特斯拉是死是活並不重要，重要是電動車產業已出現三大市場訊號
我們想讓你知道的是
特斯拉無疑是開啟一連串電動車狂潮的領先者，早已有了歷史定位，但如今我們該關心的不是它是死是活，而是做為後進者，何疊加在它的成功上繼續往前取得更大的成功，而電動車將稱王的趨勢，也透過三大市場訊號浮現......
文：李旭弘（一個理工門外漢，卻一路走在電動車浪潮的風口浪尖上。大跨度歷練消費電子、工業電腦、電動車、儲能等產業，見證台灣車企自主品牌的由盛轉衰，最後投入電動車固態電池的市場開拓，冷靜剖析市場趨勢，熱情推動市場發展，現擔任輝能科技戰情室經理及綠學院綠色帶路人）
四年前，2019年的今天，綠學院揭竿而起、率先發表特斯拉（Tesla）電動車道路實測一年報告，其後延伸電動車全局思維系列文，不過短短數年，我已換了兩個工作，而特斯拉眼看將敗在電池球賽五局上半，時局真是變化萬千！
綠色創業者成功了就是偉大的夢想家，失敗了就成為詐騙，如今市場對於馬斯克（Elon Musk）的各種攻訐，大多是出於被割韭菜的憤怒、嫉妒、落井下石等情緒或動機。
不論你喜不喜歡、相不相信，以一家公司之力開創新局，迫使傳統汽車大廠紛紛轉向投入電動車產業，特斯拉無疑是開啟一連串電動車狂潮的領先者。特斯拉早已有了歷史定位，我們該關心的不是它是死是活，而是做為後進者，我們如何疊加在它的成功上繼續往前取得更大的成功，也就是說，你我要有能力判斷在什麼時候進場，往前取得更多的機會。
三大市場訊號判斷電動車將稱王，汽油車將被趕下王座
全球電動車市占率第一的特斯拉在2022年8月完成300萬輛電動車銷售量的里程碑，後進者比亞迪（BYD）靠著廣大的大陸內需市場，在2022年11月即完成第300萬輛電動車「下線」。根據產業研究機構TrendForce指出，2023年新能源車全球年出貨量將達1,450萬輛，正式突破月產百萬輛的市場紀錄，估計至2040年，電動車商機更將高達六兆美元！這對傳統汽油車的威脅有多大？
市場訊號一：2021年全球電動車市占率已經快達到10%，以雷霆萬鈞之勢搶占汽油車地盤
BNEF的研究數據指出，光是2021年上半年全球電動車的銷售量就佔全球汽車市場總銷售量的7.2%，我們寫電動車專欄文章的2019年不過才2.6%，才幾年就成長了三倍！Bloomberg NEF接著預測，2025年電動車占比將達總銷售量的10%，2035年至2040年間將與汽油車黃金交叉，成為汽車市場的主流，這意味著我們將可在有生之年見到汽油車被趕下王座。
市場訊號二：傳統汽車大廠紛紛轉型
從2020年開始，全球傳統汽車大廠從過去的汽油車改款油電混合車，到陸續推出純電動車，大張旗鼓朝電動車轉型之路邁進：
- 之前嘲笑電動車難以發展的日本豐田（TOYOTA），先是推出油電混合車試水溫，而後直到2021年底才推出純電動車，並進而一口氣布局16款新電動車，意圖加速發展
- 日本本田（HONDA）訂下2040年不再銷售汽油車的目標，並將在未來投注5兆日圓研發費用，目標於2030年前在全球推出超過30款電動車
- 2021年拿下25%市占率、歐洲最大車廠福斯集團（Volkswagen Group）目標在2030年前讓電動車產量提高到占品牌總銷售量的50%，不僅如此，集團還打算在2050年前讓銷售的新車實現碳中和。福斯集團於2021年至2025年將把一半的投資（730億歐元）用於投資未來技術
- 賓士集團（Mercedes-Benz Group）自2016年起投資超過100億歐元持續研發電動車，目標是2025年每一車型皆有純電動車版本，2030年前依各市場環境推出純電動車，實現全面電動化目標
市場訊號三：電池公司搶錢、搶礦、搶產能
《2022年目睹之5大怪現象》一文提到，若要用一句話形容綠色產業裡的電池公司2022年在忙什麼，就是搶錢、搶礦、搶產能。這是因為電動車現階段還不過只是萌芽階段，其使用的動力電池就已經超過鋰電池出貨量一半以上，導致鋰價瘋漲，很多公司開始囤積鋰礦，幾家電池大廠陸續買礦並擴大產能，以因應未來市場需求。
「得三電系統者得天下」，三電者，電機、電控、電池是也，其中又以電池為電動車中最關鍵的零組件，電池公司哪有不大展身手、全力擴張的道理？
眼睜睜看著「寧王」寧德時代全球產量已達96.7GWh，全球市占率高達32.6%；第二名LGC僅60.2GWh，老大哥都拚成這樣了，其他一眾小弟不管韓國或中國大陸，更是搶錢、搶礦、搶產能、搶擴張、搶與汽車大廠策略聯盟，急著搭上這一波發展特快車。
大爭之世，多事之時；凡有血氣，必有爭心。只要過去稍有積累，這個時間點打入電動車供應鏈、或轉職到電動車產業，正是最佳時機。不過若要打入電動車供應鏈，除了實力之外，必須要能理解車廠使用的語言，例如SOP、CKD、DFMEA等；如果要轉職到電動車產業，則最好曾在車廠相關衛星體系具有就業經驗，以便能迅速銜接車廠相關的日常作業。
下一篇，我將從實務經驗的角度，更深入為你建構系統性的電動車產業知識框架，協助你正確判斷轉型及轉職的落點，大幅減少探索及試錯的時間、金錢等成本。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
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全然的舒適體驗，屁屁最知道
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恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
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