許濬《大其心》：貝爾實驗室少數族裔維權，我決定「敢為天下先」

我們想讓你知道的是
書中作者分享他自我期許和精彩的人生軌跡。他深入淺出地講述職業生涯中美國的經濟、科技、和平權問題，具體展現親身經歷的貝爾實驗室的兩大主軸——創新精神和卓越技術的養成和運用，以及個人高效幽默的領導力、卓越管理能力、帶領千軍萬馬領航美國高科技的過程、和志在必得的堅持。
文：許濬
貝爾實驗室的族群問題
華人在貝爾實驗室的情形。我一九七一年進到貝爾實驗室，到一九七三年，我做了不到兩年的時候，台灣的國家科學發展委員會，請我去做客座專家，我就回到了台灣。我還在台灣的清華大學，擔任客座教授，然後帶領設計和創建電腦的一個計畫。所以在一九七一年到一九七三年，我在貝爾實驗室的短短兩年中，對這類種族的問題、族群的問題，還有平權的問題，並沒有很重視。
等到一九七四年我從台灣回到貝爾實驗室，我的想法就是，我從此把貝爾實驗室，就當成是我的家了。我在這邊留下來，我將來的工作（當然那時候，沒有想到會做三十年），就想以後在這裡做下去，將來我的事業在這個地方發展，所以對這個環境的觀察，對環境、對工作環境的興趣增加了很多。由於這個原因，所以對於少數族裔，尤其華人在貝爾實驗室裡地位的問題，這中間的一些問題，對我來講，感受就越來越明顯了。
一九七六年，我們整個實驗室，從紐澤西搬到伊利諾州的瑞柏城。同年，我被提升成了第一層的技術經理。所以種族問題對我來講，就是一方面開始不得不關注；另外一方面又覺得這個問題跟我的關係越來越密切，並且我覺得更應該做一些事情。
我當時的看法，覺得這事情不是說一眼就看得很清楚，是逐漸逐漸的觀察。我發現剛進來的感覺就是說，大家都好好做，公司一定有很好的機制，做得好的話，薪水就加的比較多，做得好的，升遷應該就比較快。就這樣在做了幾年以後，我自己升到了經理位置，當時來講，速度也是蠻快的。
可是逐漸我發現，同事們談起來總覺得好像一般做這些升遷事情的時候，上面作的決定跟我的看法好像不是很一樣。另外的話，好像有一些跟這個種族有關的因素在裡面，雖然我們不見得能夠完全掌握。而跟這個種族有關的時候，好像對亞裔，因為對美國人來講，華裔或者是印度裔或者泰國去的，日本去的，對他們來講看起來都是一樣的，所以就把我們放在一個族群裡面。這在美國政府，就是放在亞裔美國人（Asian Americans），我覺得好像對我們都不是很有利的。
貝爾實驗室少數族裔維權
黑人
尤其讓我們感覺很深的，就是黑人，由於種種原因，歷史上的原因，當時這個黑白的問題，貧富不均的問題等等，他們對這個問題的敏感性遠比我們要大。他們有一些組織，我們可以觀察到，跟我一起進去的黑人同事，他們常常花很多的時間去做組織上有關的問題，或者是跟我們高級的領導，溝通這一類的事情，至於他們做什麼，我們也不是很清楚，隱隱約約覺得跟爭取他們在公司的地位有關係。
他們自己也非常團結，這一點是非常令我佩服的，儘管他們中間有時候意見不合，遇到這一類的事情，大家都是團結一致，把所有的力量都結合在一起，然後去跟領導爭取一個在他們覺得是更合理、更平權的一個情形。就是因為他們能夠很合作，很持續去跟領導溝通，爭取這件事情，感覺上遇到有機會的時候，他們就能得到比較好的待遇。
女性團體
這時候，我們的女同事們也開始討論這類平權的事情，當然討論的時候，主要是美國的一些女同事，都是白人，她們也在組織一些這樣的組織，跟公司裡面的領導談這些問題，因為她們也覺得被歧視。同樣大家都唸大學，都是唸研究院，出來以後，為什麼總是覺得，男的升上去比較快，升的位置比較高，女的升的比較低。所以她們常常找機會去溝通。黑人的組織是很早就有了，我沒有加入公司的時候他們就有了。
女同事組織也是在那個時候組成的，她們也常去跟領導談論一些問題。她們談的時候，氣氛就好了很多，基本上就是白人，白人女同事跟白人領導談。領導差不多都是男的，白人男的，所以她們談起來，就如我剛才談到，文化也沒有問題等等。由於她們常常去溝通，等到有升遷機會的時候，在我們華人亞裔看來，覺得好像有些人不見得是做最好的，可是她們也升上去了。所以這個問題，我來看的話，就越來越明朗化了。中間有些什麼地方不對？每次碰到什麼事情，好像我們總是排在最後面。
亞裔不維權
我們這個族群，第一代移民。當初主要是想到美國唸書。唸完書，那時候還有很多的想法，說我從什麼地方來，我將來還是希望回到那個地方去，我在這邊稍微做兩年的事情。可是很多人由於大環境的關係，由於美國的機會多，美國的經濟跟政治的穩定性，很多人就留下來，變成第一代的移民。在貝爾實驗室的美籍華人，差不多都是這樣的情況。
那時當然是由於每個地方環境不同，從台灣去的人特別多，香港也有一些，馬來西亞也有一些，從中國去的人數還少，當然是跟沒有開放有些關係，現在留學生跟工作的人員，從大陸去的比別的地方要更多。這種情形維持了一段時間。
中國人，因為我接觸到的大部分都是華裔，對這類問題，大家都差不多都是多多少少看到一些，可是沒有人去採取什麼行動。
當我再回到貝爾實驗室的時候，再看到這個問題比較嚴重化的時候，亞裔同事不滿的情緒越來越高。不滿的情緒高了，因為覺得好像其他族群，他們的問題，領導好像已經覺察到；他們的問題，領導好像已經在幫他們解決，可是我們這邊，好像沒有人理。當然事後來看，人家不理我們很大的原因，就是我們自己沒有做什麼事情。
敢為天下先
我自己是這樣想，有時候跟我們一些華裔的同事也討論一些問題；華人在當時美國的感覺，包括在貝爾實驗室的感覺，對這個事情，談是談，可是多半就是坐而言，而不是起而行。一般的感覺，就是認為這個國家這個公司，絕對對我們有相當大的歧視，可是很多人的反應，第一個就是覺得有這個問題；第二個就是怎麼辦？
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。