澳洲決定在紙幣上結束英國君主制：查爾斯三世不會出現在5元紙幣上

《時代雜誌》、《哥倫比亞廣播公司》、《NARCITY》、《歐洲新聞台》綜合報導，澳洲中央銀行於昨（2）日宣布，該國新發行的5元紙幣上將不採用英國國王查爾斯三世（King Charles）的形象。但查爾斯三世的形象未來將出現在目前印有已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）形象的硬幣上。

新紙幣設計將採用澳洲本土歷史文化

5元紙幣是澳洲目前僅存仍印有英國君主形象的鈔票。

但在女王伊莉莎白二世過世後，澳洲政府決定，新的5元紙幣將採用紀念該國本土文化的形象，而不是女王的繼任者國王查爾斯三世。

澳洲儲備銀行（Australia’s Reserve Bank）在一分聲明中表示，新的5元紙幣將採用尊重「第一批澳洲人的文化和歷史」的設計，而5元紙幣的背面將繼續印有澳洲議會圖案。

Photo Credit: GettyImages 澳洲5元紙幣背面的議會圖案

「5元紙幣將更多地講述我們的歷史、我們的遺產和我們的國家，我認為這是一件好事。」澳洲財政部長吉姆．查默斯（Jim Chalmers）說。

澳洲儲備銀行也計劃在設計5元紙幣時與原住民團體進行磋商，而從設計到發行新紙幣還需要數年時間。目前流通的印有伊莉莎白二世形象的5元紙幣在新設計推出之前將繼續發行，並且在新紙幣開始流通後仍是法定貨幣。

取消君主制從貨幣開始

將法定貨幣上彰顯君主制的君主形象移除，是其他大英國協國家（Commonwealth of Nations）在女王伊莉莎白二世去世後也一直在考慮的大膽舉措。

據《富比士》報導，在女王去世的第二天，澳洲進步派綠黨的領導人亞當．班特 （Adam Bandt） 就曾呼籲該國通過切斷與英國君主制的關係並成為共和國來「向前邁進」。

加勒比海國家巴貝多也早在2021年就放棄了以英國君主作為國家元首並成為共和國。

其實澳洲曾為是否改為共和制問題在1999年舉行過公投，但結果是以55%的選民反對而以失敗告終。

對於在5元紙幣上放棄採用英國君主形象一事，來自澳洲雪梨的居民費爾貝恩（Stewart Fairbairn）表示：「我們在澳洲，我們需要成為一個共和國，我們與君主制沒有任何關係。」

另一位澳洲居民威爾士（Robyn Welsh）也同意：「女王已經完成了任務，我認為查爾斯無法勝任。」

但似乎並非所有澳洲人都樂於看到君主被替換。《歐洲新聞台》報導，在5元紙幣上放棄採用英國君主形象的決定，是在該國央行與政治立場中間偏左翼的工黨政府協商後做出的。反對黨領袖彼得．達頓（Peter Dutton）甚至稱此舉有如「改變澳洲國慶日的日期」。

達頓告訴《9NEWS》：「我們應該為我們的原住民文化遺產感到無比自豪，但我們也應該為我們的英國文化遺產感到自豪。」

達頓還說此舉顯然是出於政治操作，宣稱就是澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）做了不讓國王出現在紙幣上的決定，並敦促艾班尼斯「承認這一點」。

據《時代雜誌》報導，艾班尼斯的中間偏左翼的工黨政府一直在尋求使澳洲成為共和國的可能性，讓澳洲公民而不是英國君主來擔任國家元首。

工黨自去（2022）年5月贏得選舉後，艾班尼斯任命國會議員齊索斯威特（Matt Thistlethwaite）擔任「共和國事務助理部長」（Assistant Minister for the Republic）一職。而齊索斯威特曾於去年6月份表示，女王在世期間「不會有任何改變」。

而在女王去世時，工黨政府曾承諾將於今年舉行全民公投，以決定是否在憲法中承認原住民。但拒絕在公投中加入共和問題，認為這會模糊了對原住民優先事項的焦點。

女王依舊流行

儘管澳洲已決定放棄使用英國君主形象在其紙幣上，但據《時代雜誌》報導，伊莉莎白二世的頭像至今仍出現在全球流通的10多種貨幣上。在全盛時期，女王頭像甚至出現在至少33種不同的貨幣上，比任何其他君主都多，這一成就還被列入金氏世界紀錄。

而英國將於明年開始發行印有查爾斯國王頭像的新鈔票。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：楊士範