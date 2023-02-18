《從前從前，公主逃離了城堡》：變成天鵝的醜小鴨懇求道，「拜託不要因為我長得漂亮就討厭我！」
我們想讓你知道的是
美國諷刺作家加納將15則經典童話，改寫成不具任何偏見和歧視字眼的政治正確版本，充滿了諷刺意味，卻又令人捧腹大笑。在〈小紅帽〉故事中，外婆和小紅帽聯手殺死了樵夫；〈白雪公主〉裡的「七矮人」居然變成了「七巨人」；〈三隻小豬〉中的大野狼被炮艇轟斃；〈灰姑娘〉的結局是，所有男士互毆而亡……。
文：詹姆士．芬．加納（James Finn Garner）
重人品不重外貌的醜小鴨
現在我想跟大家講一個小鴨子的故事。在這個故事裡，大家看重的是這隻鴨子的品德，而非牠的外貌。這是一篇非常喜樂的童話故事。
當然，這種故事都是虛構的，因為這個世界從來就沒這麼寬厚仁慈，也不公平公正。把農場上的鴨子擬人化，用豐富的人格特質來形容牠們，簡直荒謬可笑，尤其是用動物形象來影射人類的寓言故事，而這篇故事也是如此。
因此，我要跟你們講的是一個倒楣蛋的故事，天曉得牠倒了什麼大楣，從農場上的社會安全網跌落（這並非字面意義，不然這個故事會變得很簡短），最後這顆蛋流落到了鴨媽媽的窩裡。這位鴨媽媽是單親媽媽，可她絲毫不以此為忤，反而很樂意承攬這個額外的責任。這顆亂入的蛋毫不起眼，泯然於鴨媽媽的一窩蛋裡，令人無從分辨。當然，每一顆蛋都有其獨特之處，可是這顆蛋很特別。就在所有的蛋都孵化成功後，其中有一隻小鴨顯然與眾不同，因這隻小鴨其貌不揚，她長了一張能讓時間就此停住的臉。
「噢，我的老天∼鴨！」鴨媽媽說，她飛快地在腦海中列出了這幾個月來所有認識的公鴨。在哥本哈根的那個週末到底發生了什麼事？那天的天色非常昏暗，但她真的有醉得那麼厲害嗎？
不過，對這隻長相與眾不同的小鴨子來說，外表一點也不重要。她在水裡游來游去，一如她的兄弟姊妹們。她會吃水草，一如她的兄弟姊妹們。她會去折騰那些腦筋不靈光的獵人，去捉弄他們、跟他們開些無傷大雅的玩笑，一如她的兄弟姊妹們。
然而，鴨媽媽還是沒辦法放寬心。她雄心勃勃地給她的小鴨子們制定了多項計畫，包括進入最好的私立學校就讀、上舞蹈課跟體操課、參加網球訓練營、暑假去首都實習等。但是由於這個社會、她自己都對外貌存有歧視與偏見，如今這一切恐怕好事多磨，沒那麼容易了。
「也許我們可以給那隻長得醜的小鴨做個測試，如果她有學習障礙的問題⋯⋯啊，當然是能應付得來的那種小問題，不是那種嚴重的學習障礙⋯⋯學校就必須提供她住宿，那麼她的成績就會更好。這個小東西確實需要周密的安排才能出人頭地！」鴨媽媽心中暗想，這表明了誰才是真正的醜小鴨。
實際上，鴨媽媽是個徹頭徹尾的「鴨」痞。她做了這麼多安排，就是為了讓她的孩子們能在這個世界出人頭地。她將自己人生未能實現的夢想寄託在兒女的身上，因而給孩子們帶來莫大的壓力。鴨媽媽最大的一個執念，就是讓她的孩子們參加農場舉辦的少「鴨」選美比賽。小鴨們不但上了厚重的眼妝，還在羽毛上塗抹髮膠、灑上亮片，看著濃妝豔抹的小鴨們努力跳著踢踏舞的樣子，還真令人感傷不已。
為了實現鴨媽媽的夢想，即使化了妝也不中看的醜小鴨，為身邊的小夥伴們舉辦了各式各樣的比賽。他們一起辦了科展和攝影比賽、一起發起了捐血活動，還一起舉辦了不計分、人人都是贏家的足球比賽。
隨著醜小鴨一天天的長大，這隻別具另類魅力的小鴨子也變得更有自信了。她內心有一股堅定力量，讓她不至於因以貌取人的鴨媽媽而傷了自己的自尊心。當然，醜小鴨經歷了許多成長的階段。她有一段時間沉迷於龐克風、之後是暗黑系的歌德搖滾樂風，在上了大學後還曾經跟另一隻女鴨同學交往過。然而，就是這些經歷造就了如今的醜小鴨，她很滿意自己現在的樣子，所以對農場上那些動物的焦慮嗤之以鼻。
有些動物覺得她未免有些過於高傲自大了，於是開始在她背後竊竊私語：「那隻醜小鴨找不到男朋友，才是矯枉過正了吧。就連潛鳥這傻子也不願意和她約會，除非有利可圖。」
為了對抗以貌取人的膚淺觀念，醜小鴨開始大聲疾呼，呼籲動物們要接受自己的身體樣貌。她是個很有魅力、很有號召力的演說者，即使說話咬字不清，卻令她更加惹人喜愛。「我們每個人都有內在美，」她這麼跟大家說。「我們當中有些人優雅迷人，有些人則否，可又有誰在乎？當我們不把心思放在自己的外貌上，我們就能成就偉大事業。」
沒過多久，有一些少有人覺得可愛的動物（像是犰狳跟疣豬）開始把醜小鴨當成偶像來崇拜，即使醜小鴨的本意並非如此。不管醜小鴨走到哪，犰狳就跟到哪，他們的眼裡閃耀著希望的光芒。疣豬則把醜小鴨講的每句話掛在嘴邊。（如你所見，這是一個兼容並蓄的農場。）
不過，隨著日子一天天的過去，有動物注意到了醜小鴨的轉變，而醜小鴨也注意到了他們對她的態度出現了變化。那些曾經與她為伍的朋友們如今對她態度冷淡，最後漸行漸遠。而過去與她意見相左的動物們（包括鴨媽媽）反而開始更樂意接受她。
有一天，醜小鴨偶然在池塘平靜無波的水面上瞥見自己的身影，但她沒認出水中的倒影是自己。因為以前的醜小鴨羽色土黃斑駁，可是水中的自己全身羽絨雪白、光滑柔順；以前的醜小鴨脖子特別細長，可是她看到水中自己的脖子修長而優美。
她不再是那隻有個人特色、長得與主流審美觀背道而馳的小鴨了。她現在變成一隻優雅高貴的天鵝了！
「叭哇！」她突然發出尖叫聲，「看看我！怎麼會這樣？」
「噢！」其他的動物笑了，「她叫的樣子是不是可愛極了？」
「別擺出高人一等的態度跟我說話！」她大叫。
「我的天哪，」每個人都說，「對這麼漂亮的小東西來說，這可是很難的字眼喲！聽聽她那咬字不清的發音！好可愛啊！」
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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