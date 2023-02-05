研究：非洲民主比十年前更衰退，政變、疫情與戰爭導致發展滯礙
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自2012年以來，非洲各國共有23次發動成功以及未遂的政變，且自2019年以來，發生了8次當局被軍政府接管的事件。而在這些政治動盪事件中，馬利和布吉納法索這2個曾以政治穩定而聞名的西非國家，更是在最近各經歷了2次政變。
編譯：饒珮琪（Peichi Jao）
莫．易卜拉欣基金會（Mo Ibrahim Foundation）最近公布一項研究，針對非洲54個國家提出了新的解讀：非洲近十年政變次數增加，局勢動蕩不安，加上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐與俄烏戰爭等衝擊襲來，讓非洲的民主體制加速崩潰。
據《華盛頓郵報》報導，該研究指出與十年前相比，非洲大陸的多數地區變得更不安全且不民主，而如此不穩定的政治局勢在疫情期間更為加劇，包含軍事政變的激增、武裝衝突的蔓延，持續地阻礙著該地區多年的政治進步。
非洲國家正面臨局勢動盪與發展萎靡之情況
經《QUARTZ》報導，於今（2023）年1月25日發布的「2022年易卜拉欣非洲治理指數報告」（The 2022 Ibrahim Index of African Governance）發現，在2021年有將近70％的非洲人口居住在治安環境比2012年還要差的地區，起因於當地安全局勢的惡化。
評估報告指出，蘇丹、民主剛果、厄利垂亞、索馬利亞和南蘇丹因長期深受武裝衝突、恐怖主義和組織犯罪的活動影響，是非洲大陸最動盪不安的幾個國家。
綜合《衛報》報導，研究顯示非洲大陸30多個國家的安全、法治和人權狀況已嚴重惡化，其中為南蘇丹、幾內亞比索、索馬利亞政府效率最差。此外，數據說明了南蘇丹缺少各種經濟機遇導致發展萎靡，且有四分之三的人口正面臨著飢餓狀況。
而過去的十年內，利比亞歷經了長期內戰與政府機關的惡化，使其成為衛生系統、教育體制和社會福利最糟糕的非洲國家之一。
曾以高額獎金鼓勵優秀領導人，15年至今只頒發過一次
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
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