《消逝的韓光》：絢爛鏡頭照不到過勞死角，收視率神話背後不為人知的血淚故事

文：孫友聯（台灣勞工陣線秘書長）

近年來，韓國影視產業風靡全球，不僅讓韓國一舉躍升為全球影視和流行音樂重鎮，更形成一股強勁的「韓流」，帶動包括服飾、飲食、美容化妝品、學習韓語，以及旅遊觀光產業發展。

尤其是口碑俱佳劇情又往往充滿唯美浪漫的韓國連續劇，只要一推出必引領話題，無論在國內或國外都能「收視率長紅」。然而，鎂光燈照得到地方總是光鮮亮麗，但那光線穿不透的陰暗死角，卻是一群為數不少的影視產業幕後勞工，不眠不休在極差的血汗勞動環境中。

無疑，成就一個又一個上億產值的收視率神話，卻有許多不為人知的心酸血淚故事。

《消逝的韓光：低薪、過勞、霸凌，揭發華麗韓劇幕後的血汗與悲鳴》，是一本記錄、探討知名韓劇《獨酒男女》，年僅28歲助理導演殞落故事的一本書。

Photo Credit: 《獨酒男女》

作者是當事人的弟弟李韓率，在事發後鍥而不捨追求真相，為揭露影視產業鏡頭照不到的陰暗死角，成立「韓光媒體勞動人權中心」，致力改善韓國連續劇產業中不合理的工作條件，包括設立「媒體申冤鼓」平台供從業人員舉發，並實質到現場進行調查，以及研擬解決方案，透過有組織行動改善韓國連續劇產業血汗勞動條件的陳疴。

而故事主角李韓光，就是在極度血汗過勞，又充滿職場霸凌的工作環境中，選擇以自殺結束生命。根據家人、同事的控訴，以及事發後六個月完成的一份調查報告，他不只長期在高壓環境下工作，從通訊紀錄推估工時，生前工作時曾一度在55天內僅休假兩天。

工作嚴重超時外，因為各項的潛規則和影視圈不當的職場文化，並且經常遭受無理的言語霸凌、職權暴力等身心之不法侵害，最終導致悲劇的發生。

無疑，這是個典型的「過勞職災」和「職場霸凌」，在雇主長期違反勞動法工時規定，而又因工作異常負荷及承受高壓環境，最終成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

製作公司嚴重違法侵害勞工權益，又在事發後死不認錯把所有責任推給當事人的態度被揭露後，引起社會各界輿論撻伐，同時也讓該部熱劇蒙上陰影，雖然最終迫使公司高層道歉，並承諾會改善電視劇業界的製作環境。

但這個被揭露的個案其實只是韓國影視界血汗勞動冰山的一角，近年來陸續傳出韓國演藝人員輕生的新聞，亦突顯了這個產業，無論是光鮮亮麗的台前，還是幕後鏡頭照不到的血汗，都有很大的改進空間。

媒體勞動人權中心

透過「韓光媒體勞動人權中心」不斷的倡議，成功的引起影視圖青年勞動者的共鳴，畢竟低薪與不安全的連續劇現場勞動環境，正是這群懷抱影視製作夢想青年們的勞動現場寫照。嘗試透過組織青年聯合工會，並成立「TVN新人副導死亡事件對策委員會」，進而使得家屬得到公司的正式道歉。

此外，人權中心亦研究國外連續劇製作勞動條件保護的案例，希望根本上透過制度解決韓國惡名昭彰的連續劇勞動現場，其中包括工時及拍攝製作日程安排的改革。

例如，現場的勞動強度取決於播出的集數與尚未播出的預備集數，因此，倘若不從這個根本的拍攝日程著手改革，就難保不會有下一個韓光的殞落，雖然這往往已成為這個產業心照不宣的一種默契。

這本書，完整把一個過勞個案的發生、事後究責，以及各界在預防工作上的努力完整記錄書寫下來，無論是對於國內或國外政策擬定、預防職災，以及改善勞動條件的努力，都是最好的提醒。

而不只是影劇幕後工作人員，近年來韓國演藝人員自殺事件更是層不出窮，更突顯了整個產業高壓又極不友善的職場環境，應破釜沈舟改革的決心。

台劇劇組人員勞動環境

回到台灣，近年來也發生數件影劇劇組人員職災死亡的個案，讓許多人開始注意台劇組的勞動條件問題，甚至有演員以罷演的方式表達抗議。

根據勞動部勞動安全及研究所影視從業人員的職業災害預防研究，影視相關產業申請勞工保險職災給付以交通事故占比最多，其次為墜落及滾落，再者為跌倒、被刺、割、擦傷。

同時也發現影視業平均工時偏高，每天超過10小時工作時間者約占8成，薪資卻相對的偏低，顯見國內台劇劇組人員的勞動環境也必須要受重視，並加以改善。

Photo Credit: 中央社

而第57屆金鐘獎頒獎典禮才隆重結束，其中演員吳慷仁在頒發「戲劇節目燈光獎」時的引言：「⋯⋯我們作為演員比較光鮮亮麗，但真正要保護人才是接下來要頒發的專業工作人員，讓他們睡好、吃飽，很重要。」

希望這樣的提醒，也能夠讓劇組人員的勞動條件得到改善，但正本清源之道，還是組織工會並透過集體協商的方式，改變整個產業文化，讓每一個人的工作都得到安全又被尊重的工作環境。

本文經法扶報報授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航