2023/02/03,
政治

麥卡錫「確實有意願訪台」，立委曝美國正在建立「中國威脅議長訪台」應變機制

麥卡錫「確實有意願訪台」，立委曝美國正在建立「中國威脅議長訪台」應變機制
美國眾議院議長麥卡錫。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

據了解，美軍針對印太、特別是台海，有許多標準作業流程和應變計劃，獨缺議長訪問台灣中國以武力威脅的應變計劃，前議長裴洛西訪台時，是美方臨時做了一個準備，讓裴洛西從南邊飛到台灣來。麥卡錫可能在春季訪台的傳聞，可能是美軍建立機制時間接流出。

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否來台未定，民進黨立委王定宇今（3）日表示，據了解，麥卡錫確實有意訪台，但成行時間未定。傳聞的由來是美方要建立一套「議長訪台面對中國武力威脅」的應變機制，詢問相關單位後可能間接流出，演變成麥卡錫計畫春季訪台的說法。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）1月23日引述知情官員說法，五角大廈正為新任議長麥卡錫今年春季的訪台行程做準備，引發熱烈討論，不過此事一直未獲我外交部與美方證實。

立委王定宇今日透露，麥卡錫可能在春季訪台的傳聞，據了解，真實狀況是上次裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，美軍針對印太、特別是台海，有許多標準作業流程和應變計劃，獨缺議長訪問台灣中國以武力威脅的應變計劃，因此美方上次臨時做了一個準備，讓裴洛西從南邊飛到台灣來

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Photo Credit: 外交部
美國前聯邦眾議院議長裴洛西（中）去年訪台，為避免行程遭中共威脅干擾，專機特地往東飛行，再轉北沿菲律賓海北上前往台灣。

王定宇指出，美方很喜歡做應變計畫，面對中國的武力威脅，美方要建立一套機制，因此開始詢問相關單位，消息可能間接流出，演變成麥卡錫計畫春季訪台的說法。但據了解，麥卡錫「確實有意願訪台」，只是成行時間要尊重美方安排。

另一方面，美國眾議院外交委員會新任主席、共和黨籍議員麥考爾（Michael McCaul）2日接受《美國之音》訪問時表示，他計劃在4月份訪問台灣，並提到他可能將與麥卡錫同行：「當議長決定啟程後，我將與他一同前往（台灣）」，但他也強調，此行程還沒有拍板定案。

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Photo Credit: GettyImages
美國現任眾議院外交委員會主席麥考爾（左）與眾議院議長麥卡錫（右）2017年資料照。

麥考爾上月25日在華府國會山莊會晤我駐美代表蕭美琴。外委會共和黨黨團對此推文說，兩人舉行了「非常好」的會談，討論如何在美國國會新會期，強化台美「至關重要的夥伴關係」。

瑞士訪團週日抵台，桃捷收恐嚇信「要在台北車站放炸彈」

瑞士聯邦國會友台小組將於本週日（5日）抵台訪問，但桃園捷運公司今天接獲恐嚇訊息，內容指出，瑞士訪問團抵達台灣時，他將在A1台北車站月台投擲汽油瓶，並持匕首隨機捅刺、割喉殺人。

桃園捷運警察隊表示，初步調查，恐嚇信件IP位址位於荷蘭，研判可能是境外跳板主機，已加強機場捷運沿線各站體及列車車廂編排巡邏及守望勤務，並利用監視器即時監看，截至目前為止，尚未接獲民眾報案有發現任何可疑物品或可疑徵兆。

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Photo Credit: 桃園機場捷運公司
桃捷人員與警方對台北車站A1月台及桃捷沿線所有車站進行巡邏檢查。

針對此事，外交部表示高度重視，已將相關情資通報內政部警政署及台北市政府警察局等相關機關查處。外交部強調，國外政要來訪展現對台灣的支持，呼籲國人以禮相待。少數人士即使有不同意見，也至少應保持理性，切勿以身試法。

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核稿編輯：楊士範


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