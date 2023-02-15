許濬《大其心》：貝爾實驗室少數族裔維權，我決定「敢為天下先」

文：許濬

貝爾實驗室的族群問題

華人在貝爾實驗室的情形。我一九七一年進到貝爾實驗室，到一九七三年，我做了不到兩年的時候，台灣的國家科學發展委員會，請我去做客座專家，我就回到了台灣。我還在台灣的清華大學，擔任客座教授，然後帶領設計和創建電腦的一個計畫。所以在一九七一年到一九七三年，我在貝爾實驗室的短短兩年中，對這類種族的問題、族群的問題，還有平權的問題，並沒有很重視。

等到一九七四年我從台灣回到貝爾實驗室，我的想法就是，我從此把貝爾實驗室，就當成是我的家了。我在這邊留下來，我將來的工作（當然那時候，沒有想到會做三十年），就想以後在這裡做下去，將來我的事業在這個地方發展，所以對這個環境的觀察，對環境、對工作環境的興趣增加了很多。由於這個原因，所以對於少數族裔，尤其華人在貝爾實驗室裡地位的問題，這中間的一些問題，對我來講，感受就越來越明顯了。

一九七六年，我們整個實驗室，從紐澤西搬到伊利諾州的瑞柏城。同年，我被提升成了第一層的技術經理。所以種族問題對我來講，就是一方面開始不得不關注；另外一方面又覺得這個問題跟我的關係越來越密切，並且我覺得更應該做一些事情。

我當時的看法，覺得這事情不是說一眼就看得很清楚，是逐漸逐漸的觀察。我發現剛進來的感覺就是說，大家都好好做，公司一定有很好的機制，做得好的話，薪水就加的比較多，做得好的，升遷應該就比較快。就這樣在做了幾年以後，我自己升到了經理位置，當時來講，速度也是蠻快的。

可是逐漸我發現，同事們談起來總覺得好像一般做這些升遷事情的時候，上面作的決定跟我的看法好像不是很一樣。另外的話，好像有一些跟這個種族有關的因素在裡面，雖然我們不見得能夠完全掌握。而跟這個種族有關的時候，好像對亞裔，因為對美國人來講，華裔或者是印度裔或者泰國去的，日本去的，對他們來講看起來都是一樣的，所以就把我們放在一個族群裡面。這在美國政府，就是放在亞裔美國人（Asian Americans），我覺得好像對我們都不是很有利的。

貝爾實驗室少數族裔維權

黑人

尤其讓我們感覺很深的，就是黑人，由於種種原因，歷史上的原因，當時這個黑白的問題，貧富不均的問題等等，他們對這個問題的敏感性遠比我們要大。他們有一些組織，我們可以觀察到，跟我一起進去的黑人同事，他們常常花很多的時間去做組織上有關的問題，或者是跟我們高級的領導，溝通這一類的事情，至於他們做什麼，我們也不是很清楚，隱隱約約覺得跟爭取他們在公司的地位有關係。

他們自己也非常團結，這一點是非常令我佩服的，儘管他們中間有時候意見不合，遇到這一類的事情，大家都是團結一致，把所有的力量都結合在一起，然後去跟領導爭取一個在他們覺得是更合理、更平權的一個情形。就是因為他們能夠很合作，很持續去跟領導溝通，爭取這件事情，感覺上遇到有機會的時候，他們就能得到比較好的待遇。

女性團體

這時候，我們的女同事們也開始討論這類平權的事情，當然討論的時候，主要是美國的一些女同事，都是白人，她們也在組織一些這樣的組織，跟公司裡面的領導談這些問題，因為她們也覺得被歧視。同樣大家都唸大學，都是唸研究院，出來以後，為什麼總是覺得，男的升上去比較快，升的位置比較高，女的升的比較低。所以她們常常找機會去溝通。黑人的組織是很早就有了，我沒有加入公司的時候他們就有了。

女同事組織也是在那個時候組成的，她們也常去跟領導談論一些問題。她們談的時候，氣氛就好了很多，基本上就是白人，白人女同事跟白人領導談。領導差不多都是男的，白人男的，所以她們談起來，就如我剛才談到，文化也沒有問題等等。由於她們常常去溝通，等到有升遷機會的時候，在我們華人亞裔看來，覺得好像有些人不見得是做最好的，可是她們也升上去了。所以這個問題，我來看的話，就越來越明朗化了。中間有些什麼地方不對？每次碰到什麼事情，好像我們總是排在最後面。

亞裔不維權

我們這個族群，第一代移民。當初主要是想到美國唸書。唸完書，那時候還有很多的想法，說我從什麼地方來，我將來還是希望回到那個地方去，我在這邊稍微做兩年的事情。可是很多人由於大環境的關係，由於美國的機會多，美國的經濟跟政治的穩定性，很多人就留下來，變成第一代的移民。在貝爾實驗室的美籍華人，差不多都是這樣的情況。

那時當然是由於每個地方環境不同，從台灣去的人特別多，香港也有一些，馬來西亞也有一些，從中國去的人數還少，當然是跟沒有開放有些關係，現在留學生跟工作的人員，從大陸去的比別的地方要更多。這種情形維持了一段時間。

中國人，因為我接觸到的大部分都是華裔，對這類問題，大家都差不多都是多多少少看到一些，可是沒有人去採取什麼行動。

當我再回到貝爾實驗室的時候，再看到這個問題比較嚴重化的時候，亞裔同事不滿的情緒越來越高。不滿的情緒高了，因為覺得好像其他族群，他們的問題，領導好像已經覺察到；他們的問題，領導好像已經在幫他們解決，可是我們這邊，好像沒有人理。當然事後來看，人家不理我們很大的原因，就是我們自己沒有做什麼事情。

敢為天下先

我自己是這樣想，有時候跟我們一些華裔的同事也討論一些問題；華人在當時美國的感覺，包括在貝爾實驗室的感覺，對這個事情，談是談，可是多半就是坐而言，而不是起而行。一般的感覺，就是認為這個國家這個公司，絕對對我們有相當大的歧視，可是很多人的反應，第一個就是覺得有這個問題；第二個就是怎麼辦？