【關鍵專訪】波蘭作家沙博爾夫斯基談新書《克里姆林宮的餐桌》：耗時3年訪問前蘇聯廚師，「獨裁者要你相信的都是狗屁」

在蘇聯，每塊豬排都是在為國家服務。史達林（Joseph Stalin）知道一字排開的豐盛餐桌能給賓客製造怎樣的印象，非常重視餐點的外交作用：在德黑蘭會議後，他送給美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）一條超過一公尺的鱘魚，就連經驗老道的政治家邱吉爾（Winston Churchill），看到桌上竟是閃亮亮的銀器瓷器，擺滿各式佳餚和上等美酒後，當下也明白他事先已察覺到的一件事：「蘇聯是打不倒的，經過戰爭焠鍊後會變得更加強大。」

控制食物，就能控制民心，這是波蘭作家維特多・沙博爾夫斯基（Witold Szablowski）繼《跳舞的熊》（2018）、《獨裁者的廚師》（2021）再一力作，今年2月中文版的《克里姆林宮的餐桌》甫上市，原文名稱是「從廚房看俄羅斯」（Rosja od kuchni），內容關於蘇聯、俄羅斯、以及克里姆林宮百年來的飲食故事。

為了完成這本關於克里姆林宮的廚房秘辛，沙博爾夫斯基花了3年的時間，完成在2022年俄烏戰爭爆發後不可能的任務——跑遍俄羅斯、烏克蘭、白羅斯及其他的前蘇聯共和國，只是他訪談的對象，是廚師。沙博爾夫斯基繼2020年後第2次訪台，他於2月4日接受《關鍵評論網》專訪，告訴我們他不凡的採訪經驗。

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 波蘭作家沙博爾夫斯基來台宣傳新書《克里姆林宮的餐桌》，4日接受《關鍵評論網》採訪。

為什麼從廚房寫起？

沙博爾夫斯基說，記錄獨裁者實際上吃什麼，是最能戳破獨裁者謊言的時刻：「獨裁者希望人們相信，在獨裁制度裡，萬事平等。如果我們受苦，我們國家的領導者也在受苦……但實際上，我們知道這都是狗屁。」

在《克里姆林宮的餐桌》中，蘇聯在二戰時遭德軍圍攻列寧格勒長達900天，許多民眾因為食物不夠餓死在門口，還要把石頭磨成粉摻著做麵包；同時地方政府的餐廳裡豬排、馬鈴薯、雞肉什麼都有，還有專門從莫斯科運來的干邑白蘭地和香腸。

沙博爾夫斯基說，獨裁者從來不會挨餓，獨裁制度基本上就是「贈與食物，同時奪取食物」，但他們卻製造政治內宣，要人們相信獨裁者與平民平等；在1990年代的古巴，人們沒有東西吃，只能把糖摻水喝果腹，但卻傳出當時古巴掌權者卡斯楚（Fidel Alejandro Castro）和人們吃一模一樣的東西，「這怎麼可能！」沙博爾夫斯基說，這正如同喬治・歐威爾（George Orwell）1945年發行的《動物農莊》裡的金句，「所有動物一律平等，但一些動物比其他動物更加平等。」

至於為什麼寫的是廚師，沙博爾夫斯基解釋，在獨裁國家，食物與權力相當接近；越接近獨裁者，就能擁有越多的食物。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的爺爺據說曾是蘇聯領導人列寧（Vladimir Lenin）和史達林的廚師；而現在普亭身邊最有權力的男人、綽號「普亭廚師」的普里戈任（Yevgeny Prigozhin）也是從熱狗攤起家，後來在聖彼得堡開了連鎖的高級餐廳，普亭成為座上賓，普里戈任因擄獲獨裁者的胃，如今成為「瓦格納集團」（Wagner Group）要角，為普亭在俄烏戰爭中招募囚犯當傭兵。

歷史一再驗證，食物與權力的密切關係。

Photo Credit: GettyImages 普里戈任（右）很早就獲普亭（左）重用，在2010年時他向普亭展示聖彼得堡郊外的學校營養午餐工廠。

戰爭改變了什麼？原來思想開明的朋友，竟選擇相信謊言

獨裁者的廚師經常相信獨裁者的政治宣傳和謊言，即使他們離消息來源如此之近，沙博爾夫斯基說，有時候謊言包裝得很好，真的很難理解什麼是真，什麼是假。他說俄羅斯是個很好的例子。

為了寫這本書，沙博爾夫斯基3度前往俄羅斯，對俄羅斯的政治宣傳有透徹的觀察。他說外界的人以為所謂的政治大內宣就是透過電視宣導，但俄羅斯擁有非常巨大的宣傳機器，他們無所不及，有針對左派人士設計的政治宣傳、對右派人士的政治宣傳；他們不只透過電視，而會透過網路、IG，Whatsapp，甚至也有國內的共鳴者協助傳播，「他們無所不用其極，就是要讓這些內容滲透到你這邊。」

大內宣的結果，就是俄羅斯人縱使不喜歡普亭，但卻支持俄羅斯在烏克蘭的「軍事行動」，「普亭不在乎你喜不喜歡他，但他在乎人們支持軍事行動，這就是大內宣的運作——他讓人們可以批評政府、批評領導人，但不反對軍事行動。」

沙博爾夫斯基坦言，他有一些藝術背景的朋友，人很聰明、思想也開明，但他看到這些朋友現在卻支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭：「他們說，如果我們不攻擊烏克蘭，烏克蘭會反攻我們，即使一年過去了烏克蘭並沒有攻擊俄羅斯，也沒有煽動美國對俄羅斯境內發動攻擊。」看昔日好友思想變成如此，「這就是大內宣要找的對象」，沙博爾夫斯基說。

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝

波蘭也有認知作戰嗎？

沙博爾夫斯基表示，據他觀察，波蘭目前還沒有明顯的認知作戰，但克林姆林宮正在支持波蘭一些很小的政黨，他們也不加掩飾有從俄羅斯那邊得到金援，這些政黨雖然無法在國會佔有一席之地，只有大概1％的支持率，但他們聲量不小。

沙博爾夫斯基說，波蘭現在境內有300萬名的烏克蘭難民，許多難民目前是借住在波蘭人家裡，沙博爾夫斯基去年也在家裡接待了20多名烏克蘭難民，「戰爭很長，未來可能會更長，波蘭境內有這樣俄國資助的政黨，他們希望有天人們會對戰爭厭倦，產生『這不是我們的戰爭』的想法。」

雖然台灣距離俄烏很遠，沙博爾夫斯基也強調，「這不只是烏克蘭的戰爭，也是波蘭的戰爭、台灣的戰爭」，俄羅斯和中國關係密切，如果烏克蘭在這場戰爭中獲勝，對於台灣會是好事：「中國想入侵台灣，看到烏克蘭發生的事，他們也會三思而後行。」