthusiastic 熱情的
- efficient 有效率的
- friendly 友善的
- outgoing 外向的
取而代之，用以下富有意義以及畫面感的形容詞，讓你精準描述自己。
O :
- communicative 善於溝通的
- organized 有條理的
- flexible 能隨機應變的
- committed 投入的
- competent 能幹的
- persistent 持之以恆
- impactful 有影響力的
- adaptive 有適應力的
除了使用本身就比較多畫面感的字詞之外，最好能舉例來印證這些形容。所以要學習用英文陳述自己2-3個工作或社團經驗。
X :
I’m a hard worker. Also, I’m professional, and very friendly.
我是個勤奮的人。而且，我很專業，很友善。
O :
I’m an extremely communicative and organized person. I was the leader of xxx event, and had to negotiate with my co-workers from different backgrounds and keep track of their progress.
我是一個非常善於溝通且有條理的人。我以前擔任xx活動的負責人，需要與不同背景的夥伴們協調事情，同時也要掌握他們的工作進度。
善用連接詞
英文面試的其中一個重點就是要看你是否能夠用英文溝通，若在面試時都沒辦法清楚表達你的想法，日後要跟客戶溝通時，又怎麼可能有好的成效。
切勿使用一系列過度簡短的句子，這樣會使你的回答聽起來沒有前後連貫，而且也沒辦法傳達比較深刻的內容。
建議可以多使用表達因果關係的連接詞，讓你的答案更有層次和邏輯。
- I graduated from / am studying in 學校, where I majored in（學系）
- （你的事蹟與經驗）, which is why I believe I’m a strong candidate for this position.
- Therefore / Due to the reasons above, I believe that …
- Because of my past experience, ….
- I was the leader of（社團/組織） , which（形容社團組織/形容做了什麼事）
X :
I graduated from XXX University. I was the director of XX at a school event. I learned a lot. I gained more marketing knowledge and interest. So I am applying for this job.
我畢業於xxx大學，曾經擔任xx活動的幹部。而這經驗讓我我學到了很多，不僅增進了行銷的專業知識，也培養我對行銷的興趣，因此我來應徵這份工作。
（這個回答裡面充滿了零碎的字句，而且一直出現 “I”，會聽到很厭倦！）
O :
I graduated from XXX University, where I was the director of XX at a school event. This experience has given me a deeper understanding of marketing, and also sparked my interest in the field, which is why I applied for this job.
我畢業於xxx大學，曾經擔任xx活動的幹部。而這經驗讓我我學到了很多，不僅增進了行銷的專業知識，也培養我對行銷的興趣，因此我應徵這份工作。
（同樣的意思，加了連接詞把句子加長，語氣會更流暢，聽起來更舒服！）
STAR原則
STAR是Situation（情況）、Task（任務）、Action（行動）、Result（結果）的簡寫。只要用STAR原則應答，就可以避免回答沒有邏輯，或是離題。來看看怎麼使用它：
面試官：You said that you participated in XX event. Tell me more about it.
你寫道你曾參與XX活動，大概說明一下做了什麼？
X :
I was the president of a volunteer club. I worked very hard to bring the club together. We organized volunteer trips. I was in charge of it. Oh, we went to India and also Hualien.
我曾經是服務性社團的社長。我很努力經營社團。我們社團會規劃服務隊。我是負責人。我們去了印度跟花蓮。
O :
（S） I was the president of a volunteer club.
我曾經是服務性社團的社長。
（T） I had to coordinate all the activities, including planning for volunteer trips, and also club events.
我需要統合所有的活動，包括規劃志工服務隊，以及社內活動。
（A） Since I’m an organized and committed person, I led frequent meetings and workshops to give club members deeper background knowledge of our volunteer projects.
我做事很有條理，而且總是很投入每一項任務。我經常舉辦討論會以及工作坊，讓社員更瞭解我們服務隊的內容。
（R） During my year as president, we successfully conducted volunteer trips to India and Hualien.
在我任內這一年，我們順利地在印度和花蓮執行志工計畫。
4. 適時使用filler words
人不可能每次都及時反應，所以可以適時利用填充詞（filler），當你突然想不到你的想法怎麼用英文表達時，讓fillers給你一點緩衝時間，但別太常使用，聽久了會有點膩：
- Actually…
- As a mater of fact…
- In fact…
- Basically…
練習語氣
不要小看這一點，一個人說話的語氣會影響其他人對他的印象。因此，拿捏好說話的方法也是很重要的！首先，記得要面帶笑容、穩住氣、而且自信地說話。可以展現你是一個積極正面的人，讓面試官對你的信賴感大大提升。
此外，講話要有「抑揚頓挫」，以及適時的「停頓」。講話不要像是在報告，而是要類似講一個生動的故事，就像前面所說的要多加舉例，若能搭配好的抑揚頓挫，聽起來自然真誠，又有感染力，必定讓面試官印象深刻！
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
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