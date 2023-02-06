隨著ChatGPT、MidJourney、DALL·E等人工智慧高速發展，我們將會是「最後一代」
我們想讓你知道的是
如果三年前有人跟我說，人工智慧將會變得比人類還聰明，那我一定會認為他在胡說。但是隨著ChatGPT、MidJourney、DALL·E等大型類神經網路（Neural Net）的高速發展，現在我也開始擔心了。也許幾年內人工智慧就會變得比人類還聰明，而我們將會是「最後一代」。
一、
如果三年前有人跟我說，人工智慧將會變得比人類還聰明，那我一定會認為他在胡說。但是隨著ChatGPT、MidJourney、DALL·E等大型類神經網路（Neural Net）的高速發展，現在我也開始擔心了。
也許幾年內人工智慧就會變得比人類還聰明，而我們將會是「最後一代」。
二、
類神經網路的運作方式，跟以前傳統的電腦程式很不一樣。傳統的程式，靠的是加減乘除以及邏輯運算，一切都是程式設計師「設計」出來的，所以對於傳統程式的運作原理，程式設計師們自己當然是一清二楚。
但類神經網路是模仿人類大腦而建造的，他的能力是「訓練」出來的，而不是「設計」出來的。所以就像身為老師的人，往往搞不懂自己的學生是怎麼想的一樣，身為類神經網路訓練者的工程師們，往往也搞不懂他們做出來的類神經網路究竟是怎麼運作的。
三、
人腦的思考能力，來自於一些透過突觸（Synapses）互相連結的腦神經元細胞（Neurons）；而人工智慧類神經網路的思考能力，也是來自於一些透過參數（Parameters）互相連結的人造類神經元。
人類在學習的時候，腦神經元的突觸連結方式會發生改變；而人造的類神經網路在學習的時候，參數的數值也會發生改變。
動物的腦，突觸的數量越大，思考學習能力越強；而同樣的，類神經網路的參數越多，思考學習的能力也越強。
四、
早期的類神經網路所包含的類神經元數目，了不起也不過是幾萬個，恐怕比一隻蟑螂的腦神經元數量都還要少。所以早期的類神經網路都只能專注於某種特殊功能，像是下圍棋、幫照片著色，或是將語音轉換成文字等等。
五、
但是近幾年，許多大型的科技公司野心變大了，開始去訓練一些稱作Foundation Models的超大型類神經網路。像是ChatGPT以及DALL·E背後的GPT-3，就是一個擁有1750億參數的超大型的類神經網路 。
而科學家們估計，人腦大約有100兆個突觸。GPT-3 的1750億個參數跟人腦的100兆個突觸相比，還差了500倍左右，所以GPT-3的思考記憶能力，終究還是比不上人腦。
人造的類神經元與類神經網路示意圖：
六、
但是GPT-3所受的訓練跟人腦所受的訓練一樣，已經是多方面的。它閱讀過無數關於天文、地理、歷史、物理、化學、音樂、以及程式設計的網路文章，所以它就像一個精通數十種語言，同時還上過天文、地理、歷史、物理、化學、音樂、程式設計等各種課程的傢伙一樣，什麼都能聊。
七、
科學家們訓練GPT-3的方式，是讓GPT-3大量閱讀各種從網路上蒐集來的文章，然後叫GPT-3寫短文給真人老師批改。
然後科學家們為了省事，又去設計訓練出一個「人工智慧家教」（Reward Model），用他來替代真人，專門幫GPT-3批改作業，進行訓練。
八、
而GPT-3是個好學生，他不會死讀書，他會消化吸收，他會把它學到的知識內化（Internalize），轉化成類神經元上面的參數數值。
ChatGPT很老實，當我們問ChatGPT問題的時候，它並不會臨時抱佛腳，偷偷上網去找資料，它也不會偷看小抄，把預先寫好的答案整段背給我們聽。ChatGPT的回答真的都是「GPT-3自己想的」，「GPT-3自己記得的」。
所以每當有些人埋怨，說ChatGPT的回答往往不盡正確，我都會覺得他們是苛求了。因為GPT-3的年紀還不到一歲，他已經算是個博聞強記的天才兒童了。一般人絕對記不得那麼多的事情。
九、
而更厲害的是，像GPT-3這樣的類神經網路之所以被稱為「Foundation Models」（基礎模型），就是因為創造它們科學家們，把它們類比為受過基礎語文訓練及通識教育的「通才」。
只要我們把GPT-3複製一份，然後對它進行密集的天文學訓練，那它就會變成一個天文學家；只要我們再把GPT-3複製一份，然後再對它進行密集的經濟學訓練，那它就會變成一個經濟學家；只要我們再把GPT-3複製一份，然後再對它進行密集的物理學訓練，那它就會變成一個物理學家。
十、
如果這還不夠讓你覺得驚恐的話，那科技界盛傳，繼GPT-3之後，下一代的GPT-4馬上就會在今年推出了。據說GPT-4的參數數量會是GPT-3的 500 倍，也就是100兆個，跟人腦的突觸數量相當。
很顯然的，GPT-4的設計者就是要做出一個跟人腦腦容量相當的人工腦，一個名副其實的「電腦」。
然後GPT-4絕對不會是人工智慧研究的終點站，接下來很可能會有人腦500倍容量的GPT-5、人腦25萬倍容量的 GPT-6。
十一、
所以順利的話，一年之後，研究所的學生都不用再自己寫論文了，因為論文可以交給GPT-4寫，而且寫的絕對比大部分的研究生都好。
同樣的，大學的教授們也不用再浪費時間上課、指導論文了，因為反正學生的作業跟論文都是GPT-4寫的，教授們不如把GPT-4複製一份，直接去教GPT-4做研究、寫論文。
然後教授們訓練出來的GPT-4、GPT-5、GPT-6會越來越厲害，厲害到他們青出於藍，總有一天會比當初訓練出他們的教授們還厲害，可以自己做研究、自己訓練下一代的GPT-7 、而且去跟 Google、百度訓練出來的類神經網路進行學術討論了。
十二、
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。