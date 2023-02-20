女性手腳「毛茸茸」，為何雄性激素過高會造成毛髮的過度生長？
我們想讓你知道的是
你是否有久治不好的痘痘？ 還是有著比姊妹們來的茂密的毛髮呢？有沒有想到可能是「雄性激素過高（Hyperandrogenism）」的問題呢？接下來我們就要問說，雄性激素為什麼會無緣無故異常變高呢？對於這個問題，我們要先來了解雄性激素是哪裡製造的。
多囊卵巢女孩們，你們是否有久治不癒的痘痘？ 還是有著比姊妹們來的茂密的毛髮呢？有沒有想到可能是「雄性激素過高（Hyperandrogenism）」的問題呢？
接下來我們就要問說，雄性激素為什麼會無緣無故異常變高呢？
對於這個問題，我們要先來了解雄性激素是哪裡製造的。
卵巢中有一種特別的細胞，稱為濾泡鞘細胞（Theca cells），這種細胞在特別的激素LH的刺激之下，會把類固醇們（Choleterol）先轉換成黃體素（Progesterone）再接著轉換成雄性激素（Testosterone），而這個製造雄性激素的過程是經由很多基因在背後默默進行調控的，比較有名的包含CYP11A1、CYP17A1等（註一）。
有趣的來了，第一個原因，近期的研究們發現說，在多囊卵巢女孩們身上，以上兩個基因之一的CYP17A1被發現因為「過度表現」，而讓黃體素轉換成雄性激素的比例增加。
除此之外，近年越趨盛行的基因檢測工具「全基因組分析」（GWAS，一種能把人體23對染色體的基因們全部定序的神奇玩意兒），能找到一個疾病背後可能潛藏的多基因問題，已經被用來分析像是常見的糖尿病、高血壓到底跟多少基因們相關。
而第二個原因呢，也就是跟我們過去曾提及過，多囊性卵巢症候群是一種多基因遺傳的疾病，也被很多研究用「全基因組分析」這個工具進行分析，在這一篇研究中（註2）他們發現若是DENND1A這個基因有變異的話（下圖），也會改變細胞內的訊息傳遞，讓濾泡鞘細胞製造雄性激素的表現增加。
其實各項研究中羅列出來的基因們很多，我們不可能單靠檢查其中一兩種就定義有雄性激素過高的問題，一定是全部都需檢察來做綜合判斷。
第三個原因呢，則是跟多囊卵巢中鼎鼎大名的胰島素阻抗性有關，因為胰島素的功能在此類病人中變得較差，所以需要分泌更多胰島素才能有一樣的效果。
這就會導致所謂的「高胰島素血症（Hyperinsulinemia）」，而高胰島素血症會導致肝臟分泌的一種「性荷爾蒙結合蛋白」下降。這種蛋白的功能是類似運輸車，載著雄性激素跟雌性性素在血液中遊走，而這些被載送的性荷爾蒙是不具功能的，所以當這類蛋白在多囊卵巢女孩中的分泌量下降時，也代表「有功能的雄性激素」增加了，造成雄性激素過高等的臨床表現。
除了以上的三大原因之外，還有別的？
雖然卵巢是製造雄性激素的源頭，也有另外一部份的雄性激素製造是來自腎上腺，有一篇研究中（註3）提到，在育齡女性中有20－30％的女性是因為腎上腺的異常導致雄性激素製造增加，不過這個腎上腺異常背後是否還有其他的基因在偷偷操控著，就仍需要未來更多研究來跟我們說了。
為何雄性激素過高會造成毛髮的過度生長？
最後，為何雄性激素過高會造成毛髮的過度生長呢？
一開始我們先來聊聊，其實毛囊的生長是有分成三個階段的
- 生長期（Anagen） : 不同部位的毛囊生長期不同，頭皮為2－6年；手臂為6－12週
- 衰退期（Catagen） : 生長期完成之後，毛囊開始進行細胞凋亡，進而衰退。
- 休止期（Telegen） : 處於休止期的毛囊將會開始慢慢自動脫落。
在毛囊之中，其實是會受到雄性激素的刺激的，而這裡主要作用的雄性激素有兩種：
- 睪固酮（Testosterone）
- 二氫睪酮（DHT）
毛囊中的雄性激素受體（Androgen receptor）在這兩種雄性激素的作用下，開始大量製造一種叫做ODC（Ornithine decarboxylase）的輔酶，這種輔酶會再接著刺激多胺（Polyamine）的生成，也就是包含兩個或以上的胺基酸組合而成的有機化合物，這些多胺除了是陽離子之外，更是細胞生長中不可或缺的原料。
以上提到的ODC會大量表現在處於「生長期（Anagen」的毛囊中，而在進入衰退期時ODC的表現也會大量下降（註4），而其實毛髮的生長也只是ODC催化下其中一種大量生長的產物而已，只是因為在毛囊中受到雄性激素的作用比較大而已。
以評分標準而言，我們會利用Modified Ferriman-Gallwey評分系統來評分，若是結果大於六分，就確定是有多毛的現象了喔！
所以不只多囊卵巢女孩，若是一般女性在臨床上看到自己手臂、大小腿上一片毛茸茸的，就要想一想是否是雄性激素太高在作怪。
註釋
- Ovarian Follicular Theca Cell Recruitment, Differentiation, and Impact on Fertility: 2017 Update
- Functional Genomics of PCOS: From GWAS to Molecular Mechanisms
- The adrenal and polycystic ovary syndrome
- Dynamic expression of ornithine decarboxylase in hair growth
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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