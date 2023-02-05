林書豪再掀台籃熱潮！相比隔壁棚的魔獸，這次除了救票房能否救球隊？

文：EdotTdot_

農曆春節期間，台灣籃壇最受矚目的新聞，莫過於林書豪轉戰P. LEAGUE+（以下簡稱PLG）高雄17直播鋼鐵人的消息。兩造攜手合作似乎有些令人驚喜，卻也不算超乎外界預期。

早在季初林書豪身披廣州龍獅戰袍期間，就已流出他可能加入鋼鐵人的誹聞，去年底林書豪離開CBA後，傳言更是甚囂塵上，不過球團一再嚴正否認，因此林書豪加盟一事，始終停留在謠言階段。

直到農曆大年初五，鋼鐵人官方正式發出公告，才終於確認林書豪帶槍投靠。

「平衡台灣南北籃球發展」真是吸引林書豪加盟的主因？

自林書豪與廣州龍獅協議分道揚鑣的那一刻起，他的動向便受到各界關注，據說不少球隊都向他遞出橄欖枝，其中又以鋼鐵人和新北國王被視為最強力的角逐者。由於國王是他弟弟林書緯所效力的球隊，被當作林書豪爭奪戰的領先者合情合理，但最終脫穎而出的竟是鋼鐵人，箇中原因有些耐人尋味。

畢竟合約的金額從來不是他所考量的重點，目前戰績2勝14敗、身為聯盟爐主的鋼鐵人，爭冠機會也相當渺茫，無論加入哪支球隊，他都會是球隊核心，發揮空間並無差異。從種種條件看來，鋼鐵人並無格外突出的優勢，究竟為何能獲林書豪青睞？

根據鋼鐵人總經理高景炎先生表示，林書豪選擇位於高雄的鋼鐵人有一大原因，代表林書豪十分認同球團的「大南方計畫」，在台灣長期籃球比賽、表演等一切資源大多集中於北部的情況下，他期望能貢獻一己之力來平衡南北失衡的情況。

簡言之，林書豪選擇鋼鐵人作為新東家的原因，是為了平衡台灣籃壇發展。然而，光憑這般理由使鋼鐵人從搶人大戰中脫穎而出，實在有些不可思議。

首先，林書豪身為職業運動員，首要考量的簽約條件應為自身利益，例如薪資、爭冠機會、發揮空間。但「平衡台灣南北籃球發展」屬於利他性較強的因素，對他個人並無直接助益，對一向熱衷公益的林書豪而言，頂多只是吸引他的次要條件，可能是促使他加盟鋼鐵人的原因之一，但應該不是決定性的關鍵因素。

再者，林書豪一直以來的夢想都是和弟弟並肩作戰。光憑「平衡台灣南北籃球發展」，就足以打動林書豪，使他暫時放下期待已久的兄弟籃球，恐怕有些難以置信。合理的推測是鋼鐵人應該有拿出更多的誘因，才說服林書豪。然而，包含林書豪的薪資以及商議過程，鋼鐵人皆未對外公開，外界難以得知箇中奧秘。

姑且不論這是否真為林書豪加入鋼鐵人的主要原因，值得進一步討論的是，他的加盟真有助於平衡台灣南北籃球發展？

冰凍三尺非一日之寒，台灣區域籃球發展失衡的問題早已根深蒂固，甚至可以說除了北部以外，台灣其他地區的籃球發展都嚴重落後。發展失衡的主因在於資源分配不均，北部地區長期得到更好的挹注。籃壇面臨如此病灶，應去尋求主導資源分配的當權者或有關單位討論協調。林書豪區區一介球員，何德何能參與資源分配決策？

說句難聽的，台灣籃球區域發展失衡的國內議題，如果連土生土長的台灣人都感到無能為力，期待從美國來台的林書豪找出解方，實在是不切實際的奢求。

倘若超級球星的加入，真能立刻改善職業球隊所在地的籃球發展，那麼Dwight Howard披上T1 League桃園永豐雲豹戰袍，至今已將近三個月，為何沒見到立竿見影的效果？可見林書豪加入鋼鐵人得以平衡台灣區域籃球發展，根本是個假議題。

林書豪加盟對PLG與鋼鐵人的影響？

台灣兩大職業聯盟相繼成立，PLG與T1之間的競爭，早已不是秘密。具有先進者優勢的PLG，一路以來保持領先優勢，直到去年11月雲豹延攬Howard入隊，T1的關注度和聲量才逐漸迎頭趕上。

如今林書豪空降鋼鐵人，加上先前魔獸的無預警輪休爭議事件，以及Howard個人乘坐高鐵行為不當的負面新聞，此消彼漲下，PLG或許可以把握良機再創高峰。

至於對鋼鐵人，林書豪同樣能夠帶來正面效益。除了直觀地充實球隊最欠缺的後場戰力，還能帶動球隊人氣上漲。由於戰績敬陪末座，導致鋼鐵人本季票房不佳，平均進場觀眾人數同樣位居聯盟後段班。甚至1月初交手桃園璞園領航猿的主場賽事，僅1283人進場觀賽，寫下PLG創立以來單場新低。

然而，在林書豪入隊後，鋼鐵人有望在一夕之間，從票房毒藥變仙丹。身為台灣家喻戶曉的球星，林書豪的吸票能力不容小覷，與當初Howard來台的搶票盛況相比，肯定是有過之而無不及。不僅主場門票售罄可以預期，還有機會外溢至全聯盟，帶動客場門票銷售成長。

再者，鋼鐵人成立至今一再陷入中資疑雲、砸車事件等負面傳聞，多少令球隊的形象打折扣。不過成功爭取到林書豪的加盟，使得外界對鋼鐵人的評價漸趨正面，可望扭轉球隊的形象。

成為救世主之路上，林書豪將面臨的重重試煉

林書豪投入台灣籃壇，雖然對PLG和鋼鐵人來說，幾乎都是百利而無一害，但對他個人而言，卻可能是艱困挑戰的開端。

比方說，林書豪能否順利融入新任總教練鄭志龍的戰術體系。眾所皆知，鄭志龍教練是台灣少數推崇「普林斯頓（Princeton Offense）」戰術的教練之一。普林斯頓是一套以長人持球策應為主軸，搭配大量空切走位的motion戰術。

普林斯頓的優點在於能使場上五人皆融入進攻，但人人皆必須具備一定的技術水平，而且還要培養出不錯的默契。普林斯頓並沒有一定的公式，球員必須熟記三種基礎的跑位方式，並針對場上情勢靈機應變。與其說普林斯頓是一種戰術，不如說它是一套哲學和觀念。