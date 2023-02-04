白菜兩三事：來碗白菜滷，吃的其實是一種記憶的味道
我們想讓你知道的是
十多年前我在高雄打選舉，競選總部有一位煮飯阿姨在做員工餐，總部人來人往，每個人吃飯的時間不同，有點難料理。阿姨常常是煮一碗大羹湯，裡面主要是肉羹、丸子、白菜，我們澆淋在白飯上當肉羹飯吃。很多年後我到旗山看當年的前老闆，隨便找了一家小店進去，攤上寫著大大的「菜尾湯」，裡面有丸子、肉羹、白菜，我點了一碗，也重溫了自己剛出道時的青澀清純。
來碗白菜滷
我從小不知道為何因，不敢吃高麗菜和白菜之類白色的蔬菜。每次吃滷肉飯，人家都說白菜滷好吃，但我也不敢點，都是同桌朋友一個人吃光光，我只能在旁邊乾瞪眼。雖然不敢吃白菜，但我發現白菜醃成了泡菜時，我不喜歡的那種味道就會被蓋過，因此泡菜我倒是沒問題。
有一年初冬朋友去中國出差，飛機旁坐一位北方妹子，兩人聊開不久，北方妹子突然問他，冬天了，你們那兒開始醃白菜了沒？朋友啞然失笑，醃什麼白菜，台灣哪個季節沒有蔬菜？吃食習慣自有地域之別，中國北方冬天雪覆大地，白菜醃起來過冬才有東西吃，我們在台灣常吃酸菜白肉鍋，裡面的酸白菜，也就是那位北方妹子口中開始醃了沒的白菜。
談到酸菜白肉鍋，大家都愛講台電。在立法院服務時，助理前輩請客都很愛請那邊，如今想來應該是便宜又大碗之故。帶著小帽的廚師會在大家酒酣耳熱之時登場，點菜阿姨會狠狠瞪著水還沒滾就急著將肉下鍋的你，這些都算是台電酸菜白肉鍋的重要記憶。
立法院旁邊還有另外一家酸菜白肉鍋老店「北平上園樓」，但不知道為何上面寫自己是山西餐廳。於我而言北京菜、山西菜都是北方菜，遷移到台灣後我們也分不出什麼所以然，只覺得好吃就好。
上園樓的酸菜白肉比台電的精緻一點，某年冬天兄弟得了文學獎，拿獎金請大家在那裡吃了一頓，酒酣耳熱之時大家講起要改變台灣的雄心壯志，想來也不禁莞爾。許多人都說藝壇和政壇格格不入，但如我輩政壇走跳者，哪個年輕時不是文藝青年；哪個雅好藝文的興致，沒有被政治耽誤過？我自己很幸運，中年以後可以再次跨界，也算為涇渭分明之境搭上一座橋。
無論是泡菜、酸白菜，這些加工過的白菜，我倒是都敢吃，也很喜歡吃。太太聽了我這種奇怪的偏食，認為是因為泡菜的醃料蓋過了白菜的原味，便斷定如果是吸附了滷汁的白菜滷，我應該是敢吃的。某次在華西街的米其林名店「小王清湯瓜子肉」點了白菜滷，一吃果然覺得不錯，後來在隔幾攤的「沛對排骨湯」也嘗試了白菜滷，味道比較清爽，但滋味也不錯，好像也就因此解鎖了白菜滷。
在家掌廚的人都知道，自己不吃什麼，家裡的餐桌就少有什麼。因為白菜滷的解鎖，本來從不會出現在我家餐桌的白菜，現在也會在盛產的冬天出現在我家餐桌上。去（2022）年疫情期間我們家也有隔離經驗，那時我天天煮飯，有什麼就燒什麼。媽媽送來半顆白菜，太太許願想吃個白菜滷，我查了查食譜發現很簡單，就決定試試看。
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。