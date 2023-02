西方國家正在討論或試行週休三日，台灣仍為農曆春節假期天數、存廢爭執不休

文:陳文瀾(學生時代,醉心科學、哲學、棒球,就業後,出版過政治、教育、體育、財經類書籍,現專事產業研究)

2023年春節連續假期長達10天,天數創歷史新高。由於COVID疫情已趨緩,各地消費、旅遊人潮湧現,各級道路與各大景點、夜市皆嚴重壅塞,連過去不曾塞車的路段,也車滿為患、行進緩慢。年假雖長,但許多飽受塞車之苦的省親者、旅遊者,卻都已身心俱疲。

春節年假長或短或存廢討論甚多

今年春節連續假期是否過長,已是網路社群網站的熱門討論議題;同時,2024年春節連續假期是「只剩下」七天,或長達11天,已成新熱門議題。其實,關於春節連續假期長短、存廢,多年來討論頗眾;贊成維持現況者,理由不外乎:維護多年文化傳統,保留碩果僅存的固定長假。

反對者則聲稱,農曆春節不應放假,至少得縮減連續假期天數,否則將斲傷台灣的國際經濟競爭力,或農曆春節、端午節、中秋節,都是漢人的傳統節日,政府排定國定假日時,獨厚漢人節日,強迫其他族群融入漢人的生活秩序,對其他族群並不公平。

然而,受薪階級與服務業、旅遊業業者,大多希望國定長假愈多愈好。而每當政府公佈下一年度的辦公日曆表,網路便會出現各種教戰手冊,指點上班族如何妥善應用特休假,讓連續假期過得更長。

20餘年來,無論是民進黨、中國國民黨執掌中央政府,皆努力挪移上班、上課日,以滿足民眾、學生放長假的渴求。但企業主仍批評,台灣國定假日天數多過先進國家,更呼籲國定長假愈少愈好,最好取消所有連續假期,更譏諷斤斤計較假期長短的上班族「好逸惡勞」。

台灣受薪者特休太少

台灣的確亟須探討休假制度,但對一般上班族而言,最困擾的,並非農曆春節假期長短、存廢,而是特休太少,與上班時數過長,被迫犧牲與家人共處的時間。畢竟,縱使2023年農曆春節連續假期雖長,但除扣掉圍爐、祭祀、省親、走春等傳統活動,假期已剩下四、五天,除非能靜下心在家安歇,出遊必定是活受罪。

不同國家休假制度各異,台灣國定假日不見得多於先進國家,但大多數上班族的特休天數,遠低於先進國家的上班族。大多數歐洲國家,除了公共假日,勞工一年還可享20天以上的特休;但在台灣,得在同一家企業任職三年以上,才能取得10天的年假,就算任職滿10年,特休假也只有15日。

若要獲得與歐洲勞工等量齊觀的特休日,上班族至少得在同一家企業,連續任職15年以上;對大多數上班族而言,根本是「不可能的任務」。而且,就算上班族苦苦累積特休日數,但若上有老、下有小,為了請假不被扣錢,勢必得花上幾天特休,用來陪同長輩、晚輩就醫,或處理種種突發狀況。

不得不提,若干企業尤其是中小企業,看似遵守政府的特休規定,但其秉持並延伸「上班打卡制、下班責任制」的精神,在員工申請放特休時,或不指派代班人員,逼迫員工在休假前加班,完成休假日的業務量,或在休假時,仍得遠端處理原有的業務,根本無法好好休假。

甚至,因為工作無人替代,或因「辦公室政治」作祟,根本排不出檔期,許多上班族的特休,根本「看得到、休不到」。而在大多數企業,上班族當年度無法休完的特休,在當年年底便自動歸零,無法遞延到下一年,也無法折抵為加班費,等於是無償加班。

Photo Credit: 中央社

巨嬰企業阻礙現代性開展

台灣民眾巨嬰般的心態、行為,是台灣邁向先進國家的重大阻力。然而,許多企業也是巨嬰,它們的競爭力主要來自剝削勞工、環境,政府若要提高環評標準、勞工福利,即使與先進國家還有一段距離,企業便會群情激憤,抨擊政府反商,動輒以出走海外要脅。

可悲的是,台灣主要政黨、各級政府皆致力討好企業,提高勞工特休天數,並放寬相關條件,根本是無人願意提的政見。更有甚者,即便週休二日已成常態,仍有若干企業堅持隔週休二日;而施行週休二日的企業,上班時間朝九晚五者已如鳳毛麟角,朝九晚六才是主流,還有許多上班族到了晚上6點,還無法下班。

因為下班時間過晚,導致在上班日,大多數上班族無法與家人共聚一餐,也無法接送就讀幼稚園、國小的兒女放學,還得支付安親班、補習班的費用。台灣的學生到上班族,都處於嚴重的過勞狀態,時時巴望長假到來;但長假到來時,不少台灣人卻總將假日塞滿各種行程,最後休假如同作戰,休完假更是疲憊不堪。

西方國家民眾休長假,或在家靜養、樂享天倫,或前往某家飯店,「stay here, and do nothing」,但台灣民眾休長假,或鎮日暴飲暴食,剛在某家餐廳吃了超豐盛的午餐,在猶感飽到橫膈膜之際,就得驅車趕赴另一家餐廳吃晚餐,直到飽足感直衝天靈蓋,或安排「千里長征」,數天假期就要繞行半個台灣。

於是,連續假期愈長,塞車情形未見紓解,反而更為嚴重,所有的交通管控措施皆已失靈;2023年連續假期甚多,其他連續假期恐將續演塞車噩夢。況且,政府努力挪移辦公日曆表,湊出眾多連續假期,後遺症則是頻繁的補班、補課;補班、補課不僅效率甚低,嚴重影響既有的生活秩序,若遇特殊狀況,學生、上班族便會感覺連續2星期未獲喘息。

愈來愈多西方國家正在討論或試行週休三日,台灣仍為農曆春節假期天數、存廢爭執不休。台灣政府的責任,並非挪移出多個連續假期,並將視為德政,而在於打造更合理的工作環境,讓勞工享有合理的工時、休假制度,安心工作、快樂休假!