YAMAHA發表機車自主平衡技術，低速倒車、原地倒車從此不再成為騎士惡夢

隨著科技進步，各大機車廠牌針對騎士行車安全所發展的科技也推陳出新，讓二輪騎士在行車時得到更多保障。

近年如HONDA、KAWASAKI等廠牌都陸續展示自家的最新科技，如今同為日系品牌的YAMAHA也不落人後，推出亮點十足的進階機車穩定輔助系統，這系統能使二輪機車自主達成平衡，讓機車在低速行駛、甚至完全靜止時都不會倒車，就讓Moto7馬上為你介紹這項最新科技的箇中玄虛。

YAMAHA所研發的進階機車穩定輔助系統AMSAS，全名為Advanced Motocycle Stablility Assist System。官方在影片中以一台純電驅動的YZF-R3展示了即便是在沒有騎士駕駛的情況下，AMSAS也能讓這台R3自主低速行駛和佇立在原地。

這項技術最早源自YAMAHA在2015年發表的Motobot，如今在數年的演進下成為了一個更成熟的行車穩定輔助系統。

這套AMSAS系統的技術，主要是透個兩個位於前軸的組件和最新一代的六軸IMU所達成。兩個組件分別位於龍頭和前輪當中，接收來自六軸IＭU所偵測到的訊號後，位於龍頭的電機會操控左右方向，而前輪的組件會操控前輪的前後方向，從而僅透過前軸的控制便能達成全車的平衡。

Photo Credit: MOTO7/YAMAHA AMSAS系統主要是透個兩個電機和最新一代的六軸IMU所達成，圖為位於前輪的組件。

目前技術支援車速在時速五公里以下的行車狀況，能夠完全自主保持平衡地前進；高於時速五公里時，則可自動保持機車的平衡並保持機車處在直立位置，避免低速倒車和原地倒車。

Photo Credit: MOTO7/YAMAHA AMSAS系統能在高於時速五公里時自動保持機車的平衡並保持機車處在直立位置。

這套系統能夠在不影響原車車架的情況下加裝，泛用性極強之餘也有助於YAMAHA快速下放此技術到旗下眾多車型。期待這套AMSAS系統能夠早日應用在一般道路用車上，為騎士們提供更佳的行車保障。

Photo Credit: MOTO7/YAMAHA AMSAS系統能在不影響原車架的情況下加裝，泛用性極強，也有利於YAMAHA快速下放此技術到旗下眾多車型。

本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航