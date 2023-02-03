美CIA局長示警「習近平下令2027年前備戰攻台」，我國安局長：台灣面臨安全威脅有增無減

美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）2日警告，不應低估中國國家主席習近平對台灣的野心，並表示美國掌握情報，習近平已經下令解放軍準備在2027年前入侵台灣。我國新任國安局長蔡明彥表示，鑑於國際局勢及兩岸情勢瞬息萬變，我國面臨的國家安全威脅與挑戰將「有增無減」。

伯恩斯2日出席喬治城大學（Georgetown University）活動，被問及中國面臨內部壓力，是否會在近年對外發動攻擊？伯恩斯表示，「我們在中央情報局的評估是，我不會低估習主席在台灣問題上的野心」，習近平正密切注意普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭的戰事進展，中國可能對俄羅斯的經驗感到不安，因此「冷靜一些」。

伯恩斯說，美國根據掌握情報，知道習近平已命令他的軍隊準備在2027年之前入侵台灣。「但這不代表他已經決定在2027或任何其他年份進行入侵；這是在提醒人們，習的關注和野心的嚴肅性。」他認為美國執政者應展現承諾，反對以任何形式，特別是以武力脅迫改變台海現況，並稱 圍繞台灣的衝突對所有相關人員來說，都是「非常不幸的」。

美國軍方近期對中國入侵台灣的時間表做了許多預測，美國前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年說，中國可能在2027年前對台動武（此被稱為「2027窗口」）；2022年，美國海軍作戰部長吉爾迪上將（Michael Gilday）說犯台可能會發生在2022年、或者2023年；最新的預測是美國空軍上將米尼漢（Mike Minihan）在今年1月提出警告，美國最快恐在2025年因台灣問題與中國爆發衝突。

不過美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）今年1月表示，美國注意到中國對台的侵擾行為增加，但 他「嚴重懷疑」這意味著犯台行為迫在眉睫。

我國安局長：我國面臨的國家安全威脅與挑戰將有增無減

我國行政院及國安團隊甫完成人事異動，外交部政務次長蔡明彥接任國安局長，創下外交系統接任國安局長的首例，引發各界關注。蔡明彥在國安局網站上發表對國安局及國家安全工作的期許時指出，盱衡當前國內外安全情勢，中共持續升高對台軍事恫嚇，擴大對我各領域脅迫作為及操作「灰色地帶」等複合式威脅，嚴重衝擊區域穩定，且持續加大認知作戰力度，圖謀分化我社會民心。

國際局勢部分，蔡明彥認為，俄烏戰爭陷入膠著，北韓頻密在周邊區域發射飛彈，國際強權持續在中東角力，整體情呈現動盪態勢；鑑於國際局勢及兩岸情勢瞬息萬變，我國面臨的國家安全威脅與挑戰將「有增無減」，國安局將依法統合、指導、協調國安團隊，與時俱進調整工作部署與方法，先期掌握各類安全威脅及影響國家安全的戰略預警情訊，及時提供權責機關參考，協助政府決策。

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核稿編輯：楊士範