林書豪再掀台籃熱潮！相比隔壁棚的魔獸，這次除了救票房能否救球隊？

我們想讓你知道的是
繼魔獸霍華德季初高調來台帶起籃球旋風後，如今，林書豪加盟鋼鐵人的新聞同樣引發話題，等到他正是披掛上陣，想必又會掀起一波熱潮。只是隔壁棚有魔獸的前車之鑑，在球隊體質差，沒辦法一人救全隊的情況下，林書豪會不會也跟著鋼鐵人向下沉淪呢？
農曆春節期間，台灣籃壇最受矚目的新聞，莫過於林書豪轉戰P. LEAGUE+（以下簡稱PLG）高雄17直播鋼鐵人的消息。兩造攜手合作似乎有些令人驚喜，卻也不算超乎外界預期。
早在季初林書豪身披廣州龍獅戰袍期間，就已流出他可能加入鋼鐵人的誹聞，去年底林書豪離開CBA後，傳言更是甚囂塵上，不過球團一再嚴正否認，因此林書豪加盟一事，始終停留在謠言階段。
直到農曆大年初五，鋼鐵人官方正式發出公告，才終於確認林書豪帶槍投靠。
「平衡台灣南北籃球發展」真是吸引林書豪加盟的主因？
自林書豪與廣州龍獅協議分道揚鑣的那一刻起，他的動向便受到各界關注，據說不少球隊都向他遞出橄欖枝，其中又以鋼鐵人和新北國王被視為最強力的角逐者。由於國王是他弟弟林書緯所效力的球隊，被當作林書豪爭奪戰的領先者合情合理，但最終脫穎而出的竟是鋼鐵人，箇中原因有些耐人尋味。
畢竟合約的金額從來不是他所考量的重點，目前戰績2勝14敗、身為聯盟爐主的鋼鐵人，爭冠機會也相當渺茫，無論加入哪支球隊，他都會是球隊核心，發揮空間並無差異。從種種條件看來，鋼鐵人並無格外突出的優勢，究竟為何能獲林書豪青睞？
根據鋼鐵人總經理高景炎先生表示，林書豪選擇位於高雄的鋼鐵人有一大原因，代表林書豪十分認同球團的「大南方計畫」，在台灣長期籃球比賽、表演等一切資源大多集中於北部的情況下，他期望能貢獻一己之力來平衡南北失衡的情況。
簡言之，林書豪選擇鋼鐵人作為新東家的原因，是為了平衡台灣籃壇發展。然而，光憑這般理由使鋼鐵人從搶人大戰中脫穎而出，實在有些不可思議。
首先，林書豪身為職業運動員，首要考量的簽約條件應為自身利益，例如薪資、爭冠機會、發揮空間。但「平衡台灣南北籃球發展」屬於利他性較強的因素，對他個人並無直接助益，對一向熱衷公益的林書豪而言，頂多只是吸引他的次要條件，可能是促使他加盟鋼鐵人的原因之一，但應該不是決定性的關鍵因素。
再者，林書豪一直以來的夢想都是和弟弟並肩作戰。光憑「平衡台灣南北籃球發展」，就足以打動林書豪，使他暫時放下期待已久的兄弟籃球，恐怕有些難以置信。合理的推測是鋼鐵人應該有拿出更多的誘因，才說服林書豪。然而，包含林書豪的薪資以及商議過程，鋼鐵人皆未對外公開，外界難以得知箇中奧秘。
姑且不論這是否真為林書豪加入鋼鐵人的主要原因，值得進一步討論的是，他的加盟真有助於平衡台灣南北籃球發展？
冰凍三尺非一日之寒，台灣區域籃球發展失衡的問題早已根深蒂固，甚至可以說除了北部以外，台灣其他地區的籃球發展都嚴重落後。發展失衡的主因在於資源分配不均，北部地區長期得到更好的挹注。籃壇面臨如此病灶，應去尋求主導資源分配的當權者或有關單位討論協調。林書豪區區一介球員，何德何能參與資源分配決策？
說句難聽的，台灣籃球區域發展失衡的國內議題，如果連土生土長的台灣人都感到無能為力，期待從美國來台的林書豪找出解方，實在是不切實際的奢求。
倘若超級球星的加入，真能立刻改善職業球隊所在地的籃球發展，那麼Dwight Howard披上T1 League桃園永豐雲豹戰袍，至今已將近三個月，為何沒見到立竿見影的效果？可見林書豪加入鋼鐵人得以平衡台灣區域籃球發展，根本是個假議題。
林書豪加盟對PLG與鋼鐵人的影響？
台灣兩大職業聯盟相繼成立，PLG與T1之間的競爭，早已不是秘密。具有先進者優勢的PLG，一路以來保持領先優勢，直到去年11月雲豹延攬Howard入隊，T1的關注度和聲量才逐漸迎頭趕上。
如今林書豪空降鋼鐵人，加上先前魔獸的無預警輪休爭議事件，以及Howard個人乘坐高鐵行為不當的負面新聞，此消彼漲下，PLG或許可以把握良機再創高峰。
至於對鋼鐵人，林書豪同樣能夠帶來正面效益。除了直觀地充實球隊最欠缺的後場戰力，還能帶動球隊人氣上漲。由於戰績敬陪末座，導致鋼鐵人本季票房不佳，平均進場觀眾人數同樣位居聯盟後段班。甚至1月初交手桃園璞園領航猿的主場賽事，僅1283人進場觀賽，寫下PLG創立以來單場新低。
然而，在林書豪入隊後，鋼鐵人有望在一夕之間，從票房毒藥變仙丹。身為台灣家喻戶曉的球星，林書豪的吸票能力不容小覷，與當初Howard來台的搶票盛況相比，肯定是有過之而無不及。不僅主場門票售罄可以預期，還有機會外溢至全聯盟，帶動客場門票銷售成長。
再者，鋼鐵人成立至今一再陷入中資疑雲、砸車事件等負面傳聞，多少令球隊的形象打折扣。不過成功爭取到林書豪的加盟，使得外界對鋼鐵人的評價漸趨正面，可望扭轉球隊的形象。
成為救世主之路上，林書豪將面臨的重重試煉
林書豪投入台灣籃壇，雖然對PLG和鋼鐵人來說，幾乎都是百利而無一害，但對他個人而言，卻可能是艱困挑戰的開端。
比方說，林書豪能否順利融入新任總教練鄭志龍的戰術體系。眾所皆知，鄭志龍教練是台灣少數推崇「普林斯頓（Princeton Offense）」戰術的教練之一。普林斯頓是一套以長人持球策應為主軸，搭配大量空切走位的motion戰術。
普林斯頓的優點在於能使場上五人皆融入進攻，但人人皆必須具備一定的技術水平，而且還要培養出不錯的默契。普林斯頓並沒有一定的公式，球員必須熟記三種基礎的跑位方式，並針對場上情勢靈機應變。與其說普林斯頓是一種戰術，不如說它是一套哲學和觀念。
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。