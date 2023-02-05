YAMAHA發表機車自主平衡技術，低速倒車、原地倒車從此不再成為騎士惡夢
我們想讓你知道的是
近年各家機車大廠在機車安全科技上推陳出新，YAMAHA也推出讓人眼睛為之一亮的機車穩定系統AMSAS，可以讓機車在低速時也保持車輛平衡，避免低速倒車及原地倒車。
隨著科技進步，各大機車廠牌針對騎士行車安全所發展的科技也推陳出新，讓二輪騎士在行車時得到更多保障。
近年如HONDA、KAWASAKI等廠牌都陸續展示自家的最新科技，如今同為日系品牌的YAMAHA也不落人後，推出亮點十足的進階機車穩定輔助系統，這系統能使二輪機車自主達成平衡，讓機車在低速行駛、甚至完全靜止時都不會倒車，就讓Moto7馬上為你介紹這項最新科技的箇中玄虛。
YAMAHA所研發的進階機車穩定輔助系統AMSAS，全名為Advanced Motocycle Stablility Assist System。官方在影片中以一台純電驅動的YZF-R3展示了即便是在沒有騎士駕駛的情況下，AMSAS也能讓這台R3自主低速行駛和佇立在原地。
這項技術最早源自YAMAHA在2015年發表的Motobot，如今在數年的演進下成為了一個更成熟的行車穩定輔助系統。
這套AMSAS系統的技術，主要是透個兩個位於前軸的組件和最新一代的六軸IMU所達成。兩個組件分別位於龍頭和前輪當中，接收來自六軸IＭU所偵測到的訊號後，位於龍頭的電機會操控左右方向，而前輪的組件會操控前輪的前後方向，從而僅透過前軸的控制便能達成全車的平衡。
目前技術支援車速在時速五公里以下的行車狀況，能夠完全自主保持平衡地前進；高於時速五公里時，則可自動保持機車的平衡並保持機車處在直立位置，避免低速倒車和原地倒車。
這套系統能夠在不影響原車車架的情況下加裝，泛用性極強之餘也有助於YAMAHA快速下放此技術到旗下眾多車型。期待這套AMSAS系統能夠早日應用在一般道路用車上，為騎士們提供更佳的行車保障。
本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
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