西方國家正在討論或試行週休三日，台灣仍為農曆春節假期天數、存廢爭執不休

文：陳文瀾（學生時代，醉心科學、哲學、棒球，就業後，出版過政治、教育、體育、財經類書籍，現專事產業研究）

2023年春節連續假期長達10天，天數創歷史新高。由於COVID疫情已趨緩，各地消費、旅遊人潮湧現，各級道路與各大景點、夜市皆嚴重壅塞，連過去不曾塞車的路段，也車滿為患、行進緩慢。年假雖長，但許多飽受塞車之苦的省親者、旅遊者，卻都已身心俱疲。

春節年假長或短或存廢討論甚多

今年春節連續假期是否過長，已是網路社群網站的熱門討論議題；同時，2024年春節連續假期是「只剩下」七天，或長達11天，已成新熱門議題。其實，關於春節連續假期長短、存廢，多年來討論頗眾；贊成維持現況者，理由不外乎：維護多年文化傳統，保留碩果僅存的固定長假。

反對者則聲稱，農曆春節不應放假，至少得縮減連續假期天數，否則將斲傷台灣的國際經濟競爭力，或農曆春節、端午節、中秋節，都是漢人的傳統節日，政府排定國定假日時，獨厚漢人節日，強迫其他族群融入漢人的生活秩序，對其他族群並不公平。

然而，受薪階級與服務業、旅遊業業者，大多希望國定長假愈多愈好。而每當政府公佈下一年度的辦公日曆表，網路便會出現各種教戰手冊，指點上班族如何妥善應用特休假，讓連續假期過得更長。

20餘年來，無論是民進黨、中國國民黨執掌中央政府，皆努力挪移上班、上課日，以滿足民眾、學生放長假的渴求。但企業主仍批評，台灣國定假日天數多過先進國家，更呼籲國定長假愈少愈好，最好取消所有連續假期，更譏諷斤斤計較假期長短的上班族「好逸惡勞」。

台灣受薪者特休太少

台灣的確亟須探討休假制度，但對一般上班族而言，最困擾的，並非農曆春節假期長短、存廢，而是特休太少，與上班時數過長，被迫犧牲與家人共處的時間。畢竟，縱使2023年農曆春節連續假期雖長，但除扣掉圍爐、祭祀、省親、走春等傳統活動，假期已剩下四、五天，除非能靜下心在家安歇，出遊必定是活受罪。

不同國家休假制度各異，台灣國定假日不見得多於先進國家，但大多數上班族的特休天數，遠低於先進國家的上班族。大多數歐洲國家，除了公共假日，勞工一年還可享20天以上的特休；但在台灣，得在同一家企業任職三年以上，才能取得10天的年假，就算任職滿10年，特休假也只有15日。

若要獲得與歐洲勞工等量齊觀的特休日，上班族至少得在同一家企業，連續任職15年以上；對大多數上班族而言，根本是「不可能的任務」。而且，就算上班族苦苦累積特休日數，但若上有老、下有小，為了請假不被扣錢，勢必得花上幾天特休，用來陪同長輩、晚輩就醫，或處理種種突發狀況。

不得不提，若干企業尤其是中小企業，看似遵守政府的特休規定，但其秉持並延伸「上班打卡制、下班責任制」的精神，在員工申請放特休時，或不指派代班人員，逼迫員工在休假前加班，完成休假日的業務量，或在休假時，仍得遠端處理原有的業務，根本無法好好休假。

甚至，因為工作無人替代，或因「辦公室政治」作祟，根本排不出檔期，許多上班族的特休，根本「看得到、休不到」。而在大多數企業，上班族當年度無法休完的特休，在當年年底便自動歸零，無法遞延到下一年，也無法折抵為加班費，等於是無償加班。

Photo Credit: 中央社

巨嬰企業阻礙現代性開展

台灣民眾巨嬰般的心態、行為，是台灣邁向先進國家的重大阻力。然而，許多企業也是巨嬰，它們的競爭力主要來自剝削勞工、環境，政府若要提高環評標準、勞工福利，即使與先進國家還有一段距離，企業便會群情激憤，抨擊政府反商，動輒以出走海外要脅。

可悲的是，台灣主要政黨、各級政府皆致力討好企業，提高勞工特休天數，並放寬相關條件，根本是無人願意提的政見。更有甚者，即便週休二日已成常態，仍有若干企業堅持隔週休二日；而施行週休二日的企業，上班時間朝九晚五者已如鳳毛麟角，朝九晚六才是主流，還有許多上班族到了晚上6點，還無法下班。

因為下班時間過晚，導致在上班日，大多數上班族無法與家人共聚一餐，也無法接送就讀幼稚園、國小的兒女放學，還得支付安親班、補習班的費用。台灣的學生到上班族，都處於嚴重的過勞狀態，時時巴望長假到來；但長假到來時，不少台灣人卻總將假日塞滿各種行程，最後休假如同作戰，休完假更是疲憊不堪。

西方國家民眾休長假，或在家靜養、樂享天倫，或前往某家飯店，「stay here, and do nothing」，但台灣民眾休長假，或鎮日暴飲暴食，剛在某家餐廳吃了超豐盛的午餐，在猶感飽到橫膈膜之際，就得驅車趕赴另一家餐廳吃晚餐，直到飽足感直衝天靈蓋，或安排「千里長征」，數天假期就要繞行半個台灣。

於是，連續假期愈長，塞車情形未見紓解，反而更為嚴重，所有的交通管控措施皆已失靈；2023年連續假期甚多，其他連續假期恐將續演塞車噩夢。況且，政府努力挪移辦公日曆表，湊出眾多連續假期，後遺症則是頻繁的補班、補課；補班、補課不僅效率甚低，嚴重影響既有的生活秩序，若遇特殊狀況，學生、上班族便會感覺連續2星期未獲喘息。

愈來愈多西方國家正在討論或試行週休三日，台灣仍為農曆春節假期天數、存廢爭執不休。台灣政府的責任，並非挪移出多個連續假期，並將視為德政，而在於打造更合理的工作環境，讓勞工享有合理的工時、休假制度，安心工作、快樂休假！