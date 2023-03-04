誰在非洲發明了東亞功夫？如何撰寫武術「真正」的歷史

文：謝力登

2015年，我在坦尚尼亞的達累斯薩拉姆（Dar es Salaam，簡稱達市，在台灣也稱爲三蘭港）進行了當地中國移民商人的民族誌田野調查。有一天，我在布朗大學人類學博士班的坦尚尼亞同學Mohamed Yunus Rafiq（Yunus）找我幫忙。

Yunus當時住在離達市不遠且歷史悠久的海濱漁鎮巴加莫約（Bagamoyo）寫論文。爲了休息和運動鍛鍊，他開始每天下午在他家附近的空手道道場上課。這個道場的名字是巴加莫約電影和武術（Bagamoyo Film and Martial Arts，簡稱BAFIMA）。道場的老師是Ally Issa Hassan（阿里），我們大多稱他為Sempai （日文：先輩）或Mwalimu（斯瓦西里語：老師）。阿里以及當時道場裡大部分的學生都不是巴加莫約本地人，反而來自海岸另一端的桑給巴爾（Zanzibar, 簡稱桑島， 在台灣也稱爲桑吉巴）。

學生主要是漁夫或在港口打工。而阿里除了教空手道之外，還是一位伊斯蘭醫生。有趣的是，阿里在2008年左右離開桑島，移民到巴加莫約的主要目標是為了sanaa（斯瓦西里語：藝術）。成立BAFIMA道場的目標並不只單單為了鍛鍊身體而已，更是為了拍攝功夫動作電影。阿里因爲想要拍一部網羅許多國際演員的電影，就透過Yunus找我幫忙，想要招募對功夫電影感興趣並住在坦尚尼亞的中國人來當演員。

Photo Credit: 本文作者提供 坦尚尼亞地圖（Google Maps）。

當時，我藉由田野調查，恰好認識一位住達市的少林寺畢業的武術老師，暫以假名稱他為「王師傅」。王師傅就職於坦尚尼亞的孔子學院。孔子學院除了有中文老師，也有武術老師教導本地學生。雖然王師傅當時並沒空協助拍攝電影，他仍對當地不同武術的情況蠻有興趣。爲了更理解BAFIMA以及推動中國武術在坦尚尼亞的發展，他接受了阿里先輩的邀請，陪我一起去巴加莫約拜訪BAFIMA。

到達之後，王師傅先坐在道場邊觀察阿里先輩的教學和帶領學生們鍛鍊。過一段時間之後，阿里就邀請王師傅展示給大家看少林武術。學生們當天顯然地被王師傅展現出的技術迷住了，不停求他繼續操演，也一直問他關於中國武術架式的問題，更拜託他經常過來教課。下課之後，我跟王師傅一起坐公車返回達市。我藉此問他對BAFIMA的印象。王師傅說雖然BAFIMA教學的武術内容，主要結構是來自日本琉球島的空手道，卻也發現一些中國武術元素（其實BAFIMA的老師已經跟我和Yunus說過，阿里的武術老師曾經在桑島當兵，也曾受業於中國派往桑島的軍事援助教官）。

王師傅接著解釋，他認為當地學生常常不清楚不同武術之間的差別，以及混淆中國武術（功夫）、空手道和跆拳道。儘管王師傅視自己在坦尚尼亞的角色爲推廣中國武術和協助在坦尚尼亞的武術專業化，但是，王師傅也對BAFIMA的拜訪經驗感到一絲不好意思，怕他的操演技術的程度讓阿里沒面子，因爲阿里當時看起來好像不太開心。

在道場，王師傅操演之後的一週，學生鍛鍊動作竟然開始包含中國武術的元素。阿里的大舅子也是BAFIMA的老師，他一天也跟學生說：「中國人來，你們更要準備自己，這是中國人的伸展運動，如果你們要中國人給你培訓，你們必須先準備，你們要蹲低蹲得很低），你們的下半身必須死（lazima kufa）。」

再過一個禮拜，學生的動作便回復原本的正常狀態。阿里師傅也不是如王師傅所想的那麼脆弱。他跟學生說：「我很驚訝你們會對王師傅的操演那麽興奮和敬畏。即使中國人長出翅膀然後飛翔，我也無所謂。完全不會讓我感到驚訝，畢竟沒有什麼東西是我沒見過的。」

阿里這樣的說法有什麽含意？最簡單的答案是：阿里同意王師傅覺得阿里師傅感到丟臉，但是實際上，他的説法其實更為複雜。一方面來說，阿里師傅在跟學生說，學生已經忘記阿里師傅教他們什麽。（補充說明：王師傅來道場拜訪前的幾個月，已經有一位住坦尚尼亞的韓國人跆拳道師傅拜訪道場過［見下圖］。阿里師傅當時跟大家說外國師傅教的動作都跟他教的一樣，只是學生都不記得。）

然而，中國武術跟空手道很不一樣，根據Yunus補充，阿里師傅說「沒有什麽東西是我沒見過的」時，其實是在描述他曾看過的願景。阿里師傅原來曾在「神類」老師（Viumbe）或精靈（jinn, 來自阿拉伯伊斯蘭前宇宙學），而在伊斯蘭東部非州的斯瓦西里世界常見）的指引下學習，甚至有過跟他們一起飛翔的經驗。

Photo Credit: 本文作者拍攝提供 韓國跆拳道老師拜訪BAFIMA道場。

但是，我最驚訝的是阿里師傅曾跟Yunus分享精靈跟阿里師傅傳遞功夫的「真正歷史」，根據Yunus的描述，阿里說功夫並不是中國人的發明，而是來自伊斯蘭世界，並且早就跟先知（Prophet Muhammad）一起來到非洲。根據阿里師傅最近的說法，功夫是天使發明。而且精靈去教導過所有人類。

撰寫非亞（Afro-Asia）的武術歷史

阿里師傅講武術的真正歷史或原始來源，不僅僅挑戰了我們如何理解非洲和亞洲中間文化交流歷史的敘述，也挑戰了我們如何將「非洲」和「亞洲」視爲互斥的文化並地理範疇。對BAFIMA的學生來説，正宗的武術（包括東亞的），或最厲害的師傅，不僅僅是來自中國或東亞，也是來自桑島的奔巴（Pemba）島（見本文第一張圖）。這些看法都挑戰我們對在非洲的亞洲文化元素之假設，也挑戰誰對亞非遺產可以聲稱擁有權的假設。除了中國，韓國，和日本武術文化的全球化之外，如何定位阿里師傅和他的BAFIMA？