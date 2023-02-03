2023/02/03,
環境

泰國空污嚴重：學校掛紅旗、政府下令居家辦公，6月空氣品質新標準將上路

泰國空污嚴重：學校掛紅旗、政府下令居家辦公，6月空氣品質新標準將上路
曼谷的天空景觀，顯示了PM2.5造成的空氣污染。｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

泰國曼谷及周邊地區近期的空氣品質持續惡化，曼谷一些學校掛起紅旗，政府建議市民在家辦公，並減少戶外活動。許多居民抱怨呼吸困難、眼睛有灼熱感。

近日，泰國曼谷及周邊地區PM2.5含量嚴重過高，空氣汙染已惡化到不健康的等級，政府於是建議市民在家辦公，並配戴口罩。據泰國媒體《Thaiger》報導，惡劣的空氣品質預計持續到週六。

《衛報》指出，農業焚燒和森林火災是12月至4月期間泰國空氣汙染的主要原因，特別是在西北部。除此之外，工廠排放以及交通污染也使曼谷長期籠罩在霧霾的陰影之下。

綜合Thai PBS瑞士空氣品質公司IQAir的資料，上週四上午，PM2.5含量達到63.2微克/立方米（每立方米微克），遠高於世界衛生組織（World Health Organization）5微克/立方米的年度空氣品質標準。 其中，位於曼谷西南部的Samut Songkhram和北部的Lampang地區空氣品質位居全國最末。今天上午大氣中的PM2.5含量更達到90-139微克/立方米。

截圖_2023-02-03_下午5_27_29
圖片來源：IQAir 網頁

《衛報》引述衛生部常務卿歐帕斯（Opas Karnkawinpong）的說法表示，所有公共衛生服務部門將持續監測，並在汙染嚴重的省份開設應急中心。

曼谷州長查德查特（Chadchart Sittipunt）也表示，2月份將密切監測局勢，預計3月份會有所好轉。 同時下令曼谷市管理局（BMA）和汙染部門控制灰塵來源，建築工地或卡車運輸等勢必產生灰塵的活動單位都需配合。若情況惡化，不排除限制運輸。

許多居民抱怨能見度差，呼吸困難。《路透社》引述一名 51歲的摩托計程車司機坎賈納彭（Kanjanaporn Yampikul）的說法表示，他感覺到眼睛灼燒。他說，「當逆風前進時，我幾乎無法看清。」

WHO在去年改變方針後，提出了PM2.5的年度平均不應超過每立方米5微克的建議，並表示即使低濃度也會帶來重大健康危害。根據WHO的資料，每年因暴露在戶外空氣汙染所導致的過早死亡約有420萬人。

《Thaiger》指出，泰國將從2023年6月1日起調整其空氣汙染的安全標準。安全標準將從50微克降低為37.5微克，期望更有效地管理空氣汙染。

汙染控制部（Pollution Control Department）總幹事賓賽克（Pinsak Suraswadi）表示，目前已經實施了3級計劃。包含允許員工在家工作、以大眾運輸取代自行開車以及禁止公開焚燒廢物等。該計劃也對建築工地祭出規範，期望減少將灰塵進入大氣層。

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。