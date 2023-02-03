安坑輕軌即將通車，試營運期間將提供1個月免費搭乘

據《中時新聞網》報導，歷時約24年興建的安坑輕軌，終於即將通車。安坑輕軌於昨（2）日獲交通部核發營運許可函，預計將於10日上午舉辦通車典禮，並於當日下午正式試營運，試營運期間將提供1個月免費搭乘。

安坑輕軌的路線、票價、班距資訊

據《上報》報導，安坑輕軌全線7.5公里，共有9個站，分別為十四張、新和國小、陽光運動公園、安康、景文科大、耕莘安康院區、台北小城、玫瑰中國城、雙城，首站是十四張站，與新北環狀線銜接，通車後安坑地區居民前往雙北市區，單程將可節省15到20分鐘的交通時間。

據《中央社》報導，安坑輕軌收費將比照淡海輕軌，單程票基本價新台幣20元起跳，最高25元。營運初期班距，尖峰時段為每15分鐘一班，且在人口密集的安康站至十四張站會加開區間車，重疊班距每7.5分鐘即有一列車。系統最大乘載能量則可達每6分鐘一列車。

安坑輕軌有15列列車，每列車由5節車廂組成，含62個座位，共可搭載265人。據《中央社》報導中引述新北市政府捷運工程局代理副局長鄭智銘發言表示，安坑輕軌列車體是由台灣車輛股份有限公司與德國佛斯公司（Voith Engineering Services）合作，從設計、製造到測試，全車在台灣完成，國產化比例達42％：「可以很自豪地說，從淡海的第一個國車國造，到安坑的性能或舒適性都有滿大提升」。

輕軌可望帶動房價提升

據《經濟日報》報導採訪永慶房屋研展中心副理陳金萍，「逐軌道而居」是近年房市熱門趨勢，尤其新和國小站商圈較早開發，生活機能相對成熟，並可連接中和區，具備優秀的地理位置，且僅隔一站就接捷運十四張站，可轉乘環狀線，來往新北市中心更加快速，交通十分便利。

在地選出的中國國民黨籍新北市議員陳儀君也向《中央社》說明，安坑房價相對新店市區親民，輕軌通車後會吸引更多人口到安坑居住，相信能帶動安坑發展。有小兒麻痺症的李姓居民亦在《中央社》採訪中說道，他搭公車風險較大，輕軌通車後，對他來說較安全也方便。

不過地方文史團體「暗坑文化工作室」執行長吳柏瑋卻對《中央社》記者表示，安坑輕軌站點其實距離人口密集區與各景點較遠，如陽光運動公園站到陽光運動公園就要步行約10分鐘，安坑市區走到最近的安康站也要一段時間。

一名住安坑山區「玫瑰中國城」社區附近的住戶也向《中央社》指出，從玫瑰中國城站走到玫瑰中國城社區至少要10到20分鐘上坡，勢必要等接駁車，他寧可騎摩托車較方便，但輕軌能帶動地方發展，至少名稱上「我們這邊有輕軌」。

據《鏡週刊》實測從耕莘安康院區輕軌站走到安坑安一路南側山區的大型社區達觀鎮，需走半小時左右的山路。對位於安坑北側山區、安祥路一帶的社區來說，輕軌站更為遙遠。因此，若想提升輕軌對山區居民通勤的便利性，仍須搭配接駁車等配套措施。

由於安坑輕軌從1999年提出到今年通車歷時約24年，另一位在地選出的民進黨新北市議員陳乃瑜也在《中時新聞網》報導中表示，當初的都市計畫與現今的人口聚集處已出現落差，即便有接駁車輔助接送乘客，多一段轉程行程也會讓通勤效果大打折扣，建議地方交通需要通盤檢討，包括當地的公車路線也需重新規畫，讓安坑輕軌的效益能夠大幅提升。

沿線串連「人權廊道」

據《自由時報》報導，安坑輕軌沿線附近有：安康接待室、安坑刑場、新店軍人監獄、國家人權博物館等「不義遺址」景點。

其中，安康接待室具高度歷史價值，是調查局於威權統治時期首次完整設計、新建的大型偵訊拘留室，也是唯一保存了完整原貌的偵訊建築群。各式掩蔽、阻擋、隔音、遮光、監聽與監視設計，皆反映台灣情治機關拘禁空間的特色，是現代監控設備發明普及前的少見設計。

而據《鏡週刊》報導，國家人權博物館也是美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台時，曾走訪過的地點。

陳乃瑜在《中央社》採訪報導中提議，可規劃將安坑輕軌沿線串連成「人權廊道」，打造成完整的白色恐怖故事聚落，相信對觀光發展大有可為，也能讓民眾了解白色恐怖時期政治犯被審訊、關押、判決到執行的司法脈絡，是相當好的歷史教材。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：楊士範