泰國空污嚴重：學校掛紅旗、政府下令居家辦公，6月空氣品質新標準將上路
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泰國曼谷及周邊地區近期的空氣品質持續惡化，曼谷一些學校掛起紅旗，政府建議市民在家辦公，並減少戶外活動。許多居民抱怨呼吸困難、眼睛有灼熱感。
近日，泰國曼谷及周邊地區PM2.5含量嚴重過高，空氣汙染已惡化到不健康的等級，政府於是建議市民在家辦公，並配戴口罩。據泰國媒體《Thaiger》報導，惡劣的空氣品質預計持續到週六。
《衛報》指出，農業焚燒和森林火災是12月至4月期間泰國空氣汙染的主要原因，特別是在西北部。除此之外，工廠排放以及交通污染也使曼谷長期籠罩在霧霾的陰影之下。
綜合《Thai PBS》和瑞士空氣品質公司IQAir的資料，上週四上午，PM2.5含量達到63.2微克/立方米（每立方米微克），遠高於世界衛生組織（World Health Organization）5微克/立方米的年度空氣品質標準。 其中，位於曼谷西南部的Samut Songkhram和北部的Lampang地區空氣品質位居全國最末。今天上午大氣中的PM2.5含量更達到90-139微克/立方米。
《衛報》引述衛生部常務卿歐帕斯（Opas Karnkawinpong）的說法表示，所有公共衛生服務部門將持續監測，並在汙染嚴重的省份開設應急中心。
曼谷州長查德查特（Chadchart Sittipunt）也表示，2月份將密切監測局勢，預計3月份會有所好轉。 同時下令曼谷市管理局（BMA）和汙染部門控制灰塵來源，建築工地或卡車運輸等勢必產生灰塵的活動單位都需配合。若情況惡化，不排除限制運輸。
許多居民抱怨能見度差，呼吸困難。《路透社》引述一名 51歲的摩托計程車司機坎賈納彭（Kanjanaporn Yampikul）的說法表示，他感覺到眼睛灼燒。他說，「當逆風前進時，我幾乎無法看清。」
WHO在去年改變方針後，提出了PM2.5的年度平均不應超過每立方米5微克的建議，並表示即使低濃度也會帶來重大健康危害。根據WHO的資料，每年因暴露在戶外空氣汙染所導致的過早死亡約有420萬人。
《Thaiger》指出，泰國將從2023年6月1日起調整其空氣汙染的安全標準。安全標準將從50微克降低為37.5微克，期望更有效地管理空氣汙染。
汙染控制部（Pollution Control Department）總幹事賓賽克（Pinsak Suraswadi）表示，目前已經實施了3級計劃。包含允許員工在家工作、以大眾運輸取代自行開車以及禁止公開焚燒廢物等。該計劃也對建築工地祭出規範，期望減少將灰塵進入大氣層。
新聞來源
- Thailand to adjust air pollution safety level from June 1（Thaiger）
- Bangkok air pollution prompts advice to work from home（The Guardian）
- 'I feel my eyes burn': Thailand says stay indoors as air pollution spikes（Reuters）
- Air pollution in and around Bangkok reaches dangerous level on Thursday（Thai PBS）
延伸閱讀
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責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：楊士範
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