女性手腳「毛茸茸」，為何雄性激素過高會造成毛髮的過度生長？

多囊卵巢女孩們，你們是否有久治不癒的痘痘？ 還是有著比姊妹們來的茂密的毛髮呢？有沒有想到可能是「雄性激素過高（Hyperandrogenism）」的問題呢？

接下來我們就要問說，雄性激素為什麼會無緣無故異常變高呢？

對於這個問題，我們要先來了解雄性激素是哪裡製造的。

卵巢中有一種特別的細胞，稱為濾泡鞘細胞（Theca cells），這種細胞在特別的激素LH的刺激之下，會把類固醇們（Choleterol）先轉換成黃體素（Progesterone）再接著轉換成雄性激素（Testosterone），而這個製造雄性激素的過程是經由很多基因在背後默默進行調控的，比較有名的包含CYP11A1、CYP17A1等（註一）。

有趣的來了，第一個原因，近期的研究們發現說，在多囊卵巢女孩們身上，以上兩個基因之一的CYP17A1被發現因為「過度表現」，而讓黃體素轉換成雄性激素的比例增加。

除此之外，近年越趨盛行的基因檢測工具「全基因組分析」（GWAS，一種能把人體23對染色體的基因們全部定序的神奇玩意兒），能找到一個疾病背後可能潛藏的多基因問題，已經被用來分析像是常見的糖尿病、高血壓到底跟多少基因們相關。

而第二個原因呢，也就是跟我們過去曾提及過，多囊性卵巢症候群是一種多基因遺傳的疾病，也被很多研究用「全基因組分析」這個工具進行分析，在這一篇研究中（註2）他們發現若是DENND1A這個基因有變異的話（下圖），也會改變細胞內的訊息傳遞，讓濾泡鞘細胞製造雄性激素的表現增加。

其實各項研究中羅列出來的基因們很多，我們不可能單靠檢查其中一兩種就定義有雄性激素過高的問題，一定是全部都需檢察來做綜合判斷。

第三個原因呢，則是跟多囊卵巢中鼎鼎大名的胰島素阻抗性有關，因為胰島素的功能在此類病人中變得較差，所以需要分泌更多胰島素才能有一樣的效果。

這就會導致所謂的「高胰島素血症（Hyperinsulinemia）」，而高胰島素血症會導致肝臟分泌的一種「性荷爾蒙結合蛋白」下降。這種蛋白的功能是類似運輸車，載著雄性激素跟雌性性素在血液中遊走，而這些被載送的性荷爾蒙是不具功能的，所以當這類蛋白在多囊卵巢女孩中的分泌量下降時，也代表「有功能的雄性激素」增加了，造成雄性激素過高等的臨床表現。

除了以上的三大原因之外，還有別的？

雖然卵巢是製造雄性激素的源頭，也有另外一部份的雄性激素製造是來自腎上腺，有一篇研究中（註3）提到，在育齡女性中有20－30％的女性是因為腎上腺的異常導致雄性激素製造增加，不過這個腎上腺異常背後是否還有其他的基因在偷偷操控著，就仍需要未來更多研究來跟我們說了。

為何雄性激素過高會造成毛髮的過度生長？

最後，為何雄性激素過高會造成毛髮的過度生長呢？

一開始我們先來聊聊，其實毛囊的生長是有分成三個階段的

生長期（Anagen） : 不同部位的毛囊生長期不同，頭皮為2－6年；手臂為6－12週 衰退期（Catagen） : 生長期完成之後，毛囊開始進行細胞凋亡，進而衰退。 休止期（Telegen） : 處於休止期的毛囊將會開始慢慢自動脫落。

在毛囊之中，其實是會受到雄性激素的刺激的，而這裡主要作用的雄性激素有兩種：

睪固酮（Testosterone） 二氫睪酮（DHT）

毛囊中的雄性激素受體（Androgen receptor）在這兩種雄性激素的作用下，開始大量製造一種叫做ODC（Ornithine decarboxylase）的輔酶，這種輔酶會再接著刺激多胺（Polyamine）的生成，也就是包含兩個或以上的胺基酸組合而成的有機化合物，這些多胺除了是陽離子之外，更是細胞生長中不可或缺的原料。

以上提到的ODC會大量表現在處於「生長期（Anagen」的毛囊中，而在進入衰退期時ODC的表現也會大量下降（註4），而其實毛髮的生長也只是ODC催化下其中一種大量生長的產物而已，只是因為在毛囊中受到雄性激素的作用比較大而已。

以評分標準而言，我們會利用Modified Ferriman-Gallwey評分系統來評分，若是結果大於六分，就確定是有多毛的現象了喔！

所以不只多囊卵巢女孩，若是一般女性在臨床上看到自己手臂、大小腿上一片毛茸茸的，就要想一想是否是雄性激素太高在作怪。

註釋

Ovarian Follicular Theca Cell Recruitment, Differentiation, and Impact on Fertility: 2017 Update Functional Genomics of PCOS: From GWAS to Molecular Mechanisms The adrenal and polycystic ovary syndrome Dynamic expression of ornithine decarboxylase in hair growth

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航