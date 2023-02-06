勿用hardworking、easy-going這種模糊的字描述自己，五招令人驚豔的英文面試說話術

勿用廣泛模糊的字描述自己

特別是在問到自己人格特質以及經驗的問題時，總會使用類似的字詞不斷鬼打牆，例如：hardworking, easy-going, enthusiastic等等。這些字詞面試官可能在求職季聽了好幾百次了，而且這些字意義本身太廣泛，無法讓面試官對你更有了解或更有印象。例如：

X :

hardworking 努力的

loyal 忠誠的

professional 專業的

diligent 用功的

enthusiastic 熱情的

efficient 有效率的

friendly 友善的

outgoing 外向的

取而代之，用以下富有意義以及畫面感的形容詞，讓你精準描述自己。

O :

communicative 善於溝通的

organized 有條理的

flexible 能隨機應變的

committed 投入的

competent 能幹的

persistent 持之以恆

impactful 有影響力的

adaptive 有適應力的

除了使用本身就比較多畫面感的字詞之外，最好能舉例來印證這些形容。所以要學習用英文陳述自己2-3個工作或社團經驗。

X :

I’m a hard worker. Also, I’m professional, and very friendly.

我是個勤奮的人。而且，我很專業，很友善。

O :

I’m an extremely communicative and organized person. I was the leader of xxx event, and had to negotiate with my co-workers from different backgrounds and keep track of their progress.

我是一個非常善於溝通且有條理的人。我以前擔任xx活動的負責人，需要與不同背景的夥伴們協調事情，同時也要掌握他們的工作進度。

善用連接詞

英文面試的其中一個重點就是要看你是否能夠用英文溝通，若在面試時都沒辦法清楚表達你的想法，日後要跟客戶溝通時，又怎麼可能有好的成效。

切勿使用一系列過度簡短的句子，這樣會使你的回答聽起來沒有前後連貫，而且也沒辦法傳達比較深刻的內容。

建議可以多使用表達因果關係的連接詞，讓你的答案更有層次和邏輯。

I graduated from / am studying in 學校, where I majored in（學系）

（你的事蹟與經驗）, which is why I believe I’m a strong candidate for this position.

Therefore / Due to the reasons above, I believe that …

Because of my past experience, ….

I was the leader of（社團/組織） , which（形容社團組織/形容做了什麼事）

X :

I graduated from XXX University. I was the director of XX at a school event. I learned a lot. I gained more marketing knowledge and interest. So I am applying for this job.

我畢業於xxx大學，曾經擔任xx活動的幹部。而這經驗讓我我學到了很多，不僅增進了行銷的專業知識，也培養我對行銷的興趣，因此我來應徵這份工作。

（這個回答裡面充滿了零碎的字句，而且一直出現 “I”，會聽到很厭倦！）

O :

I graduated from XXX University, where I was the director of XX at a school event. This experience has given me a deeper understanding of marketing, and also sparked my interest in the field, which is why I applied for this job.

我畢業於xxx大學，曾經擔任xx活動的幹部。而這經驗讓我我學到了很多，不僅增進了行銷的專業知識，也培養我對行銷的興趣，因此我應徵這份工作。

（同樣的意思，加了連接詞把句子加長，語氣會更流暢，聽起來更舒服！）

STAR原則

STAR是Situation（情況）、Task（任務）、Action（行動）、Result（結果）的簡寫。只要用STAR原則應答，就可以避免回答沒有邏輯，或是離題。來看看怎麼使用它：

面試官：You said that you participated in XX event. Tell me more about it.

你寫道你曾參與XX活動，大概說明一下做了什麼？ X :

I was the president of a volunteer club. I worked very hard to bring the club together. We organized volunteer trips. I was in charge of it. Oh, we went to India and also Hualien.

我曾經是服務性社團的社長。我很努力經營社團。我們社團會規劃服務隊。我是負責人。我們去了印度跟花蓮。

O :

（S） I was the president of a volunteer club.

我曾經是服務性社團的社長。

（T） I had to coordinate all the activities, including planning for volunteer trips, and also club events.

我需要統合所有的活動，包括規劃志工服務隊，以及社內活動。

（A） Since I’m an organized and committed person, I led frequent meetings and workshops to give club members deeper background knowledge of our volunteer projects.

我做事很有條理，而且總是很投入每一項任務。我經常舉辦討論會以及工作坊，讓社員更瞭解我們服務隊的內容。

（R） During my year as president, we successfully conducted volunteer trips to India and Hualien.

在我任內這一年，我們順利地在印度和花蓮執行志工計畫。

4. 適時使用filler words

人不可能每次都及時反應，所以可以適時利用填充詞（filler），當你突然想不到你的想法怎麼用英文表達時，讓fillers給你一點緩衝時間，但別太常使用，聽久了會有點膩：

Actually…

As a mater of fact…

In fact…

Basically…

練習語氣

不要小看這一點，一個人說話的語氣會影響其他人對他的印象。因此，拿捏好說話的方法也是很重要的！首先，記得要面帶笑容、穩住氣、而且自信地說話。可以展現你是一個積極正面的人，讓面試官對你的信賴感大大提升。

此外，講話要有「抑揚頓挫」，以及適時的「停頓」。講話不要像是在報告，而是要類似講一個生動的故事，就像前面所說的要多加舉例，若能搭配好的抑揚頓挫，聽起來自然真誠，又有感染力，必定讓面試官印象深刻！

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航