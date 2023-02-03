2023/02/03,
醫療

卵巢癌研究聯盟：建議切除輸卵管，以預防卵巢癌

卵巢癌研究聯盟：建議切除輸卵管，以預防卵巢癌
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

一項研究為預防卵巢癌提出了積極性做法：若婦女因其他原因將接受盆腔手術，建議同步切除輸卵管。

《華盛頓郵報》報導，卵巢癌研究聯盟（Ovarian Cancer Research Alliance）近期發表一份文件，鼓勵患者在接受子宮切除、輸卵管結紮、囊腫和子宮內膜異位症等非癌性疾病的盆腔手術時，預防性地將輸卵管切除，以防止卵巢癌。紐約時報也有相關報導，鼓勵婦女深入瞭解卵巢癌的遺傳風險。

該機構指出，大多數極惡性漿液型癌都源於輸卵管，將輸卵管切除已被證明可以大幅降低罹患卵巢癌的風險。特別是有BRCA1和BRCA2癌症基因或卵巢癌家族史的族群，專家通常建議在完成生育後切除輸卵管和卵巢。

醫界不是第一次有人提出關於卵巢切除的觀點，但鮮少有人大力提倡。卵巢癌研究聯盟總裁兼執行長奧德拉·莫蘭（Audra Moran）說：「作為世界上最大的卵巢癌組織，我們有責任改變對話。」

《華盛頓郵報》引述任職於美國癌症協會的阿里夫·卡瑪（Arif Kamal）的說法表示，早期乳腺癌可以透過乳房X光檢查可以識別，但卵巢和輸卵管並沒有類似的檢查。

杜克大學醫學院婦產科教授邁爾斯（Evan R. Myers）也表示，在過去10年裡，婦科醫生在子宮切除手術中更頻繁地執行輸卵管切除術。原因在於卵巢癌並不能透過篩檢發現，因此需要採預防作法。

卵巢癌不常見，卻非常致命。據《路透社》報導，美國癌症協會的資料顯示，美國每年約有2萬2500名婦女患卵巢癌。 超過80%的婦女復發，10年生存率低於15%，約有1萬4000人死於腫瘤。此外，卵巢癌二次手術也被發現無助於延長患者性命，反而可能縮短。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone）的婦科腫瘤學家巴瓦娜·波圖里（Bhavana Pothuri）表示，近年來出現了思維上的轉變，輸卵管去除手術正在成為標準做法，婦科醫生普遍建議切除輸卵管而不是輸卵管結紮。

報導指出，移除輸卵管是一個簡單的手術，對於正在接受子宮切除手術的患者更是輕而易舉，而且將不影響荷爾蒙功能。克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的報告亦指出，輸卵管與月經無關，因此在術後仍可保有月經。

然而，專家也表示，若目前沒有其他手術計劃，非高風險族群不需要刻意安排手術。卡瑪說，沒有卵巢癌家族史的人不需急於與醫生討論輸卵管切除問題，每個人應該握是否切除的選擇權。並強調手術有風險，也有可能提早進入更年期。

參考資料

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。