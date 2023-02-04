2023台灣燈會「光源台北」七大亮點，燈光、藝術與城市如何完美結合？
我們想讓你知道的是
睽違23年終於重回台北的台灣燈會，今年的主題是「光源台北」，主要訴求台灣燈會起源於台北，結合傳統花燈藝術與現代光影多媒體科技，希望之光照亮整座多元文化的城市，整個城市都是燈會展區的概念，範圍涵蓋168公頃，而到底2023台灣燈會在台北有什麼值得注意的地方？又該怎麼逛、怎麼玩？本篇文章提供詳解攻略。
迎接熱鬧的元宵節，2023台灣燈會盛大開展，這是台灣燈會睽違23年又重回台北，未來展區的「台北NEXT！」與「台北101閃耀夢想」兩座副燈，將在燈會期間進行光雕共演秀，成為台灣燈會一大亮點。而LINE FRIENDS的超人氣IP熊大與兔兔等朋友們也一起來到台北，首度攜手台北地陪熊讚，陪伴大家走訪燈會。
2023台灣燈會在台北於2月5日至2月19日登場，本次燈會規劃四大展區，橫跨東區商圈及信義商圈的「光、源、未來」三大區，共有一座主燈、六座副燈，展出共超過300件以上絢麗燈飾作品，兼具傳統、未來感及潮流文化。
燈會展區範圍橫跨國父紀念館、台北市政府、東區商圈、松山文創園區、信義商圈、四四南村，可以循著散步路徑「日賞燈、夜賞光」，漫步東區巷弄，品味城街風景、信義商圈的美食及暢快的購物時光，順道欣賞「藝術入店」的43件特色作品。
睽違23年終於重回台北的台灣燈會，今年的主題是「光源台北」，主要訴求台灣燈會起源於台北，結合傳統花燈藝術與現代光影多媒體科技，希望之光照亮整座多元文化的城市，整個城市都是燈會展區的概念，範圍涵蓋168公頃。現在就一起來看看2023台灣燈會的七大亮點。
亮點一：12大行政區
主題為整個台北市都是台灣燈會，定義為城市型燈會，燈會作品佈滿在高樓建築間，透過捷運骨幹串起整個燈會場域。從忠孝復興站向東至台北市政府站，往南延伸到台北101站，串連整個東區街廓及信義商圈，整合商圈產業，區域內的松山文創園區、國父紀念館文化場域及台北101等重點場域。
台北市12個行政區各自以在地特色，結合在地民間宗教、企業及學校團體共同參與創作，分別規劃了12個行政燈區，12個行政區各有主題燈，如松山區的「玉兔招財喜迎春」、內湖區的「內湖Tomorrow兔」、大安區的「快樂天堂兔」、大同區的「心願兔」等，參訪的遊客除了欣賞主展燈區，也可走進12行政區，感受12種不一樣的台北容貌。
亮點二：亮點商圈
2023台灣燈會中央展區包含國父紀念館及市府前廣場，光展區位於東區商圈，源展區是在松山文創園區，未來展區位於信義商圈，光雕秀則是此區燈會的重頭戲。中央展區包含一個主燈、三座副燈、六大燈區，主燈「玉兔壯彩」位於國父紀念館，由藝術家李明道操刀主燈，結合傳統花燈藝術與現代多媒體科技，為玉兔主燈增添生動表情。
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
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居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
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前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。