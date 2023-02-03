卵巢癌研究聯盟：建議切除輸卵管，以預防卵巢癌
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一項研究為預防卵巢癌提出了積極性做法：若婦女因其他原因將接受盆腔手術，建議同步切除輸卵管。
據《華盛頓郵報》報導，卵巢癌研究聯盟（Ovarian Cancer Research Alliance）近期發表一份文件，鼓勵患者在接受子宮切除、輸卵管結紮、囊腫和子宮內膜異位症等非癌性疾病的盆腔手術時，預防性地將輸卵管切除，以防止卵巢癌。紐約時報也有相關報導，鼓勵婦女深入瞭解卵巢癌的遺傳風險。
該機構指出，大多數極惡性漿液型癌都源於輸卵管，將輸卵管切除已被證明可以大幅降低罹患卵巢癌的風險。特別是有BRCA1和BRCA2癌症基因或卵巢癌家族史的族群，專家通常建議在完成生育後切除輸卵管和卵巢。
醫界不是第一次有人提出關於卵巢切除的觀點，但鮮少有人大力提倡。卵巢癌研究聯盟總裁兼執行長奧德拉·莫蘭（Audra Moran）說：「作為世界上最大的卵巢癌組織，我們有責任改變對話。」
《華盛頓郵報》引述任職於美國癌症協會的阿里夫·卡瑪（Arif Kamal）的說法表示，早期乳腺癌可以透過乳房X光檢查可以識別，但卵巢和輸卵管並沒有類似的檢查。
杜克大學醫學院婦產科教授邁爾斯（Evan R. Myers）也表示，在過去10年裡，婦科醫生在子宮切除手術中更頻繁地執行輸卵管切除術。原因在於卵巢癌並不能透過篩檢發現，因此需要採預防作法。
卵巢癌不常見，卻非常致命。據《路透社》報導，美國癌症協會的資料顯示，美國每年約有2萬2500名婦女患卵巢癌。 超過80%的婦女復發，10年生存率低於15%，約有1萬4000人死於腫瘤。此外，卵巢癌二次手術也被發現無助於延長患者性命，反而可能縮短。
紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone）的婦科腫瘤學家巴瓦娜·波圖里（Bhavana Pothuri）表示，近年來出現了思維上的轉變，輸卵管去除手術正在成為標準做法，婦科醫生普遍建議切除輸卵管而不是輸卵管結紮。
報導指出，移除輸卵管是一個簡單的手術，對於正在接受子宮切除手術的患者更是輕而易舉，而且將不影響荷爾蒙功能。克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的報告亦指出，輸卵管與月經無關，因此在術後仍可保有月經。
然而，專家也表示，若目前沒有其他手術計劃，非高風險族群不需要刻意安排手術。卡瑪說，沒有卵巢癌家族史的人不需急於與醫生討論輸卵管切除問題，每個人應該握是否切除的選擇權。並強調手術有風險，也有可能提早進入更年期。
參考資料
- Fallopian tube removal advised for more women to prevent ovarian cancer（The Washington Post）
- Second surgery for many ovarian cancers found ineffective（Reuters）
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責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：楊士範
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