《從前從前，公主逃離了城堡》：變成天鵝的醜小鴨懇求道，「拜託不要因為我長得漂亮就討厭我！」

文：詹姆士．芬．加納（James Finn Garner）

重人品不重外貌的醜小鴨

現在我想跟大家講一個小鴨子的故事。在這個故事裡，大家看重的是這隻鴨子的品德，而非牠的外貌。這是一篇非常喜樂的童話故事。

當然，這種故事都是虛構的，因為這個世界從來就沒這麼寬厚仁慈，也不公平公正。把農場上的鴨子擬人化，用豐富的人格特質來形容牠們，簡直荒謬可笑，尤其是用動物形象來影射人類的寓言故事，而這篇故事也是如此。

因此，我要跟你們講的是一個倒楣蛋的故事，天曉得牠倒了什麼大楣，從農場上的社會安全網跌落（這並非字面意義，不然這個故事會變得很簡短），最後這顆蛋流落到了鴨媽媽的窩裡。這位鴨媽媽是單親媽媽，可她絲毫不以此為忤，反而很樂意承攬這個額外的責任。這顆亂入的蛋毫不起眼，泯然於鴨媽媽的一窩蛋裡，令人無從分辨。當然，每一顆蛋都有其獨特之處，可是這顆蛋很特別。就在所有的蛋都孵化成功後，其中有一隻小鴨顯然與眾不同，因這隻小鴨其貌不揚，她長了一張能讓時間就此停住的臉。

「噢，我的老天∼鴨！」鴨媽媽說，她飛快地在腦海中列出了這幾個月來所有認識的公鴨。在哥本哈根的那個週末到底發生了什麼事？那天的天色非常昏暗，但她真的有醉得那麼厲害嗎？

不過，對這隻長相與眾不同的小鴨子來說，外表一點也不重要。她在水裡游來游去，一如她的兄弟姊妹們。她會吃水草，一如她的兄弟姊妹們。她會去折騰那些腦筋不靈光的獵人，去捉弄他們、跟他們開些無傷大雅的玩笑，一如她的兄弟姊妹們。

然而，鴨媽媽還是沒辦法放寬心。她雄心勃勃地給她的小鴨子們制定了多項計畫，包括進入最好的私立學校就讀、上舞蹈課跟體操課、參加網球訓練營、暑假去首都實習等。但是由於這個社會、她自己都對外貌存有歧視與偏見，如今這一切恐怕好事多磨，沒那麼容易了。

「也許我們可以給那隻長得醜的小鴨做個測試，如果她有學習障礙的問題⋯⋯啊，當然是能應付得來的那種小問題，不是那種嚴重的學習障礙⋯⋯學校就必須提供她住宿，那麼她的成績就會更好。這個小東西確實需要周密的安排才能出人頭地！」鴨媽媽心中暗想，這表明了誰才是真正的醜小鴨。

實際上，鴨媽媽是個徹頭徹尾的「鴨」痞。她做了這麼多安排，就是為了讓她的孩子們能在這個世界出人頭地。她將自己人生未能實現的夢想寄託在兒女的身上，因而給孩子們帶來莫大的壓力。鴨媽媽最大的一個執念，就是讓她的孩子們參加農場舉辦的少「鴨」選美比賽。小鴨們不但上了厚重的眼妝，還在羽毛上塗抹髮膠、灑上亮片，看著濃妝豔抹的小鴨們努力跳著踢踏舞的樣子，還真令人感傷不已。

為了實現鴨媽媽的夢想，即使化了妝也不中看的醜小鴨，為身邊的小夥伴們舉辦了各式各樣的比賽。他們一起辦了科展和攝影比賽、一起發起了捐血活動，還一起舉辦了不計分、人人都是贏家的足球比賽。

隨著醜小鴨一天天的長大，這隻別具另類魅力的小鴨子也變得更有自信了。她內心有一股堅定力量，讓她不至於因以貌取人的鴨媽媽而傷了自己的自尊心。當然，醜小鴨經歷了許多成長的階段。她有一段時間沉迷於龐克風、之後是暗黑系的歌德搖滾樂風，在上了大學後還曾經跟另一隻女鴨同學交往過。然而，就是這些經歷造就了如今的醜小鴨，她很滿意自己現在的樣子，所以對農場上那些動物的焦慮嗤之以鼻。

有些動物覺得她未免有些過於高傲自大了，於是開始在她背後竊竊私語：「那隻醜小鴨找不到男朋友，才是矯枉過正了吧。就連潛鳥這傻子也不願意和她約會，除非有利可圖。」

為了對抗以貌取人的膚淺觀念，醜小鴨開始大聲疾呼，呼籲動物們要接受自己的身體樣貌。她是個很有魅力、很有號召力的演說者，即使說話咬字不清，卻令她更加惹人喜愛。「我們每個人都有內在美，」她這麼跟大家說。「我們當中有些人優雅迷人，有些人則否，可又有誰在乎？當我們不把心思放在自己的外貌上，我們就能成就偉大事業。」

沒過多久，有一些少有人覺得可愛的動物（像是犰狳跟疣豬）開始把醜小鴨當成偶像來崇拜，即使醜小鴨的本意並非如此。不管醜小鴨走到哪，犰狳就跟到哪，他們的眼裡閃耀著希望的光芒。疣豬則把醜小鴨講的每句話掛在嘴邊。（如你所見，這是一個兼容並蓄的農場。）

不過，隨著日子一天天的過去，有動物注意到了醜小鴨的轉變，而醜小鴨也注意到了他們對她的態度出現了變化。那些曾經與她為伍的朋友們如今對她態度冷淡，最後漸行漸遠。而過去與她意見相左的動物們（包括鴨媽媽）反而開始更樂意接受她。

有一天，醜小鴨偶然在池塘平靜無波的水面上瞥見自己的身影，但她沒認出水中的倒影是自己。因為以前的醜小鴨羽色土黃斑駁，可是水中的自己全身羽絨雪白、光滑柔順；以前的醜小鴨脖子特別細長，可是她看到水中自己的脖子修長而優美。

她不再是那隻有個人特色、長得與主流審美觀背道而馳的小鴨了。她現在變成一隻優雅高貴的天鵝了！

「叭哇！」她突然發出尖叫聲，「看看我！怎麼會這樣？」

「噢！」其他的動物笑了，「她叫的樣子是不是可愛極了？」

「別擺出高人一等的態度跟我說話！」她大叫。

「我的天哪，」每個人都說，「對這麼漂亮的小東西來說，這可是很難的字眼喲！聽聽她那咬字不清的發音！好可愛啊！」