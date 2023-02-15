2023/02/15,
心理

《給自己一個擁抱，給希望一點時間》：時間證明，憂鬱症替我想像出來的那些事都是謬論

《給自己一個擁抱，給希望一點時間》：時間證明，憂鬱症替我想像出來的那些事都是謬論
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

因為我不了解自己怎麼會陷入有自殺傾向的憂鬱症，所以我也想像自己永遠找不到出路。我24歲時，相信自己永遠活不到25歲生日。但現在我45歲了，我還在這裡，寫著這段文字。憂鬱會騙人。雖然那些感受都是真實的，但它誘使我們相信的那些是事，絕對不是真實的。

文：麥特．海格

山谷

當你心情低落的時候，要記得，當下這些心情所激起的想法，並不是外在客觀的現實。比方說，我24歲時，相信自己永遠活不到25歲生日。但現在我45歲了，我還在這裡，寫著這段文字。憂鬱會騙人。雖然那些感受都是真實的，但它誘使我們相信的那些是事，絕對不是真實的。

因為我不了解自己怎麼會陷入有自殺傾向的憂鬱症，所以我也想像自己永遠找不到出路。我還不明白世上有一樣東西大過憂鬱症，那就是時間，時間會推翻憂鬱說的謊。時間向我證明，憂鬱症替我想像出來的那些事都是謬論，而非預言。

這不代表時間能化解所有心理疾患，而是代表我們對待自己心境的態度和應對方法是會改變的。

談到心理健康時，人們總會形容有高峰和低谷。這些地形的比喻很有道理。你在人生中絕對感受過陡然往下墜和奮力往上爬，但請別忘記，谷底看到的從來不會是最清晰的風景，為了重新爬上來，有時候你只需要繼續向前走。

總和

我們永遠大於我們感受到的痛苦。痛苦不是全部，當你說「我很痛苦」時，句子裡有痛苦也有我，但「我」永遠比痛苦來得大，因為即使沒有了痛苦，我也還是存在。我會繼續活下去，感受其他事物。

以前的我無法理解這個道理。我曾經以為，我就是痛苦。我以前以為，憂鬱就等於我這個人。我稱自己是憂鬱者，我很少說「我患了憂鬱症」或「我正在經歷憂鬱症」，因為我想像憂鬱症是我這個人的總和。

問題出在於我當時對事物的看法非常極端，我認為人不是健康就是生病，不是神智正常就是精神錯亂。因此當我被診斷出憂鬱症以後，我馬上覺得自己無路可逃，再也回不到我熟知的世界。

我的確再也回不去。我往前走了。因為這是必然會生生的是，無論有沒有嘗試，透過時間推移，透過單純地活著，我們都會往前走，經驗也會隨之慢慢改變。我明白了事情不見得總是非一即二，有時可能兩者兼具，兩者並存。

而我們一旦察覺自己內心有偌大的空間，我們也會產生新的觀點。痛苦或許是個討厭鬼，但它也讓我們看到自己內心的空間有多大。甚至還能拓寬這個空間，讓我們在未來的某個時刻，能夠感受到等量的喜悅和希望、愛和滿足。

所以，別忘了隨時意識到我們自身的廣大。我們內心的空間，我們內心充滿多種多樣的可能。

書籍介紹

本文摘錄自《給自己一個擁抱，給希望一點時間》，天下雜誌出版

作者：麥特．海格
譯者：韓絜光
繪者：Dinner Illustration

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拼命努力，有些事還是超出我們掌控。再怎麼堅強，也會需要被理解、被安慰。在這個充滿壓力與挫折的世界，給自己一個擁抱，對自己說一聲，沒關係。

紐約時報、週日泰晤士報暢銷書
亞馬遜書店編輯精選、華爾街日報年度最療癒書
Netflix影集《柏捷頓家族》演員強納森・貝利最愛的書
《活著的理由》《午夜圖書館》英國百萬暢銷作家麥特・海格最暖新作
★繁體中文版獨家收錄作者致台灣讀者的手寫信★

「書中的文字就像冬日裡的一杯熱可可。」──倫敦《Metro》報

暢銷作家麥特．海格曾走過憂鬱的低谷，並將這趟歷程寫成了自傳《活著的理由》，獲得全球讀者廣大迴響。他從自己克服低潮的經歷中，發現了一個奇妙的矛盾：我們往往是在最低谷的時刻，得到最清晰、最療癒的人生教訓。
這本書，就是麥特的自我療癒計畫，他把生活中遇到的快樂時光、得到的珍貴體悟，都收藏起來，帶在身邊，給未來無可避免會碰到難關的自己。

書中除了麥特的日常思考、激勵他的隻字片語，還收錄許多鮮為人知卻無比振奮人心的真實故事，麥特甚至不藏私地公開他最愛的療癒電影、歌單，以及食譜。一百多篇文章之中，有一個清晰的共同主題──處境再困難，我們永遠能懷抱希望。黑暗中，即使是最微小破碎的光也顯得閃耀，能夠吸引我們注意，甚至引領我們回家。

立體書封300dpi_(2)
Photo Credit: 天下雜誌

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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