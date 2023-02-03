國際奧委會擬開放俄國和白羅斯選手參加2024奧運，卻遭烏克蘭等40多國抵制、美國也加入行列

自從2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，許多國際體育賽事紛紛對俄羅斯及白羅斯進行制裁，不只禁止任何政府官員參加國際體育賽事，同時也不在這兩個國家舉辦運動賽事。然而日前卻傳出，國際奧委會提供機會讓俄羅斯及白羅斯選手能參加2024年巴黎奧運，烏克蘭隨即向國際奧委會提出抗議，如今預計有多達40個國家反對該項提議。

國際奧委會提供俄及白羅斯參賽機會，引發烏克蘭強烈抵制

《路透社》今年1月底報導，國際奧委會（IOC）表示，亞洲奧林匹克理事會（OCA）已經向俄羅斯和白羅斯運動員提供了在亞洲比賽的機會，運動員將有機會獲得2024年巴黎奧運參賽資格。

報導中指出，國際奧委會相當歡迎並感謝OCA提出參與亞洲競賽的提議。國際奧委會希望將俄羅斯和白羅斯運動員作為中立者納入2024年巴黎奧運會，也就是不以本國國旗出戰，改用奧林匹克旗幟參賽，國際奧委會更補充，「任何運動員都不應僅僅因為他們的國籍而被阻止參加比賽。」

對於此項決議，烏克蘭相當不滿，《路透社》指出，烏克蘭總統澤倫斯基表示，「烏克蘭將盡全力消除奧林匹克虛偽的管理制度，並防止任何將恐怖主義帶入國際運動賽事的企圖。無論俄羅斯運動員以何種中立的旗幟參賽，都象徵著鮮血的沾染，這本質上與奧林匹克的精神就是相衝突的。」

此外，澤倫斯基還在推特上，呼籲國際奧委會主席Thomas Bach造訪烏克蘭東部飽受戰火摧殘的城市爾丘姆斯克，「這樣他就能親眼看到，中立是不存在的。」此外，烏克蘭體育部長Vadim Guttsait也直言，「如果俄羅斯和白羅斯羅斯運動員參加，烏克蘭將不排除抵制奧運會。」

We know how often tyrannies try to use sports for their ideological interests. It is obvious that any neutral flag of Russian athletes is stained with blood. I invite Mr. Bach to Bakhmut. So that he could see with his own eyes that neutrality does not exist. pic.twitter.com/icSdvgpD87 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2023

俄羅斯外交部發言人Maria Zakharova則重申，「我想再次強調，任何將莫斯科排擠在國際體育運動之外的企圖，註定要失敗。」

面對烏克蘭如此強硬的態度，國際奧委會2月1日在推特上強調，國際奧委會對俄羅斯及白羅斯羅斯國家及政府的制裁是不容談判的，從2022年12月9日的奧林匹克峰會上就已經有此共識。

The sanctions against the Russian and Belarusian States and Governments are not negotiable. They have been unanimously confirmed by the recent Olympic Summit meeting on 9 December 2022.



➡️ IOC reaction to comments made by the ROC President Stanislav Pozdnyakov. pic.twitter.com/BuQdZNseDf — IOC MEDIA (@iocmedia) January 31, 2023

但就國際奧委會新聞稿指出，國際奧委會不斷強調國際體育賽事應該不帶任何歧視，烏克蘭卻以抵制作為威脅，顯然違背了奧運的基本精神。不過目前國際奧委會仍未針對 俄羅斯和白羅斯羅斯運動員是否能參加2024年巴黎奧運作出完整決議。

波蘭表示：預計有40國反對俄及白羅斯參加奧運

據《路透社》報導，除了烏克蘭積極反對外，拉脫維亞也在昨（2）日宣布加入抵制2024奧運的行列。

此外，波羅的海三國及波蘭今（3）日也呼籲國際體育機構，在俄烏戰爭持續進行時，應禁止俄國與白羅斯運動員參加奧運等賽事， 「國際奧委會任何讓俄羅斯和白羅斯羅斯運動員重返賽場的決議，即使是以中立旗幟出賽，都應該遭到拒絕。讓他們重返國際體育賽事，等於讓他們國家的政治決策合法化。」 。

波蘭體育和旅遊部長Kamil Bortniczuk也表示，「我堅信預定2月10日舉行的會議將達成結論，包括美國、英國、加拿大、澳洲與日本在內，有超過30個或可能達40國的體育部長將堅決反對讓俄國與白羅斯運動員參加奧運。」

美國白宮發言人卡琳・尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則表示，美方非常支持暫停國際體育組織與俄羅斯、白羅斯體育組織間的聯繫，並鼓勵各大組織應該暫停在兩國轉播體育比賽。

尚皮耶補充，如果最終運動員獲准參加奧運，則應確保他們並非以「俄羅斯或白羅斯」作為代表參賽，並且應落實國旗、國徽及國歌禁止出現於場上的規定。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範