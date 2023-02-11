【小說】《真相之前》選摘：有夢想又如何呢？最後她人生也就僅僅止步於這個縣轄小鎮

文：李三元

第一章——二○一○年十一月七日星期日

白依珊

１

「給我出來！躲什麼？出來！叫你出來！」

走廊上急促的腳步過後物品撞碎散落，任何聲音在夜裡會膨脹變重包括自己的心跳聲，白依珊貼著套房大門聽，沒化妝白皙的臉擠不出一絲血色。

男人持續大吼大叫，白依珊摀住自己的嘴，伸手往門邊的櫃子上摸索用來防身的鐵棒緊握在胸前，響亮的巴掌聲，接下來是女人的尖聲叫罵還有小孩的哭聲。

「媽的，嚇死人！」白依珊大呼一口氣，重重的摔門聲後家庭鬧劇結束，空間又恢復寧靜，只剩下隱約的哭泣聲。

桌上散亂地放著原文書籍和紙張，手機突然震動，螢幕上是「未顯示號碼」，阿珊顫抖著按下通話鍵，一聽又只剩斷訊的嘟聲。

只有她一個人在家，破口大罵髒話或怒摔手機都不能驅趕走恐懼和憤怒，這個人到底是誰？只敢躲在暗處騷擾人不敢正面對決的膽小鬼！

最煩人的是即便一看到就立刻刪除，還是無法忘記在自己以粉紅泡泡為壁紙精心設計過的部落格留言板上看見「殺人兇手」四個大字時，明白什麼叫血液瞬間凝結的感受。

點開那個事發後就沒再看的網頁，標頭還是那張直視鏡頭倩笑的美女照「NiNi的大城小事」，最後的貼文是那盞噁心的紅燈籠照片，下方留言有張全黑的圖，中間只有一支蠟燭，接著全是「R.I.P.」、「安息吧天使」、「造謠的人會有報應」，然後一連串針對造謠者的惡毒留言，但也停留在半個月前的日期。

看著標頭「大城小事」四個字，想起NiNi說過要靠自己的力量去紐約、巴黎這樣的國際大城生活，所以取了這個部落格名稱，有夢想又如何呢？最後她人生也就僅僅止步於這個縣轄小鎮。

這一點我一定會贏過她。

阿珊正打算關機讓這整晚的紛擾休止，好友王子寧來電。

「珊？怎麼辦？怎麼辦？怎麼辦？我今天放學回家本來想說先洗個澡去百貨公司找我媽說今天櫃上又來新的唇色我喜歡可以先幫……。」

「講重點！」白依珊冷漠地打斷王子寧，王子寧全身上下都精緻地像個洋娃娃一樣，當然這也是阿珊選擇跟她當朋友的原因之一，但是她這個人有一個致命的缺點，話多！而且永遠沒有重點。

「我剛洗完澡傭人就來說警察來我家，警察耶！警察耶！」王子寧的哭腔讓阿珊想起剛剛經過土地公廟前，酬神的戲台上旦角哭天喊地的樣子，旦角的眼線都糊成一團，就算什麼都看不見仍然可以繼續唱下去。

土地公廟？NiNi好像也去過土地公廟？阿珊覺得似乎有什麼事應該立刻想起來，但是王子寧又繼續叨唸打斷她的思路。

「他們問我認不認識NiNi？有一個還蠻帥的我覺得，警察大概都幾歲啊？算了我爸也不可能答應，都二○一○年，二十一世紀耶！他們還在講什麼結婚要門當戶對，生小孩要一舉得男才會有地位……。」

「好了好了，警察來妳怎麼說？」

「我當然認識她，都同班同學警察一定是明知故問。這時候說謊就會加重嫌疑不是嗎？我一直在想不在場證明，要有人幫我作證對不對？還不能是親人以免串供？我小時候有看《台灣靈異事件》……。」

「沒有人會懷疑妳殺人的，妳放心。她是自殺。」

「那警察為什麼還要來找我？」

「吃飽撐著。看妳漂亮。缺業績。什麼都有可能，準備小考，掛了。」

「珊……考試不重要啦！萬一警察又來找我怎麼辦？萬一我要坐牢怎麼辦？妳覺得他們會查到……？」

「閉嘴。就跟妳說了跟我們沒有關係。」

「妳電話被錄音嗎？不能講關鍵字嗎？」

白依珊終於忍不住掛上電話，警察找到王子寧大概也是普通的調查例行公事做做樣子，搞不好明天也會來找她，只要表現得一切如常就什麼事也沒有，其實本來也就什麼事都沒有，阿珊雖然心裡反覆這樣想，但那賤女人死了都還要找麻煩，噁心！

自從收到這些威脅開始，路上的每個人的眼神都充滿惡意，前天在銀行實習站櫃時被那個一臉衰樣的老年人盯得渾身不舒服，現在都還能聞到他身上那股窮神附身的酸臭味，該不會是不批給他貸款反被報復？我又不是做決定的人！為什麼全世界都找我麻煩？

阿珊忍不住又想點開NiNi的網頁留言，憤怒狂躁的血液都快衝破指尖，但是一想起那些無聲電話便只能停下動作，這幾天實在太累，不管平常裝得多麼堅強，此刻需要發洩一下，她趴在桌上大哭起來。

２

白依珊不是對自己所擁有的東西不滿意，只是也想要其他人的東西而已。

黃啟成這個男朋友外在條件算是中上，站在阿珊身旁不搶眼正合適。性格溫和、聽話，雖然上進心不足，換個說法也就是不會衝動行事少惹麻煩，所以不用替他擦屁股或是被劈腿。重點在有個有錢老爸經濟不虞匱乏，稱不上一百分男友至少也有八十分，雖然她的滿分從來就不是一百。

NiNi就是那種什麼都得第一的女孩。模特兒的外貌身材，當然打工也是在雜誌社當模特兒，雖然有著直接可以出道當藝人的條件，但是她志不在此，只是賺個給流浪貓狗買罐頭的零用錢。

也有傳言她另有更好的收入來源卻也無人證實過，NiNi的生活大小事都記錄在她的個人網頁「NiNi的大城小事」裡，吃穿喝用都是那種恰到好處，令人羨慕但不至於太過忌妒的美好。她擁有的一切都是阿珊想要的。

國中開始發育之後，阿珊更清楚地意識到比起成績，她更想得他人注目的眼光，特別是異性。其他女孩都只穿著膚色的運動內衣時，有鋼圈加上一些蕾絲花樣的胸罩，可以讓她的身材獲得更多注目。