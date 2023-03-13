《消逝的韓光》：絢爛鏡頭照不到過勞死角，收視率神話背後不為人知的血淚故事
我們想讓你知道的是
在外表光鮮亮麗的影視產業之下，支撐這些作品如期產出的，是影視工作者一個個搶天光的早晨，與導演喊著「再來一顆」的黑夜，他們必須同時兼顧品質與死線，導致最後時常陷入自我剝削的困境。
文：孫友聯（台灣勞工陣線秘書長）
近年來，韓國影視產業風靡全球，不僅讓韓國一舉躍升為全球影視和流行音樂重鎮，更形成一股強勁的「韓流」，帶動包括服飾、飲食、美容化妝品、學習韓語，以及旅遊觀光產業發展。
尤其是口碑俱佳劇情又往往充滿唯美浪漫的韓國連續劇，只要一推出必引領話題，無論在國內或國外都能「收視率長紅」。然而，鎂光燈照得到地方總是光鮮亮麗，但那光線穿不透的陰暗死角，卻是一群為數不少的影視產業幕後勞工，不眠不休在極差的血汗勞動環境中。
無疑，成就一個又一個上億產值的收視率神話，卻有許多不為人知的心酸血淚故事。
《消逝的韓光：低薪、過勞、霸凌，揭發華麗韓劇幕後的血汗與悲鳴》，是一本記錄、探討知名韓劇《獨酒男女》，年僅28歲助理導演殞落故事的一本書。
作者是當事人的弟弟李韓率，在事發後鍥而不捨追求真相，為揭露影視產業鏡頭照不到的陰暗死角，成立「韓光媒體勞動人權中心」，致力改善韓國連續劇產業中不合理的工作條件，包括設立「媒體申冤鼓」平台供從業人員舉發，並實質到現場進行調查，以及研擬解決方案，透過有組織行動改善韓國連續劇產業血汗勞動條件的陳疴。
而故事主角李韓光，就是在極度血汗過勞，又充滿職場霸凌的工作環境中，選擇以自殺結束生命。根據家人、同事的控訴，以及事發後六個月完成的一份調查報告，他不只長期在高壓環境下工作，從通訊紀錄推估工時，生前工作時曾一度在55天內僅休假兩天。
工作嚴重超時外，因為各項的潛規則和影視圈不當的職場文化，並且經常遭受無理的言語霸凌、職權暴力等身心之不法侵害，最終導致悲劇的發生。
無疑，這是個典型的「過勞職災」和「職場霸凌」，在雇主長期違反勞動法工時規定，而又因工作異常負荷及承受高壓環境，最終成為壓垮駱駝的最後一根稻草。
製作公司嚴重違法侵害勞工權益，又在事發後死不認錯把所有責任推給當事人的態度被揭露後，引起社會各界輿論撻伐，同時也讓該部熱劇蒙上陰影，雖然最終迫使公司高層道歉，並承諾會改善電視劇業界的製作環境。
但這個被揭露的個案其實只是韓國影視界血汗勞動冰山的一角，近年來陸續傳出韓國演藝人員輕生的新聞，亦突顯了這個產業，無論是光鮮亮麗的台前，還是幕後鏡頭照不到的血汗，都有很大的改進空間。
媒體勞動人權中心
透過「韓光媒體勞動人權中心」不斷的倡議，成功的引起影視圖青年勞動者的共鳴，畢竟低薪與不安全的連續劇現場勞動環境，正是這群懷抱影視製作夢想青年們的勞動現場寫照。嘗試透過組織青年聯合工會，並成立「TVN新人副導死亡事件對策委員會」，進而使得家屬得到公司的正式道歉。
此外，人權中心亦研究國外連續劇製作勞動條件保護的案例，希望根本上透過制度解決韓國惡名昭彰的連續劇勞動現場，其中包括工時及拍攝製作日程安排的改革。
例如，現場的勞動強度取決於播出的集數與尚未播出的預備集數，因此，倘若不從這個根本的拍攝日程著手改革，就難保不會有下一個韓光的殞落，雖然這往往已成為這個產業心照不宣的一種默契。
這本書，完整把一個過勞個案的發生、事後究責，以及各界在預防工作上的努力完整記錄書寫下來，無論是對於國內或國外政策擬定、預防職災，以及改善勞動條件的努力，都是最好的提醒。
而不只是影劇幕後工作人員，近年來韓國演藝人員自殺事件更是層不出窮，更突顯了整個產業高壓又極不友善的職場環境，應破釜沈舟改革的決心。
台劇劇組人員勞動環境
回到台灣，近年來也發生數件影劇劇組人員職災死亡的個案，讓許多人開始注意台劇組的勞動條件問題，甚至有演員以罷演的方式表達抗議。
根據勞動部勞動安全及研究所影視從業人員的職業災害預防研究，影視相關產業申請勞工保險職災給付以交通事故占比最多，其次為墜落及滾落，再者為跌倒、被刺、割、擦傷。
同時也發現影視業平均工時偏高，每天超過10小時工作時間者約占8成，薪資卻相對的偏低，顯見國內台劇劇組人員的勞動環境也必須要受重視，並加以改善。
而第57屆金鐘獎頒獎典禮才隆重結束，其中演員吳慷仁在頒發「戲劇節目燈光獎」時的引言：「⋯⋯我們作為演員比較光鮮亮麗，但真正要保護人才是接下來要頒發的專業工作人員，讓他們睡好、吃飽，很重要。」
希望這樣的提醒，也能夠讓劇組人員的勞動條件得到改善，但正本清源之道，還是組織工會並透過集體協商的方式，改變整個產業文化，讓每一個人的工作都得到安全又被尊重的工作環境。
延伸閱讀
- 紀錄片工會的組織想像團結──兼談影視產業中的青年勞動者
- 《消逝的韓光》：韓國影視產業的壓榨，超時勞動卻領超低薪資
- 《初擁》落溪死亡事件引文化部發聲，名導林書宇：「希望這些議題成為基本常識與理念，而非一時關注」
- 用爆肝支撐夢想，《勞基法》之外的影視勞動幕後
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門