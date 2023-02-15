《給自己一個擁抱，給希望一點時間》：時間證明，憂鬱症替我想像出來的那些事都是謬論
我們想讓你知道的是
因為我不了解自己怎麼會陷入有自殺傾向的憂鬱症，所以我也想像自己永遠找不到出路。我24歲時，相信自己永遠活不到25歲生日。但現在我45歲了，我還在這裡，寫著這段文字。憂鬱會騙人。雖然那些感受都是真實的，但它誘使我們相信的那些是事，絕對不是真實的。
文：麥特．海格
山谷
當你心情低落的時候，要記得，當下這些心情所激起的想法，並不是外在客觀的現實。比方說，我24歲時，相信自己永遠活不到25歲生日。但現在我45歲了，我還在這裡，寫著這段文字。憂鬱會騙人。雖然那些感受都是真實的，但它誘使我們相信的那些是事，絕對不是真實的。
因為我不了解自己怎麼會陷入有自殺傾向的憂鬱症，所以我也想像自己永遠找不到出路。我還不明白世上有一樣東西大過憂鬱症，那就是時間，時間會推翻憂鬱說的謊。時間向我證明，憂鬱症替我想像出來的那些事都是謬論，而非預言。
這不代表時間能化解所有心理疾患，而是代表我們對待自己心境的態度和應對方法是會改變的。
談到心理健康時，人們總會形容有高峰和低谷。這些地形的比喻很有道理。你在人生中絕對感受過陡然往下墜和奮力往上爬，但請別忘記，谷底看到的從來不會是最清晰的風景，為了重新爬上來，有時候你只需要繼續向前走。
總和
我們永遠大於我們感受到的痛苦。痛苦不是全部，當你說「我很痛苦」時，句子裡有痛苦也有我，但「我」永遠比痛苦來得大，因為即使沒有了痛苦，我也還是存在。我會繼續活下去，感受其他事物。
以前的我無法理解這個道理。我曾經以為，我就是痛苦。我以前以為，憂鬱就等於我這個人。我稱自己是憂鬱者，我很少說「我患了憂鬱症」或「我正在經歷憂鬱症」，因為我想像憂鬱症是我這個人的總和。
問題出在於我當時對事物的看法非常極端，我認為人不是健康就是生病，不是神智正常就是精神錯亂。因此當我被診斷出憂鬱症以後，我馬上覺得自己無路可逃，再也回不到我熟知的世界。
我的確再也回不去。我往前走了。因為這是必然會生生的是，無論有沒有嘗試，透過時間推移，透過單純地活著，我們都會往前走，經驗也會隨之慢慢改變。我明白了事情不見得總是非一即二，有時可能兩者兼具，兩者並存。
而我們一旦察覺自己內心有偌大的空間，我們也會產生新的觀點。痛苦或許是個討厭鬼，但它也讓我們看到自己內心的空間有多大。甚至還能拓寬這個空間，讓我們在未來的某個時刻，能夠感受到等量的喜悅和希望、愛和滿足。
所以，別忘了隨時意識到我們自身的廣大。我們內心的空間，我們內心充滿多種多樣的可能。
書籍介紹
本文摘錄自《給自己一個擁抱，給希望一點時間》，天下雜誌出版
作者：麥特．海格
譯者：韓絜光
繪者：Dinner Illustration
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拼命努力，有些事還是超出我們掌控。再怎麼堅強，也會需要被理解、被安慰。在這個充滿壓力與挫折的世界，給自己一個擁抱，對自己說一聲，沒關係。
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「書中的文字就像冬日裡的一杯熱可可。」──倫敦《Metro》報
暢銷作家麥特．海格曾走過憂鬱的低谷，並將這趟歷程寫成了自傳《活著的理由》，獲得全球讀者廣大迴響。他從自己克服低潮的經歷中，發現了一個奇妙的矛盾：我們往往是在最低谷的時刻，得到最清晰、最療癒的人生教訓。
這本書，就是麥特的自我療癒計畫，他把生活中遇到的快樂時光、得到的珍貴體悟，都收藏起來，帶在身邊，給未來無可避免會碰到難關的自己。
書中除了麥特的日常思考、激勵他的隻字片語，還收錄許多鮮為人知卻無比振奮人心的真實故事，麥特甚至不藏私地公開他最愛的療癒電影、歌單，以及食譜。一百多篇文章之中，有一個清晰的共同主題──處境再困難，我們永遠能懷抱希望。黑暗中，即使是最微小破碎的光也顯得閃耀，能夠吸引我們注意，甚至引領我們回家。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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