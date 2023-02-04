TNL+ 2023/02/04,
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2023台灣燈會「光源台北」七大亮點，燈光、藝術與城市如何完美結合？

2023台灣燈會「光源台北」七大亮點，燈光、藝術與城市如何完美結合？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

睽違23年終於重回台北的台灣燈會，今年的主題是「光源台北」，主要訴求台灣燈會起源於台北，結合傳統花燈藝術與現代光影多媒體科技，希望之光照亮整座多元文化的城市，整個城市都是燈會展區的概念，範圍涵蓋168公頃，而到底2023台灣燈會在台北有什麼值得注意的地方？又該怎麼逛、怎麼玩？本篇文章提供詳解攻略。

迎接熱鬧的元宵節，2023台灣燈會盛大開展，這是台灣燈會睽違23年又重回台北，未來展區的「台北NEXT！」與「台北101閃耀夢想」兩座副燈，將在燈會期間進行光雕共演秀，成為台灣燈會一大亮點。而LINE FRIENDS的超人氣IP熊大與兔兔等朋友們也一起來到台北，首度攜手台北地陪熊讚，陪伴大家走訪燈會。

2023台灣燈會在台北於2月5日至2月19日登場，本次燈會規劃四大展區，橫跨東區商圈及信義商圈的「光、源、未來」三大區，共有一座主燈、六座副燈，展出共超過300件以上絢麗燈飾作品，兼具傳統、未來感及潮流文化。

燈會展區範圍橫跨國父紀念館、台北市政府、東區商圈、松山文創園區、信義商圈、四四南村，可以循著散步路徑「日賞燈、夜賞光」，漫步東區巷弄，品味城街風景、信義商圈的美食及暢快的購物時光，順道欣賞「藝術入店」的43件特色作品。

睽違23年終於重回台北的台灣燈會，今年的主題是「光源台北」，主要訴求台灣燈會起源於台北，結合傳統花燈藝術與現代光影多媒體科技，希望之光照亮整座多元文化的城市，整個城市都是燈會展區的概念，範圍涵蓋168公頃。現在就一起來看看2023台灣燈會的七大亮點。

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Photo Credit: 中央社

亮點一：12大行政區

主題為整個台北市都是台灣燈會，定義為城市型燈會，燈會作品佈滿在高樓建築間，透過捷運骨幹串起整個燈會場域。從忠孝復興站向東至台北市政府站，往南延伸到台北101站，串連整個東區街廓及信義商圈，整合商圈產業，區域內的松山文創園區、國父紀念館文化場域及台北101等重點場域。

台北市12個行政區各自以在地特色，結合在地民間宗教、企業及學校團體共同參與創作，分別規劃了12個行政燈區，12個行政區各有主題燈，如松山區的「玉兔招財喜迎春」、內湖區的「內湖Tomorrow兔」、大安區的「快樂天堂兔」、大同區的「心願兔」等，參訪的遊客除了欣賞主展燈區，也可走進12行政區，感受12種不一樣的台北容貌。

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Photo Credit: 中央社

亮點二：亮點商圈

2023台灣燈會中央展區包含國父紀念館及市府前廣場，光展區位於東區商圈，源展區是在松山文創園區，未來展區位於信義商圈，光雕秀則是此區燈會的重頭戲。中央展區包含一個主燈、三座副燈、六大燈區，主燈「玉兔壯彩」位於國父紀念館，由藝術家李明道操刀主燈，結合傳統花燈藝術與現代多媒體科技，為玉兔主燈增添生動表情。

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