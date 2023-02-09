2023/02/09,
影劇

Netflix短篇影集《戰火女子》：透過護士、妓女、修女、廠長夫人，致敬戰場之外的溫柔烈士

Netflix短篇影集《戰火女子》：透過護士、妓女、修女、廠長夫人，致敬戰場之外的溫柔烈士
Photo Credit: 《戰火女子》

我們想讓你知道的是

戰爭當前，除了誓死保衛國家的士兵之外，女性也成為了捍衛家園的勇敢烈士。而在《戰火女子》這部短篇影集的編排當中，亦可從四位女性的故事，看見長年以來在性別議題上所面臨的困境與挑戰。

文：黃小聞

《戰火女子》是一部法國的短篇影集，此部影集的核心內容，環繞在法國二戰時期的四位女性身上，分別為護士蘇珊、妓女瑪格麗特、修女安妮絲與廠長夫人卡洛琳。透過四位女性的故事，致敬那些容易被遺忘、戰場之外的無名英雄。

戰爭當前，除了誓死保衛國家的士兵之外，女性也成為了捍衛家園的勇敢烈士。而在這部短篇影集的編排當中，亦可從四位女性的故事，看見長年以來在性別議題上所面臨的困境與挑戰。

被質疑的能力值，女性是否能與男性一樣優秀？

作為廠長夫人的卡洛琳，在丈夫準備前往前線支援時，被賦予了領導工廠的重任，然而她的婆婆，卻從一開始便否定她的工作能力，即便卡洛琳早已與丈夫共同管理工廠多年，對一切的業務瞭若職掌。長久以來，女性在職場上容易遭受先入為主的質疑，女性的能力真的不如男性嗎？為了證明自己，女性只能在職場上加倍努力。

類似的劇情同樣發生在護士蘇珊身上，護士蘇珊對於醫學有著莫大的熱情，擁有醫者仁心的她，對於救治傷兵總是義不容辭，即便醫療技術堪比外科醫師，蘇珊對於自己的能力卻缺乏自信，或許這份自卑源自於曾經的醫療意外，但也可能來自社會中長年的性別窠臼。

在劇情的安排之下，卡洛琳與蘇珊皆透過實力證明了自己的能力，卡洛琳更是讓留守家園的工人太太們投入生產，使女性不再只是柔弱、需要被保護的角色。

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Photo Credit: 《戰火女子》

女性的身體是工具，還是具有意識的主體？

女性的性自主權至今仍是一個未完待續的議題，影集中透過不同的角色編排，呈現女性在身體自主權上的難處與考驗。瑪格麗特因未成年懷孕而遭到愛人的拋棄及家人的責難，曾經相信愛情的她為了給予孩子較優渥的生活，走上了賣身之路，即便後來將孩子送人撫養，卻也難以脫離妓女這份職業所帶來的負面標籤。

雖然瑪格麗特在劇中的人設，對於「妓女」這個身份駕輕就熟，甚至以此收集軍方的情報，但卻仍需寄居在妓院裡，成為妓院管理者馬賽爾的賺錢工具。

另一方面，修女安妮絲意外發現了修道院內的性侵醜聞，在上報大主教之後卻被輕描淡寫地處理，甚至對她下封口令，反映了權力關係下女性在身體自主上的無助，而劇中拐騙未成年修女的神父，也使女性身體成為自身的洩欲工具。

最後一集中，護士蘇珊在一次對話中講述自己為婦女墮胎的經歷，也點出女性在進入家庭後，容易成為生育工具，因家庭因素而喪失身體自主權的窘境。

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Photo Credit: 《戰火女子》

「愛一個人是無罪的」被身份侷限的情感與眷戀

影集中利用不同類型的愛，描畫了女性在情慾與身份之間的拉扯。瑪格麗特因為其妓女的身份，而不敢與自己失散多年的軍官兒子相認；修女安妮絲因為自己與軍人相愛、失去貞節，因而自責不已，最終選擇分開；卡洛琳在喪夫之後成為一家之主，因此埋葬自己對於瑪格麗特的同志情愛，選擇回歸家庭照顧年幼的女兒。

「身份」與「情慾」之間的拉扯與矛盾，使這部以戰爭為背景的影集多了些許浪漫的惆悵，而妓女瑪格麗特對於兒子的無私之愛，對比修女安妮絲與軍人間的情慾之愛，也道出了「愛」是一種人類的本能，不分貴賤，同時也闡明了本劇的一個重要核心「愛一個人是無罪的」。

劇中透過二元對立的編排，顛覆了自古女性角色在戰爭中的刻板印象，藉此使觀眾認識戰火下被低估的女性力量。卡洛琳的伯父查爾斯在劇中的角色設定為一位投機取巧、貪生怕死的富二代，對比查爾斯，卡洛琳以製造救護車的提案拯救了深陷營運危機的工廠，使其免於淪為查爾斯的軍火製造廠，象徵了以「救援」為主要目的的陰性力量，戰勝了「攻擊、殺戮」的陽性力量。

另一方面，勇於擔任救護車司機站上戰火前線的妓女們，也與為了逃兵役不惜自殘的公子哥查爾斯形成強烈的對比。而法國士兵在上戰場之前的信心喊話，與深陷戰場時顫抖的嘴唇，也將背水一戰的恐懼展露無遺。

「恐懼」與「堅強」是不分性別的情緒，男性不會總是無堅不摧的強者，而女性也能成為為愛而戰、守護家園的堅毅力量。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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