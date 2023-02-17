《好痛，但能跟誰說？》：妥瑞兒的抗壓性、挫折忍受力，絕非欺負他的孩子們可以理解的

文：王意中

「你再給我擠眉弄眼看看，小心我揍扁你！看了就讓人討厭。」

「對嘛，像隻小狗一樣，動不動就莫名其妙在那邊汪汪叫，吵死人了。」

「拜託，我們家的小狗多可愛啊！不要侮辱了汪星人。」同學們的冷言冷語，讓子軒感到極度的羞辱。

子軒感到很無奈。同學們警告他不准再這樣動不動就發出怪聲、做出怪動作。子軒何嘗不想要好好地像一般人一樣？但問題在於自己沒有辦法控制。

子軒很清楚地知道，當自己緊張、焦慮、精神狀況不好、過度興奮、有壓力，這時就會不自主地眨眼、聳肩、齜牙咧嘴，或發出像貓頭鷹的怪聲。子軒自己也感到很難堪，可是又能怎樣呢？

同學們總覺得子軒是故意的，對他的這些行為非常反感，因此極盡羞辱。

「嗚嗚嗚……嗚嗚嗚……嗚嗚嗚……」當子軒忍不住發出聲音，馬上引來同學戲弄：「哇！木柵動物園的貓頭鷹飛出來了！」子軒羞紅臉。



同學們長期地言語嘲諷，讓子軒對於上學這件事感到畏懼、退縮，他極度地想要逃避。

每當搭乘爸爸的車子，在即將抵達學校前，子軒就會不由自主地抽動。當下的他，不敢也不想下車，因此上學總是遲到。

子軒不想要在人多時走進校門，因為他受不了別人以異樣的眼光看他。但遲到之後，子軒也不敢走進教室。因為被眾人注視的目光，往往更銳利地直刺，令他心傷。

老師不經意地一句話：「我還以為你今天不來了呢，心想今天教室應該可以比較安靜地上課。」聽在子軒的耳裡，更是難受。



教室裡，不自主的抽動就像顆不定時炸彈，總是干擾了老師，影響著同學。

子軒發現，待在教室裡，對於自己、同學和老師而言是三輸。如果自己消失在教室裡，對於大家來講，會是最好的三贏。

子軒該何去何從？

【陪伴孩子走出霸凌的傷】

當妥瑞症孩子眼皮跳、眨眼，他其實很不舒服

你真的了解妥瑞症同學為什麼要鬼吼鬼叫、擠眉弄眼、眨眼、聳肩或突然跳起來嗎？你可能不是那麼清楚。

如果你願意了解的話，我很想讓你知道，千萬別以為妥瑞症同學是故意要這樣。

你可曾知道當妥瑞症孩子的眼皮在跳、眨眼、搖頭晃腦、聳肩，這對他來說，是多麼的不舒服嗎？

你很難想像那種像被電流通過的感受。沒關係，請試著想想自己曾經歷過的不舒服經驗。

例如當蛀牙抽神經時，牙科醫師拿著鑽牙機器，在你口中不時地鑽。當下，你感覺到一陣痠痛。你不喜歡聽到那鑽牙的聲音，你也不想要嘴巴痠痛。

也許，你久久才看一次牙科，但你知道妥瑞症同學的不自主抽動，可能一天會有好多次。更何況，他還得遭遇像你們這樣的冷言冷語，而這種感受是多麼令人難堪、羞愧。

或許你們的用意就是要讓他難堪、讓他丟臉，這滿足了你們莫名其妙、自大的成就感？！

我真的想請你體驗妥瑞症孩子的不自主抽動。請外出十五分鐘就好，不管你到7-Eleven、全家、捷運站、麥當勞，或在校門口逗留也可以。在這些地方，請你三分鐘一次，來個不自主的抽動，休息一下，然後再三分鐘。

你覺得很累，甚至於大罵一聲：「幹！搞屁啊！」因為你覺得在眾人面前張牙舞爪、擠眉弄眼、發出怪聲是很丟臉的事情。

要不要試試看？我想，這對你是一項挑戰。你不見得有這樣的勇氣。頂多三分鐘後，你拔腿、快閃。

因此，如果要說誰的勇氣比較值得令人欽佩？那麼，我必須要講，妥瑞症孩子真的比你們令人佩服。

他們的抗壓性、挫折忍受力，絕對不是你們這一群欺負他的孩子們可以理解的。

如果你們有本事來捉弄他、嘲笑他，那麼，就先請你們有本事以這樣的姿態面對眾人。

我想你們應該都有打嗝、腸胃蠕動、過敏、咳嗽、放屁的經驗，這些，你都沒有辦法自主地控制。這些反應想來就來，無論你現在是處在眾人面前，還是私底下一個人。

你可以想想，當這些無法控制的生理反應突然在眾人面前出現，我相信你也會感到尷尬、難堪、無地自容，很想挖個地洞躲起來。當然，能夠窩在家裡最好。

感同身受不容易，除非你真的自己走過一回。

別認為我是刻意要諷刺你，我只是想讓你知道，霸凌他人是不會換來人家對你的尊敬與肯定。

我知道你們不太思考，但請想一想，這麼做的目的，除了滿足掌控的快感，博取他人的關注外，究竟還有什麼意義呢？

為了讓霸凌者感受到妥瑞症孩子不自主抽動所帶來的不舒服感受，讓孩子們試試看，不停地眨眼睛，且不要停下來。看看你們覺得累不累、舒不舒服。特別是你們敢在公共場所，也就是在大家的面前示範看看嗎？

一開始，或許你們會哄然大笑，會說：「別鬧了，很累耶，很丟臉耶。」沒錯，這一切真的是讓人感到疲憊，也難堪。

對了，進行這些演練時，請選擇在一對一的情境下進行，例如輔導室，也請避免在大家，或是妥瑞症孩子面前進行，以免在演練過程中，引起其他孩子或霸凌者的哄然大笑，而讓被霸凌者更加尷尬。

我們這麼做，並不是要讓霸凌者感到另外一種羞愧。我們的目的是讓霸凌者感受被霸凌者的不舒服。讓霸凌者難堪，絕對不是解決霸凌問題的適切方法。

也請試著讓霸凌者說出，遭受他霸凌的孩子可能遭受的痛苦。

請走進被霸凌者的內心

或許你會抗拒，不願意踏進，但很抱歉，請走進來。

請記得，重點在於對方的痛苦。霸凌者必須具體地說出，被霸凌者可能有的感受與想法。

例如當被霸凌時感到害怕、恐懼，覺得這世界為什麼這麼不公平，老天爺為什麼如此對待我，對自我感到懷疑，不理解自己到底做錯什麼事情，心裡感到痛恨，想報復。