國際奧委會擬開放俄國和白羅斯選手參加2024奧運，卻遭烏克蘭等40多國抵制、美國也加入行列
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自從俄烏戰爭後，許多國際體育賽事相繼禁止俄羅斯及白羅斯的選手參加，不過不久前，國際奧委會卻傳出，將提供2024巴黎奧運的參賽資格給俄羅斯及白羅斯選手，讓烏克蘭氣得揚言抵制奧運。隨著事情越演越烈，不僅波羅的海三國加入抵制行列，就連美國也認為應阻斷國際體育組織與俄國體育組織間的聯繫。
自從2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，許多國際體育賽事紛紛對俄羅斯及白羅斯進行制裁，不只禁止任何政府官員參加國際體育賽事，同時也不在這兩個國家舉辦運動賽事。然而日前卻傳出，國際奧委會提供機會讓俄羅斯及白羅斯選手能參加2024年巴黎奧運，烏克蘭隨即向國際奧委會提出抗議，如今預計有多達40個國家反對該項提議。
國際奧委會提供俄及白羅斯參賽機會，引發烏克蘭強烈抵制
《路透社》今年1月底報導，國際奧委會（IOC）表示，亞洲奧林匹克理事會（OCA）已經向俄羅斯和白羅斯運動員提供了在亞洲比賽的機會，運動員將有機會獲得2024年巴黎奧運參賽資格。
報導中指出，國際奧委會相當歡迎並感謝OCA提出參與亞洲競賽的提議。國際奧委會希望將俄羅斯和白羅斯運動員作為中立者納入2024年巴黎奧運會，也就是不以本國國旗出戰，改用奧林匹克旗幟參賽，國際奧委會更補充，「任何運動員都不應僅僅因為他們的國籍而被阻止參加比賽。」
對於此項決議，烏克蘭相當不滿，《路透社》指出，烏克蘭總統澤倫斯基表示，「烏克蘭將盡全力消除奧林匹克虛偽的管理制度，並防止任何將恐怖主義帶入國際運動賽事的企圖。無論俄羅斯運動員以何種中立的旗幟參賽，都象徵著鮮血的沾染，這本質上與奧林匹克的精神就是相衝突的。」
此外，澤倫斯基還在推特上，呼籲國際奧委會主席Thomas Bach造訪烏克蘭東部飽受戰火摧殘的城市爾丘姆斯克，「這樣他就能親眼看到，中立是不存在的。」此外，烏克蘭體育部長Vadim Guttsait也直言，「如果俄羅斯和白羅斯羅斯運動員參加，烏克蘭將不排除抵制奧運會。」
俄羅斯外交部發言人Maria Zakharova則重申，「我想再次強調，任何將莫斯科排擠在國際體育運動之外的企圖，註定要失敗。」
面對烏克蘭如此強硬的態度，國際奧委會2月1日在推特上強調，國際奧委會對俄羅斯及白羅斯羅斯國家及政府的制裁是不容談判的，從2022年12月9日的奧林匹克峰會上就已經有此共識。
但就國際奧委會新聞稿指出，國際奧委會不斷強調國際體育賽事應該不帶任何歧視，烏克蘭卻以抵制作為威脅，顯然違背了奧運的基本精神。不過目前國際奧委會仍未針對俄羅斯和白羅斯羅斯運動員是否能參加2024年巴黎奧運作出完整決議。
波蘭表示：預計有40國反對俄及白羅斯參加奧運
據《路透社》報導，除了烏克蘭積極反對外，拉脫維亞也在昨（2）日宣布加入抵制2024奧運的行列。
此外，波羅的海三國及波蘭今（3）日也呼籲國際體育機構，在俄烏戰爭持續進行時，應禁止俄國與白羅斯運動員參加奧運等賽事，「國際奧委會任何讓俄羅斯和白羅斯羅斯運動員重返賽場的決議，即使是以中立旗幟出賽，都應該遭到拒絕。讓他們重返國際體育賽事，等於讓他們國家的政治決策合法化。」。
波蘭體育和旅遊部長Kamil Bortniczuk也表示，「我堅信預定2月10日舉行的會議將達成結論，包括美國、英國、加拿大、澳洲與日本在內，有超過30個或可能達40國的體育部長將堅決反對讓俄國與白羅斯運動員參加奧運。」
美國白宮發言人卡琳・尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則表示，美方非常支持暫停國際體育組織與俄羅斯、白羅斯體育組織間的聯繫，並鼓勵各大組織應該暫停在兩國轉播體育比賽。
尚皮耶補充，如果最終運動員獲准參加奧運，則應確保他們並非以「俄羅斯或白羅斯」作為代表參賽，並且應落實國旗、國徽及國歌禁止出現於場上的規定。
新聞來源
- Russian athletes could participate in Asian competitions, IOC says（Reuters）
- Zelenskiy vows campaign to prevent Russia from competing in Olympics（Reuters）
- Poland expects broad coalition to call for Olympics ban on Russian, Belarusian athletes（Reuters）
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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