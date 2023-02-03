王鴻薇稱將提案調降卸任正副總統禮遇金，陳建仁回應：尊重審議結果
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立委王鴻薇今（3）日召開記者會，向行政院長陳建仁喊話，表示對方從2016年擔任副總統職位時，就曾於年金改革提及下調「卸任正副總統的禮遇金」金額，但時至今日仍未有動作，王鴻薇表示將會成全陳院長，在本會期提案修法，將正副元首禮遇金調降為7萬5000元。
（中央社）國民黨立委王鴻薇今（3）日召開記者會表示，將於本會期提案修法，調降卸任總統副總統禮遇金；她也向行政院長陳建仁隔空喊話，盼陳建仁兌現過去承諾，支持讓卸任正副元首每月禮遇金一併調降為7萬5000元。
被問到調降卸任總統副總統禮遇金的修法主張，也會連帶影響國民黨籍卸任總統馬英九，王鴻薇在記者會上回應說，這是她的修法主張，一體適用。
目前規定卸任正副元首按月禮遇金分別為新台幣25萬元、18萬元，王鴻薇今天於立法院召開記者會，指陳建仁之前在年金改革時，為了安撫軍公教，曾在電視節目中提及支持以後禮遇條例就是領一般公務員的退休金就好，大約是7萬5000元。
王鴻薇也表示，民進黨立委在2017年也有相關提案，當時民進黨立委主張修法，調降卸任總統副總統按月禮遇金額均為8萬元，當時民進黨立委還說，「卸任總統、副總統又不只有禮遇金，還有事務費用，但都卸任了還需要辦什麼公？卸任總統公辦得愈少愈好，錢一多就會作怪。」但民進黨立委的提案，後來沒有下文。
她說，現在陳建仁上任閣揆，過去對軍公教及全民的承諾，可真的要說到做到。
王鴻薇表示，將於本會期提出《卸任總統副總統禮遇條例》第2條及第3條條文修正草案，調降卸任總統副總統按月禮遇金額均為7萬5000元；她呼籲陳建仁實現承諾，說到做到，給社會示範作用，也請民進黨立委一起支持，盡快讓法案付諸實行。
對於王鴻薇的動作，民進黨立委郭國文今天回應媒體詢問時說，「王鴻薇一直要把陳建仁打成是一個愛錢的人，這是對陳建仁人格的一大誣衊」。
陳建仁擔任行政院長已經放棄了卸任副總統的禮遇，更何況陳建仁過去擔任中研院院士的每月薪資是高達49萬元，對照擔任行政院長的每月薪資32萬元，相差10幾萬元之多。
聽聞郭國文的說法，王鴻薇回應，立委有修法的提案權，如果郭國文對她有任何質疑，他也可以提案修法，她會予以尊重；甚至如果民進黨立委也提出砍卸任總統副總統禮遇金的修法提案，她願意連署支持。
據《三立新聞網》報導，陳建仁於今前往高雄參加朝友工業公司暨螺絲螺帽產業座談會，在媒體聯訪時回應王鴻薇提案，表示台灣是法治國家，「卸任總統副總統禮遇金」的修正案若通過立法院的審議，就會尊重最終結果。
《ETtoday新聞雲》報導，國民黨立法院黨團總召曾銘宗也針對前總統馬英九領取卸任禮遇金發表看法，他認為禮遇金是通過立法通過的法律，行之多年，不過若要修正，只要立法院及社會大眾有共識，國民黨就會支持。
卸任正副總統不僅每個月分別獲得25萬元、18萬元禮遇金，每年還提供各項事務補助。
卸任總統第一年有800萬元，第二年遞減為700萬元，第三年600萬元，第四年為500萬元，隨後將不再遞減；卸任副總統的補助則分別是400萬元、350萬元、300萬元、250萬元，之後不再遞減。
除了金錢方面的禮遇，正副總統還配有國家安全局的安全護衛，隨時保障其人身安全。
新聞來源
- 王鴻薇：將提案修法 調降卸任總統副總統禮遇金（中央社）
- 王鴻薇要砍卸任「正副總統禮遇金」 陳建仁：若審議通過尊重結果（三立新聞網）
- 調降卸任正副總統禮遇金影響馬英九 國民黨團：社會有共識就支持（ETtoday新聞雲）
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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