讀《超音波產檢的大眾生活》：美國版俗女養成記，彷彿看著貨物正通過海關檢查
我們想讓你知道的是
在《俗女養成記》第二季中，謝盈萱飾演的陳嘉玲懷孕後原意去醫院進行墮胎，卻意外因此做了產檢超音波檢查。她看著體內胎兒映在螢幕上，猶豫洶湧而來，最終放棄墮胎計畫。《超音波產檢的大眾生活》一書的作者Talor要我們思考，曾幾何時，我們已經這麼習慣超音波產檢（以及背後的這套預設）了呢？
我們這一批和十大建設差不多時間出生，和台灣經濟一起從塵裡土裡乒乒乓乓長出來的女孩，應該要養成的樣子都差不多……。大部分的人，像期待每一棵隨手種下的酪梨樹都能豐收結果似的，期待這些女孩都將理所當然成為優秀又好命的女人，和大家一樣。
結果當然是每一個女孩最終都長成不夠圓滿的女人，沒有一個一樣。
一樣的只有我們經常覺得自己作為女人，總有哪裡不夠成材，對父母，對家庭，對子宮卵巢，對自己，人前或人後，自願或受迫，總有我們抱歉的對象。這個事實說出來有點荒謬，活在其中不是那麼容易察覺，但是一旦認真想起來卻再也無法回頭。
──江鵝《俗女養成記》
《超音波產檢的大眾生活》從Janelle Taylor自己的個人經驗寫起。1990年代，她在芝加哥唸博士班的時候，讀到雜誌上一則汽車廣告：超大幅的胎兒超音波照片，下排一行字：「是不是有什麼在你體內告訴你該買一台Volvo了呢？」
Taylor很直白地寫道，自己讀到這則廣告的第一個念頭是：一個胚胎正試著賣我一台車？！（我覺得這句前面還省略了發語詞「什麼鬼！」）更不用說二十多年後的今天，我們看這則廣告大概只覺得不可思議，甚至荒謬得可笑。
然而現實是，閱聽人接受度似乎挺高。根據網路記錄，它甚至拿了1991年某個最佳廣告設計獎。
或許我們也不必太過意外。下半年，《俗女養成記》推出第二季，延續先前的主題探討女性日常的壓抑、困境與奮鬥，故事悲欣交集，收獲觀眾無數。其中一幕，謝盈萱飾演的陳嘉玲懷孕後原意去醫院進行墮胎，卻意外因此做了產檢超音波檢查。
她看著體內胎兒映在螢幕上，猶豫洶湧而來，最終放棄墮胎計畫。劇情迎來重大轉折，關於「女性自主」、「生與不生」的討論熱烈難歇，一路乒乒乓乓吵到故事結局。
故事能刺激討論當然好，但我特別在意這近乎「老哏」的橋段──超音波檢查理所當然成為產檢的一環，心懷墮胎想法的孕婦也因此感受到某種「母愛」而有所遲疑。
曾幾何時，我們已經這麼習慣超音波產檢（以及背後的這套預設）了呢？
這個問題貫穿了《超音波產檢的大眾生活》全書。Taylor從1970年代超音波產檢的普及史開始寫起，要我們看見當前美國的超音波產檢不單純只是一項醫療技術，而與整套關於生育的想像、「母性連結」的意象、墮胎與反墮胎的辯論、以及消費文化緊密糾纏。
書中一位資深的超音波技術師回憶當初超音波產檢剛問世時，「奶奶也想進來看看超音波照片，然後是孫子們也想進來。於是一個診間可能隨時有三、四個『觀眾』。甚至這些人還不是家屬，是醫院工作人員。」
「他們也聽說了超音波技術而好奇來看看……後來新的、更便宜的印刷技術也出現了，一張照片大概8分錢……整個產檢自然而然變成這樣：沒有病人，只有一群人在這為了得知懷孕狀況，不太緊張，無關什麼大事，也沒有操作上的安全議題，所以囉，就發超音波結果的照片給大家，一人一張。」
另一位技術師分享她執業超過十五年的心得，強調產檢超音波的真實意義，在於「直面那些正面臨人生最關鍵時刻的人們……那是生命中最神聖的奇蹟，而非什麼產檢的技術革新、或是考量如何讓我們的醫療成本變得更低。這正是我們這行的從業人員都必須面對的挑戰：打開我們的心，也因此與其他工作有所別。」
一位來進行超音波產檢的三十八歲婦人說：「現在，你可以透過超音波產檢知道寶寶的健康狀況、性別，然後讓你因此與寶寶連在一起。」
另一則1994年的電信商廣告，強調不受距離限制的電話就如同超音波產檢，幫忙原先看不見的兩個人之間──媽媽與腹中的孩子，媽媽與不在場的爸爸，甚至是爸爸與腹中孩子──建立並鞏固了情感的連結。
一位拿到了超音波照片的「媽媽」開心地對超音波技術師說：「你懂的，我要拿去炫耀。雖然不知道這能不能護貝，但我絕對會帶去上班。我要向同事們解釋，哪裡是他的脊椎，哪裡是他的肚子，他的頭。喔，他有顆跟我一樣的大頭。」
此外，我們也看見超音波產檢如何觸發「媽媽」們的消費慾望：「我好奇孩子的性別，我想去購物」、「我希望是女孩，這樣我就可以去買一堆洋裝」、「我只是想知道性別，好準備買合適的衣服」。
上述種種時刻，再再顯示了超音波產檢的複雜性，這也是書名《超音波產檢的大眾生活》的由來──超音波產檢匯集了社會大眾的紛雜想像，從來不只是一項個人的身體健康檢查而已。
Taylor犀利地說，再也沒有比超音波產檢更矛盾、複雜的醫療檢查了：想想其他健檢（例如腸胃鏡）都是以預防、找出病灶為前提，也不是一件多開心舒服的事，為何到了胎兒超音波時，所有人就興高采烈聚在螢幕前看著身體與胎兒「有無異常」？
當然，這並非抹煞所有圍繞新生兒的喜悅，人類學者也無意否認在超音波產檢時看見體內胎兒的興奮，Taylor的批判瞄準的是美國的反墮胎運動。在美國，反墮胎團體們大肆使用（白人中產女性的）胎兒超音波照片來號召，反覆強化胎兒作為獨立「個人」的身分與存在，強調母子或母女之間的情感連結。
然而就像前面講的，超音波產檢所揉雜、牽連的並非如此簡單，至少，Taylor告訴我們，在美國消費文化的影響下，當醫院透過超音波產檢來確認胎兒有無異常──彷彿貨物正通過海關檢查──而大家又快樂分送、炫耀著超音波照片時，胎兒充滿矛盾地成為了某種「商品」。
穿梭在這些歧路之間，我們還是回到《俗女養成記》。所謂俗女的養成，講的是台灣尋常女性的成長，往往背負著社會特定的期待、想像，甚至勒索，生活一路上總是得這樣那樣，或者不能這樣那樣。
而無論原著或影劇，也無非想在「總是如此」的同時強調一點怡然自得或理直氣壯。或許我們真的可以說《超音波產檢的大眾生活》是美國版的俗女養成記。
畢竟，Taylor在結尾講得明白，在這本書裡她呈現並反思美國俗女們的日常片段，讓我們看見超音波產檢裡頭摻入的「不純」成分，希望我們能看破所謂約定俗成的常識（common sense），進入到更明智美好（good sense）的境界。
註釋
- Janelle Taylor在芝加哥大學（University of Chicago）取得人類學博士，受業於Jean Comaroff、Arjun Appadurai、Marilyn Ivy等人。
- Taylor目前擔任多倫多大學（University of Toronto）人類學系教授，並關注老年認知障礙、老年照護等議題。《超音波產檢的大眾生活》是她的第一本書。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。