如何預防婚後「心理位移」？臨床心理師傳授七點讓夫妻保有「愛的流動」
我們想讓你知道的是
許多結婚後的新家庭，在第一個孩子出生後，先生的心理開始位移了，他把自己和太太中抽離出來，而把老婆孩子湊在一起，如此本來的家庭是「夫－妻」緊密結合，轉變成「夫－妻和子」一起。更有錯亂者，因為太太得不到先生的愛，孩子的心理位置跑到了父親（先生）的位置，承接了母親很多「太太」角色的埋怨。
文：李維庭（資深執業臨床心理師，曾榮獲「年度心理師優秀論文獎」之最佳論文，有Podcast節目穗波心理師）
常見男女婚後家庭的內在心理位移
兩人結婚之後，應該是甜蜜生活的開始，「從此過著幸福快樂的生活」，但是實務上發現並不是如此，反而常常是婚姻久了，雙方各自有各別的世界。更有甚者，會像我的老師跟我講過的：先生坐在課廳看報紙，心中想著另外一個女人；而太太在飯廳中吃東西，心中也想著另外的小鮮肉。兩人身體雖同處一室，但心理卻在各自的兩個空間，沒有交會。
這是為什麼呢？難道兩人相處的時間越長，不是累積兩人情感的厚度嗎？兩人相處越久越容易疲乏嗎？
依筆者對許多家庭的觀察和對自身經驗的反思，筆者歸納如下。
兩人婚後當下大部分是甜蜜的。因為彼此的眼睛都還注視著對方，也敏感於方的需求，所作所為都會為伴侶著想。但是大部分的情況是，當生下孩子後，關係就開始有了微妙的變化，心理也開始位移了。那是因為當女性懐孕時，除生理上劇烈變化之外，她的眼睛不僅注視伴侶，有很大的注意力是注視肚子中的孩子，男性大概一輩子也很難體會這種心態，尤其是像「母愛」的品質。
若是男性不能領悟到要像「同隊隊友」（參看「我們還是同隊隊友嗎？」一文）般，成為太太的親密夥伴，互相扶持，那麼他就會大大的感覺太太的愛分心了，分給了肚中的孩子。但男性這麽一想下去，馬上會覺得不應該，「自己居然和自己小孩吃醋」，就感覺到難以說出口的被忽略感，他表現出來的，就是「被動」及想持續証明自己在家中還是「主要人物」，有權力的人。
筆者曾諮詢過一位對孩子不當管教（即俗稱打小孩）的父親，他之所以發怒管教孩子，是因為小二的孩子動了他專屬位子上的茶杯位置。他告訴我說，只有那個專屬位置的空間，他可以自由支配，家中其他空間他都「讓出」給小孩及老婆了。孩子動他專屬空間的茶杯，老婆還不制止，還說孩子不懂，在家裡，他已退讓這麼多了，自己專屬的一小塊空間也不被尊重，他當然要好好「管教」小孩，教小孩什麼是別人的東西，有錯嗎？
這位父親暗中不自覺地把孩子視為和他「搶奪」太太的競爭者。他說生下小孩後，媽媽總是疼孩子，以孩子的需求為第一，也不太管他的需要。他又說整個家是他在賺錢，家和家俱都是他出錢買的，卻得不到老婆小孩的尊重。各位讀者，有沒有感覺到這父親的怨氣呢？
心理學曾描述過伊底帕斯情節，簡單地說是小孩長大了，發現他所愛的母親，其實有另一個更強的競爭對手，即是父親，因無力對抗他，轉而認同他。這是精神分析所告訴我們的，筆者要說的是，若從父親的角度來看，他是被小孩所競爭了，瓜分了太太（母親）的愛心，而有心裡深處的不平衡感，這個微妙的不平衡感，通常不會被說出來，而以扭曲的方式呈現出來。
所以，筆者觀察到，夫妻之間的感情由濃轉淡的關鍵點，常常是第一個孩子出生之後，夫妻之間沒有建立禍福與共、相互配合的夫妻伴侶關係，先生有時會覺得孩子妨礙了夫妻的很多親密面向，轉而潛在的生氣。
日本媒體曾報導過一則消息，大抵是夫妻多年期間，丈夫都是有意地忽略太太的說話，不跟太太說話，沒有人知道為什麼，在電視台的協助下夫妻才又重啟對話，究其因是先生某一次認為太太過於重視孩子的需求甚於自己，一氣之下便不跟太太講話，久而久之，成了一種慣性。
筆者要表明的是，筆者觀察到許多結婚後的新家庭，在第一個孩子出生後，先生的心理開始位移了，他把自己和太太中抽離出來，而把老婆孩子湊在一起，如此本來的家庭是「夫－妻」緊密結合，轉變成「夫－妻和子」一起。更有錯亂者，因為太太得不到先生的愛，孩子的心理位置跑到了父親（先生）的位置，承接了母親很多「太太」角色的埋怨，孩子因而和母親一起埋怨父親。這是筆者常見的婚後夫妻心理位置位移的狀況。
如何預防夫妻婚後「心理位移」？
其實這是有方法預防的，在筆者的觀察和經驗中，只要夫妻能嘗試做到以下各點，相信兩人間愛的流動可以長長久久：
1、首先是要求男性有正確的認知
你問筆者為什麼是要求男性呢？因為我們置身的這個社會傳統上傾向於父權的這個社會，男性很容易傾向獨自去打拼、獨自解決問題，連帶認為女性也應如此！但是「太太懷孕」這個事情兩人造成的，孩子是兩人的，是「愛的結晶」，但因男女先天的設計不同而有不平等，所以男性要認知兩人是「夥伴隊友」關係，切勿以傳統的「男主外女主內」或「又不是我懷孕」的心態來想這件事。
男性必須在心態上調整到和女性一樣的高度，共同攜手成為「爸媽」的角色。雖然在初期養育孩子上，可能沒有什麼重要的貢獻，但是應該扮演太太的重要幫手，敏感於太太的需求，幫太太解決各種不方便的事情。這是維繫「夫－妻」這個聯結的重要事項。
2、男性要常對太太有「愛的舉動」
用諸如常說「我愛妳」、抱抱或摸摸頭肢體接觸等的「愛的語言」來灌溉滋潤兩人間的情感，確定它不至於枯死。要向男性強調的是愛的語言很寬闊，不是僅限於性愛。不少女性都抱怨說，老公只有要做愛才碰我才找我，男性要知道性交可能是年輕人的專利，上了年紀它就逐漸失去重要性了。
剛說過，我們這個社會傳統上是傾向父權的社會，很多男性不由自主地認為追求到伴侶，以至於結婚，是「任務」的結束，不再需要為兩人間的情感多做一些事情而轉身去忙於事業。卻不䁱得，當這樣做為時，就是把女性當成自己的所有物，既然是所有物，就容易會有「到手就已經安了！」這種心態。
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