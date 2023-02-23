在鬱與躁的極端情緒之間擺盪，中興張芸瑄談「雙極症」基因解謎

作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：曾郁茹｜編輯：黃詩茹｜繪圖：黃士航）

心情不好的日子，你會怎麼度過呢？

有些人只要正常吃飯睡覺，情緒自然就會回復；也有人會去看電影、吃甜點或運動，讓自己開心起來。一般人的心情就像天氣一樣，有時晴有時雨，但也有些人的情緒就像處於極端天候，在焦土烈陽和狂風暴雨間擺盪，雙極症（Bipolar Disorder）的患者便是如此。

鬱與躁之間，難以捉模的雙極症

雙極症是什麼？其實它有個更廣為人知的名字：躁鬱症。

中興大學基因體暨生物資訊學研究所張芸瑄副教授說：「大家過去比較認識『憂鬱症』（Depression），後來發現有些憂鬱症患者在病程中不只有低落、抑鬱這類單極化的情緒，也有情緒高漲亢奮的時候，也就是所謂的『躁期』，所以稱之為『雙極症』。」

雙極症患者在「鬱」與「躁」之間擺盪。鬱期就像陷入黑暗谷底，身體沉重無力，活動力、睡眠、食慾都不佳，對所有事物失去興趣，無法思考或工作。

進入躁期後，又有不同的情緒表現，「他們會有一些愉悅感，很有活力自信，充滿希望，會有點『嗨嗨的』，有源源不絕的想法，話也特別多，甚至覺得自己無所不能」。

認識鬱期與躁期的變化，只是解謎雙極症的第一步。張芸瑄說，雙極症其實細分成很多種，較常討論的是第一型（Bipolar I），和她近年關注的第二型（Bipolar II），「第一型是指個案若有一次狂躁期發作，或者躁期和重鬱期同時發作，有時也會有重鬱期伴隨在後；第二型則是個案在重鬱期之後出現輕躁期」。

製圖：人文島嶼

製圖：人文島嶼

張芸瑄以疫情來形容，重鬱期就像三級警戒，患者足不出戶，怎麼拉就是不想出門；進入輕躁期後就像疫情降級，患者會感覺很開心，不覺得哪裡不對勁，「他會認為我變好了！不用看醫生，也不用吃藥！病識感比較低，自己認為不需要就醫」。

第二型雙極症的患者如果在鬱期就醫，醫生可能會根據個案當時的描述，診斷為憂鬱症；進入輕躁期後，由於生活功能失調不太明顯，個案又覺得沒有就醫的必要，「有些人會覺得嗨嗨的很好，很多想法一直跑出來，如果吃藥緩解，他怕這些想法和活力都不見了，但這樣就很容易復發」。

一直以來，雙極症的診斷不容易，第一型和第二型也很難辨識。張芸瑄說，「因為過去對於雙極症的病程和影響還不太理解，原來整個情緒強烈起伏的過程都屬於這個疾病的變化」。

遺傳與共病，揭開雙極症的神秘面紗

近年，研究者逐漸對雙極症有比較多的認識，其中之一是病因。

張芸瑄說，目前學界將雙極症視為因為大腦功能性問題引起的情緒障礙，成因有很多，「遺傳」是現階段比較有共識的原因之一。

經過長期調查，研究者發現雙極症的遺傳比例大約是60%至80%，更甚於憂鬱症的30%至40%。「另外，如果患者在十幾歲左右就出現憂鬱症的症狀，經過追蹤大約有1/3會是雙極症，也就是早發型憂鬱症其實是雙極症的比例也比較高」。

張芸瑄細數臨床診斷的困難之處，包括必須花時間和個案建立關係，才能深入做病理和家族史的回顧，但有時個案也不清楚家人有沒有病史。「雖然應用上還有些困難，但學者們透過長期追蹤有這樣的共識，已經是目前很大的突破了，至少讓臨床工作者在評估時有一個方向」。

Photo Credit: shutterstock / 達志影像

除了遺傳，雙極症的共病機制也是研究者近期關注的焦點。

根據美國國家共病研究調查報告，約有90%的雙極症個案也患有焦慮症（Anxiety Disorder）。近期研究更顯示，相較於第一型，第二型雙極症更常與焦慮症共病，患者的臨床症狀更嚴重，也有較高的藥物濫用與自殺傾向，讓病程與治療策略更加複雜，張芸瑄也想進一步探究背後的原因。

「共病就是一個人同時診斷出兩種疾病，像同時有高血壓和糖尿病。精神科的共病也很常見，但機制還不太清楚。我們的研究發現，大約有40%的第二型雙極症患者會合併焦慮症，我很好奇這些共病的背後有沒有先後順序或因果關係，或只是恰巧的同時存在？」

張芸瑄提到，焦慮症的核心是「擔憂」和「害怕」，「擔憂未來還沒有發生的事，以及害怕立即性的對象」，包括社交恐懼症、密閉空間恐懼症、懼曠症、恐慌症等，都是焦慮症的亞型之一。而第二型雙極症和焦慮症有一些相似的表現，例如情緒調節困難，共病時患者可能會出現注意力和記憶力不佳， 症狀緩解的時間也更長。

值得注意的是，在她收集的第二型雙極症個案中，合併焦慮症的比例明顯低於歐美；而且臺灣個案合併廣泛性焦慮症（Generalized Anxiety Disorder）的比例較高，而歐美則是與恐慌症、強迫症共病的比例較高，「為什麼會有這樣的差異目前還不太清楚，如果是因為人種不同，可能就和遺傳基因有關，後續就要看是哪些候選基因造成這樣的結果」。

Photo Credit: shutterstock / 達志影像

關於雙極症與焦慮症的共病機制，目前學界也有初步發現，「應該和『多巴胺系統』（Dopamine）的相關基因有密切關係」。

近年大家對多巴胺有越來越多的認識，它是大腦中的神經傳導物質，包括巴金森氏症、思覺失調症都與它有關，「多巴胺在大腦中有五條主要的神經迴路，它過多或過少都會影響我們腦內神經傳導物質的不平衡，導致個體產生異常的行為與情緒表現」。