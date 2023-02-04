漫畫《灌籃高手》山王之戰綜合分析：AA級的山王為何會輸給C級的湘北？

文：肚臍君的電影窗簾 ╮(╯▽╰)╭

漫畫《灌籃高手》中，山王之戰的精采度遠高於前面幾場球賽，但也是有先前的堆疊才有後面如此的光輝。被媒體評價「AA級」的山王工業，如何輸給C級的湘北高中呢？以下是綜合分析。

1. 各角色成績對照圖

上半場湘北有13分不明來源，其他的紀錄都在以下這張圖表。

單從數據上看表現最佳的是三井，極高的進球率與得分遠超其他隊員，失誤也少於其他人，不過也是有隊友助攻、吸引住對方三巨頭才讓他有如此表現。至於宮城因持球時間較久，且常被複數的對手盯上而失誤較多。而宮城與流川助攻較多，多次帶動進攻節奏。最後，如果把蓋鍋、籃板與救球加總起來，或許湘北表現最亮眼的就是主角櫻木。

Photo Credit: 作者製圖

2. 堂本五郎的布局失敗？

即使湘北隊員各有他們扳回一城的橋段，但肚臍君是覺得，河田勝於赤木、澤北勝於流川。那兩位被選為「神奈川最佳五人」、備受注目的湘北王牌，在山王之戰均受到重挫。

而山王沒有低估湘北，且絕對發揮了實力，更遑論整體的戰鬥經驗遠勝於湘北。當年大家的討論聲中，有部分是指向教練堂本五郎的失策，他可能錯估了哪些事情呢？

不倒的炎之男——三井壽

就讓三井投三分，但付出體力耗盡的代價。

原本堂本與一之倉或許這樣打算，殊不知體力耗盡的三井下半場還得更多分。面對搖搖欲墜的三井，對手松本稔好像也沒有因此獲利、還被騙到四分球，賠了夫人又折兵。

我只能說：炎之男的火燒破了山王的網。

Photo Credit: 《灌籃高手》

高估美紀男與澤北的心理素質

深津與河田雖穩健發揮，但堂本面對心理素質待加強的澤北與美紀男束手無策。藉由宮城的內心透露了美紀男狀態不穩、又分散掉河田注意力的問題。而澤北也似乎沒有被好好地「輔導」，反而是被流川「激勵」才發憤反擊。

美紀男只能像當初海南的宮益那樣用於一時吧？

放棄暫停與換人

最後的幾秒鐘，當安西與木暮提出換人請求時，堂本察覺負傷的櫻木已到了極限，因此認定「現在其實是五打四」，因此放棄最後一次暫停。

但他低估了櫻木，撐了這麼久的紅頭少年已是背水一戰的狀態，根本不差這幾秒。另一方面，領先一分的山王須以防守、拖延時間為上，但堂本卻將高而遲鈍、較適合搭配進攻的美紀男留在場上，不換上靈活度與經驗水平較佳的球員。

一念之差，或許就是一球之差。

3. 安西教練的洞察

在幾次商討對策中，安西給出這幾個指示，其中特別沒碰到球的櫻木、面對包夾的宮城給予慎重肯定。以下是依序指點：

安排宮城＋櫻木開場突襲

初階段以三井為進攻中心

次階段以櫻木為進攻中心

微調陣型試圖打破僵局

木暮換櫻木，對躁動的櫻木指點籃板重要性

除了賽中的安排，先前也有一些小動作，安西教練溫和的外表下也是相當細膩敏銳：

1. 有條件的心理氣勢

湘北其實跟櫻木一樣，就是一隻遇強則強的球隊，將心理狀態撥弄到位就能發揮好戰鬥力。安西在賽前對每個人有做心理建設，特別是對中二三人組（笑）。

2. 整體戰鬥力的速成法

流川、宮城那等級的控球手感無法速成。唯一有辦法在短時間內進步、讓隊伍整體實力躍升的，僅有在新人櫻木上著手。

漫畫中有安西給櫻木的特訓「平民射籃」的劇情：錄影看自己動作、並找到射籃黃金位置。有教練多給湘北的那張攻擊牌，才在最後時刻完成逆轉。

Photo Credit: 《灌籃高手》

4. 逆轉關鍵之一：赤木與三井的和解

從眼鏡哥木暮的專長回憶中可見一二：這兩個屬性截然不同的三年級，從入學時不打不相識、爭執不斷。如今打消自我意識，協助彼此。

藉由魚住賽中的出場，他們也與自己和解：做自己就好！

一個被河田壓制到氣餒，一個被逼累到視線模糊。被提點後，赤木不再執著球技遜於河田、就專注於自己能做的，三井知道體力耗盡擋不住人、就專注投三分。於是擋拆和三分球一次次奏效。

謝謝魚住和蘿蔔。

Photo Credit: 《灌籃高手》

Photo Credit: 《灌籃高手》

5. 逆轉關鍵之二：流川的突破格局

賽前曾安排流川楓兩段劇情，一個是前往美國的想法，一個是單挑仙道。仙道明示：「自己打團戰不會輸流川」，但流川到了山王戰才領悟到為何。

下半場，流川意識到自己被逼到難以得分，以其王牌實力吸住對方的防守、製造其他隊員的空檔、妙傳，由他人得分。這代表流川在團戰已優於澤北、打破了既有的單幹王格局。（謎之音：那個天上天下唯我獨尊流川竟然會傳球？）

Photo Credit: 《灌籃高手》

6. 逆轉關鍵之三：櫻木的戰鬥智商

被描繪成熱血傻大個的櫻木，其實有他獨特的觀察力與應對方式。

一次是下半場湘北面臨低迷氣勢，冒險跳上台喊話。中斷了低靡的氣氛、重振湘北的企圖心。二是出奇不易地包夾澤北（與流川），讓澤北感受到兩種風格的防守。

三是查覺到：即使自己丟下該盯的人（河田），但澤北單幹意圖依然很強時，建議赤木冒險一起防守。因為流川守不住、澤北過人後也不會傳球。

Photo Credit: 《灌籃高手》

7. 山王工業的真正敗因

或許不少人把勝敗歸咎在主角光環，但其實井上雄彥偷偷置入了熱血少漫常見的元素：「團隊」。不是藉由主角的大吼點出，而是藉由媒體人的對話透露。

「山王打算無止盡的讓澤北單幹嗎？身為學長的深津和河田居然沒有說話⋯⋯！？」

「⋯⋯是對王牌球員的信賴！」

有別於赤木、流川改變自己的心態與打法，山王並沒有在這場比賽中即時調整。如果澤北意識到櫻木與流川被自己的進攻黏住了，是否代表幫隊友製造了空檔呢？禁區內赤木一個人恐怕難以抵擋河田兄弟。

8. 還記得這些時刻嗎？

Photo Credit: 《灌籃高手》

Photo Credit: 《灌籃高手》

Photo Credit: 《灌籃高手》

Photo Credit: 《灌籃高手》

Photo Credit: 《灌籃高手》

還有好多經典畫面，動人心魄啊，例如：

負傷的櫻木的執意出場：「老爹，你最光榮的時刻是什麼時候？我就是現在了！」

流川最後決定性的傳球，其實流川與櫻木是彼此相信的

大猩猩赤木的回憶殺與淚水，我每次看都哭

9. 一場比賽，一輩子的成長

遇到對立的對手

流川在這場比賽放了大量注意力和激勵話語給櫻木。

他和安西教練是最早察覺櫻木負傷的人，但卻又默默將希望籌碼放在櫻木身上。這兩人某方面很像，身高只差一公分、好勝心強、性格也滿彆扭，真的像是對青少年時期會遇到的某種宿敵對手。但他們又在彼此身上發現了「自己辦不到的事情」，得有對方的協助才能勝利。