2023/02/03,
印太

著眼與中國競爭，印度國防預算大增13％

著眼與中國競爭，印度國防預算大增13％
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印度財政部長希塔拉曼在國會宣佈預算時表示，印度政府國防開支將增至730億美元，增幅為13％；軍事裝備的國內採購將增加10個百分點，達到68％。

文：德國之聲中文網（法新社）

印度週三（2月1日）宣佈將其年度國防預算提高13％，以應對日益強硬的地緣政治競爭對手中國，兩國在邊界地區關係緊張，過去曾多次爆發衝突。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，印度是世界第三大軍費開支國。印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在國會宣佈預算時表示，印度政府國防開支將增至730億美元，增幅為13％。

印中兩國是全球人口最多的國家，因為邊界、貿易及科技等爭端而關係緊張。自從2020年在邊界拉達克地區（Ladakh）與中國爆發軍事衝突以後，印度一直試圖與中國的供應鏈脫鉤。

印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府一直在加強軍隊建設，包括其邊境防禦和軍備工業，擁有自己的核動力潛艇，並在去（2022）年推出了第一艘國產航母。

印度的大部分武器進口仍依賴於長期合作夥伴俄羅斯，其他供應商包括美國、法國和以色列。希塔拉曼告訴國會，政府致力於促進軍事裝備的自力更生。她說，這方面的國內採購將增加10個百分點，達到68％。

國防部長辛格（Rajnath Singh）在推特上說，國防撥款佔政府總預算的13％以上。

印度與美國、日本及澳洲共同組建了「四方安全對話」（Quad）聯盟。該團體日益擔憂中國的軍事及經濟影響力。

今年1月，印度與日本進行了首次聯合戰鬥機演習。這兩個中國的鄰國強化國防和安全方面的合作關係。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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